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Pencere ve kapı güvenliğinizi sağlayan 10 dekoratif ızgara

nihal e. nihal e.
Arts & Crafts Private Home - Golder's Green London, WAFFLE Design WAFFLE Design Pencere & KapılarPerde & Tüller
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Evimizin ve ailemizin güvenliği her zaman ilk sırada olmalı. Bu nedenle ev sahibi olmak ve dekore etmek kadar güvenlik hususuna da önem göstermeliyiz. Eğer yaşadığınız apartman bir site içinde yer alıyor ve site güvenliği bulunuyorsa şanslısınız. Bunun dışında kapısında güvenlik bulunmayanlar her zaman için kendi güvenliğini kendi sağlamalı. Evinizin güvenliğini sağlamak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlar evin dışına kamera koymaktan bahçe duvarlarını telle desteklemeye dek sayısız çeşitlilik gösterir. Bugünkü yazımızda ise pencere ve kapılar için koruma işlevi göre ızgara modellerine göz atacağız. Özellikle müstakil veya zemin katta oturanların sağlama ızgaralar sahip olması gerek. Sadece işlevsel değil de aynı zamanda dekoratif ve estetik de olmalı. Zira evinizin dış cephesi ne kadar güzel olursa olsun kötü bir ızgara modeli evinizi de çirkin gösterir. Üstelik evi bir şekilde kapladığını düşünürseniz sanki hapishaneymiş gibi hisse de kapılabilirsiniz. Bu nedenle malzeme, stil ve rengi göz önünde bulundurarak doğru bir seçim yapmanız gerek. Neyse ki günümüzde piyasada bir çok malzeme ve model mevcut. Bugünkü yazımızda çeşitli ızgara modellerini incelerken aynı zamanda pencere için panjur gibi alternatiflere de göz atacağız. Böylece kapı ve pencerelerinize hangi tür koruma modelinin daha iyi olacağına dair fikir edinebilirsiniz.

​1- Geleneksel sadelik

homify Pencere & KapılarPencereler
homify

homify
homify
homify

Rustik tarzda ve zemin katta bir ev için basit, siyah bir ızgara yatay ve dikey çizgileri ile ideal bir seçimdir. Bu tür bir sadeliğin fazla sıradan olduğunu düşünmeyin, çünkü tam bu tip bir ızgaraya zarafet katan basit çizgileridir.

​2- Amerikan stil

Living Room Window Absolute Project Management Klasik Oturma Odası
Absolute Project Management

Living Room Window

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

Bu tip üst kısmı kemerli ve genellikle beyaz renkli ızgara modeli Amerikan stil olarak adlandırılır. Evin hem iç hem dış kısmına romantizm katan kesim stili oldukça estetik görünüyor.

​3- Yaratıcı tasarım

Edelstahl Geländer und Sicherheit, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Pencere ızgarasından çok farklı görünen pek çok yeni model vardır. Fakat ızgara işlevinin sadece bir güvenlik elemanı değil, dekoratif bir unsur olduğunu da unutmayın. Bu tür modeller pencerelerin korunması işlevini az ya da çok yerine getiriyor. Ve yeni modeller çok çeşitli olup her türlü eve uyum sağlar.

​4- Dantel gibi

Elegant Bathroom Casa Più Arredamenti elegant bathroom
Casa Più Arredamenti

Elegant Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

Bu örnekte yine sıra dışı bir model görüyoruz. Dantel desenini andıran ızgara iç mekanda güzel görünüyor.

​5- Barok model

homify Pencere & KapılarKapılar
homify

homify
homify
homify

Pencerelerin ızgaraları genellikle düz çizgilerle tanımlanır, ancak bu sefer barokun kemerleri sanki işlenmiş gibi bükülmüş. Rustik evleri süslemek için mükemmel bir yol olup eve şıklık katıyor.

​6- Ahşap kafes

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto Rustik Pencere & Kapılar
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

En güvenli seçenek olmayabilir, ancak orta yükseklikte pencereler gibi belirli alanlarda ahşap bir kafes işi mükemmel. Modele bağlı olarak çok fazla ışığın geçmesine izin vermez, bu yüzden ahşap modeli dahil edecek pencereleri dikkatlice seçmelisiniz. Depo veya garaj pencereleri gibi alanlarda mükemmel olur.

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​7- Minimalist tarz

Bay Window William Morris Sill length Curtains WAFFLE Design Pencere & KapılarPerde & Tüller
WAFFLE Design

Bay Window William Morris Sill length Curtains

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

Hiç şüphesiz minimalist tarzda bir evin pencerelerinde bu model olması gerekir. Beyaz pencereyle kontrast sağlayan küçük, kare ızgara son derece uyumlu.

​8- Endüstriyel stil

Cocina + ventanas Radrizzani Rioja Arquitectos Eklektik Mutfak Seramik Beyaz kitchen,garden view,storage
Radrizzani Rioja Arquitectos

Cocina + ventanas

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

Evinize pencere ızgarası taktırmaya kararlıysanız demir modeller en yaygın olarak kullanılan malzemedir. Her ne kadar düz ve siyah demir ızgaralar biraz kaba olmakla birlikte ahşap pencere çerçeveleri ile dengelenir.

​9- Renkli ızgara

homify Ticari alanlar Dükkânlar
homify

homify
homify
homify

Pencerelerinizde dinamizm arıyorsanız, koyu renk tonlarındaki çubukları tamamen atmalısınız. Bu örnekte koyu mavi kalın çerçevesi olan pencereyi açık tonlu ızgara tamamlıyor. Biçim olarak ise birbirini kesen dikey ve yatak çubuklar yerine sadece yatak çizgiler tercih edilmiş.

​10- Kepenk gibi

Siete Viviendas y garaje entre medianeras, Arquibox Arquibox Minimalist Pencere & Kapılar
Arquibox

Arquibox
Arquibox
Arquibox

Son örnek diğer modellerden farklı olarak pencereyi tamamen kapatıyor. Ekstra güvenlik için ideal bir model.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Tamamen ekonomik ahşap bir mutfak’ başlığına göz atabilirsiniz.

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