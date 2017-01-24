Masalları süsleyecek kadar güzel ve doğal bir kulübe

Şehrin stresinden, kalabalığından, yan yana ve uzun betonarme apartmanlardan, arabalardan, gürültüden, karmaşadan sıkıldıysanız bu projenin size çok iyi geleceğine emin olabilirsiniz. Japonya'da yer alan, doğanın içinde, huzurun ve dinginliğin adresi olarak tanımlanabilecek bu şahane kır evi, masallarda yer alabilecek kadar güzel ve özel. Ahşap evlerin o karşı konulmaz cazibesini rustik ve natürel bir dokuyla bütünleştiren mimari yapı ve fonksiyonel planları ile kusursuz bir hafta sonu kulübesi oluşturan bu evin fotoğraflarına baktığınızda bile dinlendiğinizi, stresten uzaklaştığınızı ve temiz havanın kokusunu hissedebiliyorsunuz sanki. Gelin masallar diyarından gerçek dünyaya gönderilmiş gibi görünen kırmızı ve huzur dolu eve daha yakından bakalım.
Karlar altında her şey olduğundan daha güzel görünür tabii ki. Ağaçlar, binalar, sokaklar, caddeler karla kaplıyken hep daha romantik ve hava durumunun aksine daha sıcak ve samimi bir atmosfere bürünür adeta. Bunun nedeni elbette karın o tertemiz ve pürüzsüz beyazlığıdır. Ancak elbette herhangi bir şehir merkezinde bu kadar güzel bir kar manzarasına ve çevresiyle bu kadar uyum içindeki bir yapıya rastlamak çok zor. Karla kaplanmış simetrik beşik çatı ve ahşap dokusunun kırmızı sıcaklığıyla harmanlanması sonucu kış soğuğunda kendinizi içine atmak isteyeceğiniz harika bir tatil evi değil mi?
Evin dışı ne kadar samimi, doğal ve şıksa, içi de aynı şekilde dizayn edilmiş. İç mimari ögelerde tıpkı dış cephede olduğu gibi ahşap unsurlar hakimiyetini sürdürüyor. Beşik çatının iç kısmı da tavan ünitesi ile bölünmemiş ve bu da yüksek ve eğimli tavanıyla kusursuz bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Bu yüksek tavandan faydalanılarak yine rustik tarzlı fazla yer kaplamayan basit bir merdivenle çıkılan ara kat inşa edilerek evin küçük alanı genişletilmiş.
Rustik ve doğal özellikler mutfakta da çarpıcı etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Geleneksel tarzın hiç eskimeyen zamanın ötesinde özelliklerinden faydalanılarak dizayn edilmiş olan mutfak aynı zamanda küçük alanlarda nasıl fonksiyonel bir tasarım ortaya çıkarılabileceğine de oldukça başarılı ve göz alıcı bir örnek teşkil ediyor. Mutfakta en çok dikkat çeken dekorasyon ögesi de pek tabii ki geleneksel tasarımın modern kullanımla bir araya gelerek etkileyici ve kullanım kolaylığı sağlayan bir yapı oluşturduğu soba.
Ahşap evlerin en güzel yanlarından biri de her oda için ayrı ayrı zemin ve duvar kaplama tasarlamaya gerek kalmamasıdır çünkü ahşap olduğu gibi kullanıldığında zaten eşsiz bir büyüleyiciliğe sahiptir. Özellikle bu tarz kır evlerinde, yazlıklarda ya da dağ kulübelerinde ahşap duvarlar ve ahşap zeminler vazgeçilmez bir doğal doku oluşturuyorlar.
Bu küçük dağ kulübesinin planı da özellikle kendine buna benzer bir tatil evi yaptırmak isteyen okurlarımız için ilham verici olacaktır. Basit ama bir o kadar da fonksiyonel ve şık bir plana sahip olan ev açık planlı alanların nasıl dizayn edilmesi gerektiğine de ışık tutuyor.
Evin bir de bahar aylarındaki görünümüne bakalım mı? Kütük evler ahşap ev inşaatlarında son yıllarda en çok benimsenen ve dayanıklılığı, estetik özellikleri ve sağlamlıklarıyla öne çıkan modellerden. Kütük evler dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha da popülerleşiyor. Eğer Türkiye'den bir kütük ev örneğini de incelemek isterseniz “Sürprizlerle dolu bir dağ evi” başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz. Siz de böyle bir ev yaptırmak için seçeneklerinizi değerlendirmek ve uzmanlardan fikir almak isterseniz buraya tıklayarak konuyla ilgili uzmanlara ulaşabilirsiniz.