9 adımda pergola inşa etmenin püf noktaları

Bahçeli evlerde yaşayanlar için evin bahçesi özellikle bahar ve yaz aylarında en keyifli yaşam alanlarının başında gelir şüphesiz. Hele ki şık bir peyzaj, düzenli ve bakımlı çimler, rengarenk ve mis kokulu çiçeklerle kaplı bir bahçeniz varsa, gündelik hayatından o yoğun stres ve yorgunluğundan kaçmak için sık sık kendinizi bahçeye attığınıza eminiz. Yaz ve bahar aylarında evde geçirdiğimiz zamanın çoğunu bahçede değerlendirdiğimiz için bahçemizdeki oturma alanımızın da konforlu ve şık olmasının yaşam kalitemize büyük bir etkisi vardır şüphesiz. Ve bu konforu sağlamak için olmazsa olmazlardan biri de bizi yakıcı yaz güneşinden koruyacak güzel ve geniş bir pergoladır pek tabii ki. İşte bu yazımızda önümüzdeki baharda bahçesine bir pergola inşa etmek isteyenler için ipuçlarını derledik.
Pergola yapımı aslında çok basit bir işlem değil; şüphesiz ki ustalık, el becerisi ve deneyim istiyor. Eğer kendinize güvenmiyorsanız pergolanızı bahçe ürünleri üreten profesyonellerden hazır olarak da satın alabilirsiniz tabii ki. Ama bu tarz şeyleri kendisi yapmaktan hoşlanan, daha az maliyetle çok da özel ve el emeği bir ürün ortaya çıkarmak ya da kendisini denemek isteyen okurlarımızın işini kolaylaştıracak temel bilgileri aşağıda 9 adımda anlatıyoruz.
Her ne kadar bu basit bir karar gibi görünse de, yapacağınız pergolanın özelliklerini belirlemeden önce mutlaka bu kararı kesinleştirmeniz gerekiyor çünkü pergolanızın tasarımı da konumuna göre şekillenecektir. Pergolanızı inşa edebileceğiniz en ideal alan bahçenin yoldan en uzak köşesi olacaktır. Ancak tabii ki bu bölgenin aynı zamanda evin girişinden çok uzak olmaması gerekiyor. Böylelikle gürültüden uzakta ve mahremiyetinizi koruyabileceğiniz bir atmosfer yaratırken aynı zamanda eve de kolayca girip çıkabilirsiniz.
Pergolanızı hangi malzemeden inşa edeceğinize karar vermeden önce mutlaka bu iş için kesin bir bütçe belirlemelisiniz. Pergolanızın malzemesi onun tasarımına, büyüklüğüne ve ayırdığınız bütçeye göre değişecektir. Pergolalar için elbette en sık kullanılan ve ideal olan malzeme ahşaptır ancak unutmayın ki ahşabın da bütçenize göre seçebileceğiniz pek çok farklı çeşidi var.
İnşaata başlamadan mutlaka bir yapı markete gidip bu süreçte ihtiyaç duyacağınız bütün aletleri edinmeniz şart. Bunlar: Su terazisi, marangoz kalemi, kürek, c tipi kelepçe, köşebent, çekiç, farklı boyutlarda çivi ve vidalar, matkap, ahşap testeresi ve mutlaka sağlam ve kaliteli bir çift eldiven.
Yine yapı marketlerden ya da marangozlardan ihtiyacınız olan ahşap malzemeyi de iyice hesap edip yeterli miktarda edinmelisiniz. Bunun için de tabii ki önce iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. İnternetten farklı pergola model ve planları bulabilir ve size en kolay ve pratik gelenlerden seçebilirsiniz. Ayrıca pergolanız için gereken plaka ve ahşap parçalarını gerekli ölçülerde kestirerek satın alırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır.
Pergolanızı inşa edeceğiniz zeminin mutlaka düz olması gerekir. Bunun için de toprak düzlendikten sonra farklı seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Sağlam ve kalın bir ahşap plaka ile zemini oluşturabileceğiniz gibi, daha sağlam ve oturaklı bir zemin istiyorsanız pergolanızın zeminine tıpkı bir ev inşa eder gibi beton subasman yaptırabilirsiniz.
Duvarların inşasına geçebilmek için zeminde kirişler oluşturmanız gerekiyor. Belirli ölçülerde kestirdiğiniz ahşap plakaları zemindeki kirişlere yerleştirerek ve birbirlerine bağlayarak özenli ve titiz bir çalışmayla duvarları oluşturabilirsiniz.
Pergolalarda dikkatle düşünülmesi gereken tasarım özelliklerinden biri de kapı aralığıdır. Unutmayın ki kapı aralıklarının giriş çıkışın kolay olacağı yönde ve yeterince geniş olması gerekiyor.
Pergolanızı tamamlamak için mutlaka şık bir çatının da sağlam ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesi şart. Çatı inşasında en kolay yöntem elbette düz bir çatı ortaya çıkarmak anca bu tarz beşik çatılar da oldukça şık bir görünüm oluşturuyor. Tabii ilk kez bu tarz bir inşaata girişecekseniz o halde düz ve aralıklı ahşap panellerle ve saz yaprakları gibi bitkisel çözümlerle gölgelik oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.