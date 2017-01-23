9 adımda pergola inşa etmenin püf noktaları

Bahçeli evlerde yaşayanlar için evin bahçesi özellikle bahar ve yaz aylarında en keyifli yaşam alanlarının başında gelir şüphesiz. Hele ki şık bir peyzaj, düzenli ve bakımlı çimler, rengarenk ve mis kokulu çiçeklerle kaplı bir bahçeniz varsa, gündelik hayatından o yoğun stres ve yorgunluğundan kaçmak için sık sık kendinizi bahçeye attığınıza eminiz. Yaz ve bahar aylarında evde geçirdiğimiz zamanın çoğunu bahçede değerlendirdiğimiz için bahçemizdeki oturma alanımızın da konforlu ve şık olmasının yaşam kalitemize büyük bir etkisi vardır şüphesiz. Ve bu konforu sağlamak için olmazsa olmazlardan biri de bizi yakıcı yaz güneşinden koruyacak güzel ve geniş bir pergoladır pek tabii ki. İşte bu yazımızda önümüzdeki baharda bahçesine bir pergola inşa etmek isteyenler için ipuçlarını derledik.

Pergola yapımı aslında çok basit bir işlem değil; şüphesiz ki ustalık, el becerisi ve deneyim istiyor. Eğer kendinize güvenmiyorsanız pergolanızı bahçe ürünleri üreten profesyonellerden hazır olarak da satın alabilirsiniz tabii ki. Ama bu tarz şeyleri kendisi yapmaktan hoşlanan, daha az maliyetle çok da özel ve el emeği bir ürün ortaya çıkarmak ya da kendisini denemek isteyen okurlarımızın işini kolaylaştıracak temel bilgileri aşağıda 9 adımda anlatıyoruz.