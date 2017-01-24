Masalları süsleyecek kadar güzel ve doğal bir kulübe

Karlar altında her şey olduğundan daha güzel görünür tabii ki. Ağaçlar, binalar, sokaklar, caddeler karla kaplıyken hep daha romantik ve hava durumunun aksine daha sıcak ve samimi bir atmosfere bürünür adeta. Bunun nedeni elbette karın o tertemiz ve pürüzsüz beyazlığıdır. Ancak elbette herhangi bir şehir merkezinde bu kadar güzel bir kar manzarasına ve çevresiyle bu kadar uyum içindeki bir yapıya rastlamak çok zor. Karla kaplanmış simetrik beşik çatı ve ahşap dokusunun kırmızı sıcaklığıyla harmanlanması sonucu kış soğuğunda kendinizi içine atmak isteyeceğiniz harika bir tatil evi değil mi?