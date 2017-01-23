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9 adımda pergola inşa etmenin püf noktaları

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Altana nr 15, Drewnopol Drewnopol BahçeSera & Çardaklar
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Bahçeli evlerde yaşayanlar için evin bahçesi özellikle bahar ve yaz aylarında en keyifli yaşam alanlarının başında gelir şüphesiz. Hele ki şık bir peyzaj, düzenli ve bakımlı çimler, rengarenk ve mis kokulu çiçeklerle kaplı bir bahçeniz varsa, gündelik hayatından o yoğun stres ve yorgunluğundan kaçmak için sık sık kendinizi bahçeye attığınıza eminiz. Yaz ve bahar aylarında evde geçirdiğimiz zamanın çoğunu bahçede değerlendirdiğimiz için bahçemizdeki oturma alanımızın da konforlu ve şık olmasının yaşam kalitemize büyük bir etkisi vardır şüphesiz. Ve bu konforu sağlamak için olmazsa olmazlardan biri de bizi yakıcı yaz güneşinden koruyacak güzel ve geniş bir pergoladır pek tabii ki. İşte bu yazımızda önümüzdeki baharda bahçesine bir pergola inşa etmek isteyenler için ipuçlarını derledik. 

Pergola yapımı aslında çok basit bir işlem değil; şüphesiz ki ustalık, el becerisi ve  deneyim istiyor. Eğer kendinize güvenmiyorsanız pergolanızı bahçe ürünleri üreten profesyonellerden hazır olarak da satın alabilirsiniz tabii ki. Ama bu tarz şeyleri kendisi yapmaktan hoşlanan, daha az maliyetle çok da özel ve el emeği bir ürün ortaya çıkarmak ya da kendisini denemek isteyen okurlarımızın işini kolaylaştıracak temel bilgileri aşağıda 9 adımda anlatıyoruz.

Nereye inşa etmeli?

Ecocube, ecospace españa ecospace españa BahçeSera & Çardaklar
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Her ne kadar bu basit bir karar gibi görünse de, yapacağınız pergolanın özelliklerini belirlemeden önce mutlaka bu kararı kesinleştirmeniz gerekiyor çünkü pergolanızın tasarımı da konumuna göre şekillenecektir. Pergolanızı inşa edebileceğiniz en ideal alan bahçenin yoldan en uzak köşesi olacaktır. Ancak tabii ki bu bölgenin aynı zamanda evin girişinden çok uzak olmaması gerekiyor. Böylelikle gürültüden uzakta ve mahremiyetinizi koruyabileceğiniz bir atmosfer yaratırken aynı zamanda eve de kolayca girip çıkabilirsiniz.

Hangi malzeme?

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon BahçeSera & Çardaklar
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

Pergolanızı hangi malzemeden inşa edeceğinize karar vermeden önce mutlaka bu iş için kesin bir bütçe belirlemelisiniz. Pergolanızın malzemesi onun tasarımına, büyüklüğüne ve ayırdığınız bütçeye göre değişecektir. Pergolalar için elbette en sık kullanılan ve ideal olan malzeme ahşaptır ancak unutmayın ki ahşabın da bütçenize göre seçebileceğiniz pek çok farklı çeşidi var.

İnşaat sürecinde gerekli aletler

Minispa, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto BahçeSera & Çardaklar
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

İnşaata başlamadan mutlaka bir yapı markete gidip bu süreçte ihtiyaç duyacağınız bütün aletleri edinmeniz şart. Bunlar: Su terazisi, marangoz kalemi, kürek, c tipi kelepçe, köşebent, çekiç, farklı boyutlarda çivi ve vidalar, matkap, ahşap testeresi ve mutlaka sağlam ve kaliteli bir çift eldiven.

Planlama ve malzeme temini

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY BahçeSera & Çardaklar
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Yine yapı marketlerden ya da marangozlardan ihtiyacınız olan ahşap malzemeyi de iyice hesap edip yeterli miktarda edinmelisiniz. Bunun için de tabii ki önce iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. İnternetten farklı pergola model ve planları bulabilir ve size en kolay ve pratik gelenlerden seçebilirsiniz. Ayrıca pergolanız için gereken plaka ve ahşap parçalarını gerekli ölçülerde kestirerek satın alırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır.

Zeminin hazırlanması

Altana nr 15, Drewnopol Drewnopol BahçeSera & Çardaklar
Drewnopol

Drewnopol
Drewnopol
Drewnopol

Pergolanızı inşa edeceğiniz zeminin mutlaka düz olması gerekir. Bunun için de toprak düzlendikten sonra farklı seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Sağlam ve kalın bir ahşap plaka ile zemini oluşturabileceğiniz gibi, daha sağlam ve oturaklı bir zemin istiyorsanız pergolanızın zeminine tıpkı bir ev inşa eder gibi beton subasman yaptırabilirsiniz.

Duvarların inşası

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Duvarların inşasına geçebilmek için zeminde kirişler oluşturmanız gerekiyor. Belirli ölçülerde kestirdiğiniz ahşap plakaları zemindeki kirişlere yerleştirerek ve birbirlerine bağlayarak özenli ve titiz bir çalışmayla duvarları oluşturabilirsiniz.

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Kapı aralığını unutmayın

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design BahçeSera & Çardaklar
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Pergolalarda dikkatle düşünülmesi gereken tasarım özelliklerinden biri de kapı aralığıdır. Unutmayın ki kapı aralıklarının giriş çıkışın kolay olacağı yönde ve yeterince geniş olması gerekiyor.

Çatı

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. BahçeSera & Çardaklar
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Pergolanızı tamamlamak için mutlaka şık bir çatının da sağlam ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesi şart. Çatı inşasında en kolay yöntem elbette düz bir çatı ortaya çıkarmak anca bu tarz beşik çatılar da oldukça şık bir görünüm oluşturuyor. Tabii ilk kez bu tarz bir inşaata girişecekseniz o halde düz ve aralıklı ahşap panellerle ve saz yaprakları gibi bitkisel çözümlerle gölgelik oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Zemin döşemesi

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Eğer isterseniz pergolanızın zeminini dış mekanlar için uygun parkelerle kaplayabilir ve ev konforunda bir bahçe oturma alanı oluşturabilirsiniz.

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