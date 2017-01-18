Alan tasarrufu sağlamak için bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Evin genel atmosferinde minimalist dokunuşlar hakim. Çok fazla mobilya ürünü ile göz yormadan geniş ve ferah alanlar dizayn ediliyor. Ölü ve boş alanları değerlendirerek zemin alanından yer kazandıran pratik fikirlerle daha kullanışlı alanlar dizayn edebilir, düzen sağlayabilirsiniz. Çamaşır odası için ayrılan bu alanda makineler üst üste dizilerek alan kazandırılıyor. Katlanır beyaz kapı kanatları ile çamaşır odası için ayrılan alan pratik bir şekilde gizleniyor.

Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evi dağınık olanlara ilham verecek 8 fotoğraf' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.