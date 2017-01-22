Banyosunu değiştirmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken 8 tadilat projesi

Önce ve sonra fotoğraflarıyla 8 banyonun tadilat projelerine göz atacağız.
İlk örnek Germano De Castro Pinheiro tasarımlı bir banyonun eski hali. Görüldüğü banyo oldukça demode halde. Koyu renkli küçük fayans kaplaması banyoyu kapatmış. Duş perdeli küvet ise başarısız.
Dönüşümden sonra banyo tanınmaz halde. Eski görüntüsünün kasvetli ve demode halinden eser kalmamış. Küçük bir alana sahip olduğu için banyoyu daha da kapatan koyu renk yerine göz alıcı beyazlık tercih edilerek ferah bir banyo elde edilmiş.
İkinci örnek de birinci gibi küçük bir banyo. Duvarın yarısını kaplayan soluk kiremit rengi fayansları banyoyu hayli eski gösteriyor. Lavabo ile bitişik duran klozet de bir o kadar kötü. Ne ayna ne de tavan lambası banyoyu aydınlatmaya yetmemiş. Bordo zemin duvar fayansıyla alakasız.
Banyonun yeni halinde yetersiz aydınlatmadan tamamen vazgeçilerek koyu bir dekorasyon uygulanmış. Bununla birlikte koyu duvarlar ile aynanın altından ve üstünden yansıyan ışık mekana gizemli bir hava katmış. Klozet ve lavabonun ayrılması da kesinlikle daha iyi duruyor.
Resimdeki banyo en küçük banyo örneklerinden biri. Oldukça dar bir alana sahip banyoda klozet, lavabo, duş ve ısıtıcı mekanı daha da daraltmış.
Dönüşümden sonra banyo o tıkış tıkış görünümünden tamamen kurtuldu. Köşeye denk gelen duş kaldırılarak banyoya ek alan ilave edildi. Duvardaki siyah beyaz resim banyoya sofistike bir etki sağlarken pastel mavi renk tonu banyoyu güzelleştirdi. Görüldüğü üzere lavabo altı dolap da yenilendi.
Diğer örneklere oranla daha geniş bir banyo resimdeki. Ancak beyaz kare fayansları ve gri-beyaz karo zemin çok uyumsuz. Küvetin üzerinde bulunan kare biçimindeki aynaya bir anlam vermek mümkün değil.
Yeni banyo şahane görünüyor. Banyodaki her bir parça tamamen yenilenmiş. Demode küvetin yerine derin ve büyük bir küvet eklenmiş. Zemin ve duvarın kısmı ahşapla kaplanmış. Kapı ise cam model olarak değiştirilmiş. Bu sayede koridor ışığı içeri yansıyor. En güzeli ise insanı yumuşatan loş aydınlatması.
Resimdeki banyonun mevcut durumu kullanılmaya müsait değil. Bu nedenle pek fazla yorum yapmaya gerek yok. Bakalım nasıl bir dönüşüm geçirmiş.
Banyo, penceresinden ekipmanın dağılımına dek baştan sona yenilendi. Küçük kare biçimindeki yeni lavaboya devasa bir ayna eşlik ediyor. Açık duşun bulunduğu duvar ise koyu bir seramikle kaplandı.
İçinde küveti, klozeti ve lavabosu bulunan banyo hayli yıpranmış ve uzman yardımına ihtiyaç duyuyor.
Yeni banyo beyaz duvarlarıyla apaydınlık görünüyor. Oldukça dar bir alana sahip olduğundan küvet yerine şeffaf camlı modern bir duş yapıldı. Banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için büyük bir ayna eklendi.
Desenli fayanslarla kaplanmış bu banyo da oldukça eski bir tarza sahip. Koyu zemin fayans renkleriyle uyumlu dahi olsa çirkin duruyor.
Çirkin fayanslardan tamamen vazgeçilerek küvet alanı ahşapla kaplandı. Zeminde daha açık tonlu bir ahşapla döşendi. Yeni banyodaki tek koyuluk lavabo altı dolabı. Bunun dışında gör yormayan, hoş bir aydınlatmaya sahip.
Son örneğimizde banyonun öncesi ve sonrası hallerini bir arada görüyorsunuz. Banyoda duvar rengi, zemin, lavabo ve dolap ünitesi dışında büyük bir işlem yapılmadı. Ancak yeni ekipman ve aksesuarlarla büyük bir değişim var.
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