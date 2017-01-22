Banyosunu değiştirmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken 8 tadilat projesi

İkinci örnek de birinci gibi küçük bir banyo. Duvarın yarısını kaplayan soluk kiremit rengi fayansları banyoyu hayli eski gösteriyor. Lavabo ile bitişik duran klozet de bir o kadar kötü. Ne ayna ne de tavan lambası banyoyu aydınlatmaya yetmemiş. Bordo zemin duvar fayansıyla alakasız.