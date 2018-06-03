Türkiye'deki evlerden ilham veren 10 mutfak tasarımı

Birbirinden güzel ve göz alıcı mutfakları derlediğimiz yazıda her biri ülkemizde yer alan şahane mutfak örnekleri göreceksiniz.
İndeko İç Mimari ve Tasarım imzalı ilk örnek Nişantaşı’nda bulunan eski bir apartman dairesinin yeniden dekore edilmiş hali. Geniş bir alana sahip mutfakta dolaplar tamamen ahşap malzemeden yapılma. L biçimindeki mutfağın karşısında ise büyük bir yemek alanı bulunuyor. Kırmızı tuğla duvar kaplamalı yemek alanı duvar dokusuyla dahi kendi sınırlarını belli etmiş. Kırmızı beyaz ekoseli minderlerle tamamlanan yemek takımının masası da ahşaptan yapılma.
İkinci örnek göz alıcı renkleriyle öne çıkan bir mutfak modeli. Oldukça çağdaş bir stile sahip mutfakta üst dolaplar beyaz iken alt dolap kırmızı renginde. L biçimindeki üst dolapların pürüzsüz ve parlak yüzeyi mutfağa şıklık katan unsurlardan biri. Kıpkırmızı alt dolaplar ise beyaz, içe dönük çizgileriyle üst dolapla uyumlu. Ada tezgaha gelince tamamen beyaz renkli tezgahın iç kısmı dolaplar gibi kırmızı renkli. Lamba yerine ise tavana monte edilmiş büyük bir raflık ilave edilmiş.
Ereyan Tasarım & Proje imzasını taşıyan bir diğer mutfak modeli zengin detaylara sahip sofistike bir örnek. Zarif ayrıntıları olan beyaz dolapları elektronik eşyaların metalik ışıltısı tamamlıyor. Üst dolapların kapakları camlı olduğundan mutfak olduğundan daha dinamik hale gelmiş. Ortada bulunan ada tezgah ise kare biçiminde olup standart tezgahlardan ayrılıyor. Yuvarlak ışıltılı bir lamba ile tamamlanan ada tezgaha modern ayaklı ahşap tabureler eşlik ediyor. Seramik yer döşemesi ise çok şık.
Mandalin Dizayn imzası taşıyan bu tasarımda hali hazırdaki mutfak dolaplarına uyumlu bir duvar boyası yapıldı. Böylece pastel tonlu gri dolaplar duvarların içinde kaybolurken ahşap malzemenin sıcaklığı daha da vurgulanmış oldu. Eğer ahşap yerine tezgah için başka bir malzeme kullanılsaydı mutfak soğuk bir atmosfere sahip olurdu.
Bir diğer mutfak örneğini içeriden değil geniş kapı aralığından görüyoruz. Kare biçimindeki mutfak, hardal sarısı dolap rengiyle rahatlatıcı bir etkiye sahip. Bu tür küçük mutfaklar için açık tonlar her zaman daha kullanışlı. Özellikle kapakların pürüzsüz ışıltılı yüzeyleri mutfağı güçlendiren özelliklerden biri.
Sırada son derece lüks ve gösterişli bir mutfak çalışması var. Oldukça büyük ve geniş mutfakta damask deseni ve altın detaylar dışında beyaz rengi hakim. Bu da klasik tarzın özelliklerini taşıdığını gösterir.
Bir başka İndeko İç Mimari ve Tasarım imzasını taşıyan mutfak Bebek’te yer alan bir çatı katı dairesine ait. Yenilenen dairede mutfak da gördüğünüz üzere çatı katının mimari özelliklerine göre dekore edilmiş. Her ne kadar tavanı basık da olsa tezgahları bir hayli geniş. Yine çatı katı olmasından ötürü yemek masası ve ada tezgah ortada ve de yan yana yerleştirilmiş.
Öztek Mimarlık İnşaat Restorasyon şirketinin tasarımı olan bu mutfak modeli çarpıcı kontrastıyla öne çıkan mutfaklardan. Beyaz dolapların iç kısmında yer alan göz alıcı siyahlık ada tezgahın yüzeyinde de devam ediyor.
Renkler kadar sade beyazlık da dikkat çekici olabilir. Özellikle de bu örnekteki gibi bembeyaz bir mutfaksa. Vanetta Küchen tasarımı olan bu mutfakta elektronik eşyaların siyahları dışında hiç renk kullanılmış. Ada tezgahı tamamlayan büyük siyah lamba hariç tabii.
Son örneğimiz gösterişsiz fakat modern ve fonksiyonel bir mutfak tasarımı. Sadece bir duvarı kaplayan mutfak dolapları küçük görünse de oldukça kullanışlı.
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