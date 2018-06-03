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Türkiye'deki evlerden ilham veren 10 mutfak tasarımı

nihal e. nihal e.
GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
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Birbirinden güzel ve göz alıcı mutfakları derlediğimiz yazıda her biri ülkemizde yer alan şahane mutfak örnekleri göreceksiniz.

​1- Doğal malzemeler

Nişantaşı Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Nişantaşı Evi

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım imzalı ilk örnek Nişantaşı’nda bulunan eski bir apartman dairesinin yeniden dekore edilmiş hali. Geniş bir alana sahip mutfakta dolaplar tamamen ahşap malzemeden yapılma. L biçimindeki mutfağın karşısında ise büyük bir yemek alanı bulunuyor. Kırmızı tuğla duvar kaplamalı yemek alanı duvar dokusuyla dahi kendi sınırlarını belli etmiş. Kırmızı beyaz ekoseli minderlerle tamamlanan yemek takımının masası da ahşaptan yapılma.

​2- Kırmızı ve beyaz

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

İkinci örnek göz alıcı renkleriyle öne çıkan bir mutfak modeli. Oldukça çağdaş bir stile sahip mutfakta üst dolaplar beyaz iken alt dolap kırmızı renginde. L biçimindeki üst dolapların pürüzsüz ve parlak yüzeyi mutfağa şıklık katan unsurlardan biri. Kıpkırmızı alt dolaplar ise beyaz, içe dönük çizgileriyle üst dolapla uyumlu. Ada tezgaha gelince tamamen beyaz renkli tezgahın iç kısmı dolaplar gibi kırmızı renkli. Lamba yerine ise tavana monte edilmiş büyük bir raflık ilave edilmiş.

​3- Göz alıcı şıklık

Tasarım, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Modern Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

Tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Ereyan Tasarım & Proje imzasını taşıyan bir diğer mutfak modeli zengin detaylara sahip sofistike bir örnek. Zarif ayrıntıları olan beyaz dolapları elektronik eşyaların metalik ışıltısı tamamlıyor. Üst dolapların kapakları camlı olduğundan mutfak olduğundan daha dinamik hale gelmiş. Ortada bulunan ada tezgah ise kare biçiminde olup standart tezgahlardan ayrılıyor. Yuvarlak ışıltılı bir lamba ile tamamlanan ada tezgaha modern ayaklı ahşap tabureler eşlik ediyor. Seramik yer döşemesi ise çok şık.

​4- Mutfakta ahşap sıcaklığı

Sinpaş Ege Boyu 1+1 Daire Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Kırsal Mutfak Ahşap Gri mutfak tadilatı,ev tadilatı,dekorasyon
Mandalin Dizayn

Sinpaş Ege Boyu 1+1 Daire Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn imzası taşıyan bu tasarımda hali hazırdaki mutfak dolaplarına uyumlu bir duvar boyası yapıldı. Böylece pastel tonlu gri dolaplar duvarların içinde kaybolurken ahşap malzemenin sıcaklığı daha da vurgulanmış oldu. Eğer ahşap yerine tezgah için başka bir malzeme kullanılsaydı mutfak soğuk bir atmosfere sahip olurdu.

​5- Parlak yüzeyler

LMS EVI TESVIKIYE homify Modern Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Bej interiordesigneristanbul,,architectistanbul,,mimaristanbul,,icmimaristanbul,,modernevdekorasyonu
homify

LMS EVI TESVIKIYE

homify
homify
homify

Bir diğer mutfak örneğini içeriden değil geniş kapı aralığından görüyoruz. Kare biçimindeki mutfak, hardal sarısı dolap rengiyle rahatlatıcı bir etkiye sahip. Bu tür küçük mutfaklar için açık tonlar her zaman daha kullanışlı. Özellikle kapakların pürüzsüz ışıltılı yüzeyleri mutfağı güçlendiren özelliklerden biri.

​6- Lüks mutfak

homify Klasik Mutfak Beyaz mutfak
homify

homify
homify
homify

Sırada son derece lüks ve gösterişli bir mutfak çalışması var. Oldukça büyük ve geniş mutfakta damask deseni ve altın detaylar dışında beyaz rengi hakim. Bu da klasik tarzın özelliklerini taşıdığını gösterir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​7- Çatı katı mutfağı

Bebek Çatı Katı, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bebek Çatı Katı

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bir başka İndeko İç Mimari ve Tasarım imzasını taşıyan mutfak Bebek’te yer alan bir çatı katı dairesine ait. Yenilenen dairede mutfak da gördüğünüz üzere çatı katının mimari özelliklerine göre dekore edilmiş. Her ne kadar tavanı basık da olsa tezgahları bir hayli geniş. Yine çatı katı olmasından ötürü yemek masası ve ada tezgah ortada ve de yan yana yerleştirilmiş.

​8- Siyah beyazın gücü

Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Mutfak Beyaz Beyaz mutfak,türk evi,ahşap mutfak,türk evi mutfak,konak mutfak,mutfak modelleri
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık İnşaat Restorasyon şirketinin tasarımı olan bu mutfak modeli çarpıcı kontrastıyla öne çıkan mutfaklardan. Beyaz dolapların iç kısmında yer alan göz alıcı siyahlık ada tezgahın yüzeyinde de devam ediyor.

​9- Bembeyaz bir mutfak

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
vanetta küchen

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Renkler kadar sade beyazlık da dikkat çekici olabilir. Özellikle de bu örnekteki gibi bembeyaz bir mutfaksa. Vanetta Küchen tasarımı olan bu mutfakta elektronik eşyaların siyahları dışında hiç renk kullanılmış. Ada tezgahı tamamlayan büyük siyah lamba hariç tabii.

​10- Kullanışlı mutfak

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Son örneğimiz gösterişsiz fakat modern ve fonksiyonel bir mutfak tasarımı. Sadece bir duvarı kaplayan mutfak dolapları küçük görünse de oldukça kullanışlı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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