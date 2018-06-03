Türkiye'deki evlerden ilham veren 10 mutfak tasarımı

Bir başka İndeko İç Mimari ve Tasarım imzasını taşıyan mutfak Bebek’te yer alan bir çatı katı dairesine ait. Yenilenen dairede mutfak da gördüğünüz üzere çatı katının mimari özelliklerine göre dekore edilmiş. Her ne kadar tavanı basık da olsa tezgahları bir hayli geniş. Yine çatı katı olmasından ötürü yemek masası ve ada tezgah ortada ve de yan yana yerleştirilmiş.