Alan tasarrufu sağlamak için bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Modern çözümlerle dizayn edilen daireler çok geniş alanlar sunmuyor, buna rağmen pratik çözümlerle alan kazanmak mümkün. Küçük ve dar alanlarda çok amaçlı kullanım olanakları sunan mobilya ürünlerinin kullanabilir, depolama sistemleri ile zemin alanından yer kazanabilirsiniz. Özellikle döşeme zemini alanından yer kazanmak daha ferah ve geniş alanlar dizayn etmenizi kolaylaştırır. Alan tasarrufu sağlayan pratik fikirler için derlediğimiz örnekleri mutlaka gözden geçirin.
Evinizde daha geniş ve ferah gösteren detaylara odaklanabilir, bölücü duvara gerek kalmaksızın alanları görevlerine göre ayırabilirsiniz. Örnek projede açık plan tasarlanan dairenin oturma alanı, yemek alanı bir arada tasarlanıyor ve mutfak geçişi için sürgülü geniş cam kapılar dizayn ediliyor. Açık plan tasarlanan evlerde geniş ve ferah bir görünüm kazandırmak, doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanmak kolaylaşır.
Ahşap parke ile kaplanan zeminle beyaz duvar ve tavan zemini ferah bir görünüm sağlıyor. Modern stil dizayn edilen oturma odası dekorasyonunda benzer doku ve renkler kullanılarak göz yormayan bir atmosfer sağlanmış. Döşeme zemini parkesi ile uyum sağlayan ahşap yemek masası, tavandan sarkıtılan aydınlatma aksesuarı ve şeffaf sandalyelerle tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor, derinlik katan bir tasarım anlayışı evin diğer alanlarında da hakim.
Mutfak ile yemek alanı arasındaki geçiş sürgülü cam kapılarla pratik ve basit bir şekilde sağlanıyor. Böylelikle kapı kanadı mesafesi ile zemin alanında yer kaybetmeden, şeffaf geçişler sağlanıyor. Derinlik katan unsurlar için şeffaf yüzeyler ve cam bölmeler dizayn edebilirsiniz.
Nötr grilerle beyazın zarafeti mutfak dekorasyonuna şıklık katıyor. Işıklandırma unsurları da mutfak dekorasyonuna tezgah alanını verimli kullanmak için işlevsellik, görsel açıdan renkleri öne çıkardığı için estetik bir görünüm kazandırıyor. Eğer küçük bir mutfağınız varsa, beyazın zarafeti ve şık ışıklandırma unsurları ile daha ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Beyaz duvar ve tavan zemini, ahşap parke zemin ve nötr renklerle beyazın harmanladığı mobilya ürünlerinin tercih edildiği oturma odası konfor sunan yaklaşımla dizayn edilmiş. Çok fazla aksesuar ve kullanım dışı eşyalara yer verilmiyor, göz yormayan bir tasarım anlayışı hakim. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan geniş alanlar dizayn ediliyor.
Nötr griler soğuk bir atmosfer oluştururken, banyoda ahşap dokular sıcak bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Aynı formülü sıcak renklerle soğuk renkleri bir araya getirerek denge unsuru sağlayarak uygulayabilirsiniz. Fazla renk kullanımına gerek kalmadan, göz yormayan bir banyo atmosferi sağlanarak derinlik katan unsurlar yakalanmış.
Daha sofistike bir banyoya geçiş yapıyoruz, basit ve sadelik banyo dekorasyonunda fark yaratıyor. Dekoratif bir ayna banyolarda hem işlevsellik ihtiyacını karşılar, hem de derinlik katar. Geniş pencere açıklığıyla doğal ışık ihtiyacı muntazam karşılanıyor. Arzuya göre buzlu cam pencerelerle hem doğal ışıktan muntazam faydalanabilir, hem de mahremiyet sağlanabilir.
Evin genel atmosferinde minimalist dokunuşlar hakim. Çok fazla mobilya ürünü ile göz yormadan geniş ve ferah alanlar dizayn ediliyor. Ölü ve boş alanları değerlendirerek zemin alanından yer kazandıran pratik fikirlerle daha kullanışlı alanlar dizayn edebilir, düzen sağlayabilirsiniz. Çamaşır odası için ayrılan bu alanda makineler üst üste dizilerek alan kazandırılıyor. Katlanır beyaz kapı kanatları ile çamaşır odası için ayrılan alan pratik bir şekilde gizleniyor.
Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evi dağınık olanlara ilham verecek 8 fotoğraf' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.