현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Banyosunu değiştirmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken 8 tadilat projesi

nihal e. nihal e.
nido, 3rdskin architecture gmbh 3rdskin architecture gmbh Eklektik Banyo
Loading admin actions …

Önce ve sonra fotoğraflarıyla 8 banyonun tadilat projelerine göz atacağız.

​1- İç karartan koyuluk

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Banyo
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

İlk örnek Germano De Castro Pinheiro tasarımlı bir banyonun eski hali. Görüldüğü banyo oldukça demode halde. Koyu renkli küçük fayans kaplaması banyoyu kapatmış. Duş perdeli küvet ise başarısız.

​Ferahlatan beyazlık

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Banyo
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Dönüşümden sonra banyo tanınmaz halde. Eski görüntüsünün kasvetli ve demode halinden eser kalmamış. Küçük bir alana sahip olduğu için banyoyu daha da kapatan koyu renk yerine göz alıcı beyazlık tercih edilerek ferah bir banyo elde edilmiş.

​2- Çirkin duvar fayansı

homify
homify

homify
homify
homify

İkinci örnek de birinci gibi küçük bir banyo. Duvarın yarısını kaplayan soluk kiremit rengi fayansları banyoyu hayli eski gösteriyor. Lavabo ile bitişik duran klozet de bir o kadar kötü. Ne ayna ne de tavan lambası banyoyu aydınlatmaya yetmemiş. Bordo zemin duvar fayansıyla alakasız.

​Gizemli ve şık

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyonun yeni halinde yetersiz aydınlatmadan tamamen vazgeçilerek koyu bir dekorasyon uygulanmış. Bununla birlikte koyu duvarlar ile aynanın altından ve üstünden yansıyan ışık mekana gizemli bir hava katmış. Klozet ve lavabonun ayrılması da kesinlikle daha iyi duruyor.

​3- Tıkış tıkış bir banyo

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Resimdeki banyo en küçük banyo örneklerinden biri. Oldukça dar bir alana sahip banyoda klozet, lavabo, duş ve ısıtıcı mekanı daha da daraltmış.

​Sofistike tarz

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Dönüşümden sonra banyo o tıkış tıkış görünümünden tamamen kurtuldu. Köşeye denk gelen duş kaldırılarak banyoya ek alan ilave edildi. Duvardaki siyah beyaz resim banyoya sofistike bir etki sağlarken pastel mavi renk tonu banyoyu güzelleştirdi. Görüldüğü üzere lavabo altı dolap da yenilendi.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

4- Soluk banyo

nido, 3rdskin architecture gmbh 3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh

3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh

Diğer örneklere oranla daha geniş bir banyo resimdeki. Ancak beyaz kare fayansları ve gri-beyaz karo zemin çok uyumsuz. Küvetin üzerinde bulunan kare biçimindeki aynaya bir anlam vermek mümkün değil.

​Dinlendirici loş ışık

nido, 3rdskin architecture gmbh 3rdskin architecture gmbh Eklektik Banyo
3rdskin architecture gmbh

3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh
3rdskin architecture gmbh

Yeni banyo şahane görünüyor. Banyodaki her bir parça tamamen yenilenmiş. Demode küvetin yerine derin ve büyük bir küvet eklenmiş. Zemin ve duvarın kısmı ahşapla kaplanmış. Kapı ise cam model olarak değiştirilmiş. Bu sayede koridor ışığı içeri yansıyor. En güzeli ise insanı yumuşatan loş aydınlatması.

​5- Kullanılmaz halde

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Resimdeki banyonun mevcut durumu kullanılmaya müsait değil. Bu nedenle pek fazla yorum yapmaya gerek yok. Bakalım nasıl bir dönüşüm geçirmiş.

​Kontrast

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Banyo, penceresinden ekipmanın dağılımına dek baştan sona yenilendi. Küçük kare biçimindeki yeni lavaboya devasa bir ayna eşlik ediyor. Açık duşun bulunduğu duvar ise koyu bir seramikle kaplandı.

​6- Yıpranmış banyo

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

İçinde küveti, klozeti ve lavabosu bulunan banyo hayli yıpranmış ve uzman yardımına ihtiyaç duyuyor.

​Çarpıcı değişim

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Yeni banyo beyaz duvarlarıyla apaydınlık görünüyor. Oldukça dar bir alana sahip olduğundan küvet yerine şeffaf camlı modern bir duş yapıldı. Banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için büyük bir ayna eklendi.

​7- Kasvetli görünüm

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Desenli fayanslarla kaplanmış bu banyo da oldukça eski bir tarza sahip. Koyu zemin fayans renkleriyle uyumlu dahi olsa çirkin duruyor.

​Ahşap sıcaklığı

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Çirkin fayanslardan tamamen vazgeçilerek küvet alanı ahşapla kaplandı. Zeminde daha açık tonlu bir ahşapla döşendi. Yeni banyodaki tek koyuluk lavabo altı dolabı. Bunun dışında gör yormayan, hoş bir aydınlatmaya sahip.

8- Büyük değişim

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Banyo
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Son örneğimizde banyonun öncesi ve sonrası hallerini bir arada görüyorsunuz. Banyoda duvar rengi, zemin, lavabo ve dolap ünitesi dışında büyük bir işlem yapılmadı. Ancak yeni ekipman ve aksesuarlarla büyük bir değişim var.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Evde kendine ait bir bölüm oluşturmanın 15 özgün yöntemi’ başlığına göz atabilirsiniz.

Kış ayları için ideal 8 ev
Bu banyo tadilat projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler