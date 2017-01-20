Pencere ve kapı güvenliğinizi sağlayan 10 dekoratif ızgara

Evimizin ve ailemizin güvenliği her zaman ilk sırada olmalı. Bu nedenle ev sahibi olmak ve dekore etmek kadar güvenlik hususuna da önem göstermeliyiz. Eğer yaşadığınız apartman bir site içinde yer alıyor ve site güvenliği bulunuyorsa şanslısınız. Bunun dışında kapısında güvenlik bulunmayanlar her zaman için kendi güvenliğini kendi sağlamalı. Evinizin güvenliğini sağlamak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlar evin dışına kamera koymaktan bahçe duvarlarını telle desteklemeye dek sayısız çeşitlilik gösterir. Bugünkü yazımızda ise pencere ve kapılar için koruma işlevi göre ızgara modellerine göz atacağız. Özellikle müstakil veya zemin katta oturanların sağlama ızgaralar sahip olması gerek. Sadece işlevsel değil de aynı zamanda dekoratif ve estetik de olmalı. Zira evinizin dış cephesi ne kadar güzel olursa olsun kötü bir ızgara modeli evinizi de çirkin gösterir. Üstelik evi bir şekilde kapladığını düşünürseniz sanki hapishaneymiş gibi hisse de kapılabilirsiniz. Bu nedenle malzeme, stil ve rengi göz önünde bulundurarak doğru bir seçim yapmanız gerek. Neyse ki günümüzde piyasada bir çok malzeme ve model mevcut. Bugünkü yazımızda çeşitli ızgara modellerini incelerken aynı zamanda pencere için panjur gibi alternatiflere de göz atacağız. Böylece kapı ve pencerelerinize hangi tür koruma modelinin daha iyi olacağına dair fikir edinebilirsiniz.