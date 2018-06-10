Türkiye'deki mutfaklardan işinize yarayacak 8 fikir

Ev hanımları ve mutfakta zaman geçirmekten hoşlanan mutfak kullanıcıları; mutfağın düzenli olduğu kadar kullanışlı olmasını da ister. Bir mutfağın hayal edildiği kadar düzenli ve kullanışlı olması için çok titiz ve dikkatli bir çalışma yapılması gerekir. Fonksiyonel mutfak tasarımları ülkemizde kullanıcıların tecrübelerine dayanılarak geliştirilmiş ve çok farklı mutfak fikirleri ortaya çıkmıştır. Bu gün Türkiye'deki mutfaklardan işinize yarayacak fikirlerden oluşan mutfak örneklerini inceliyoruz. Bu mutfak fikirleri ile mutfaklarınızı daha fonksiyonel bir hale getirebileceğiniz gibi hayatınızı ve yaşamınızı da daha konforlu ve daha rahat hale getirebilirsiniz. Mutfağın bir yaşam alanı olması ve uzun süreler vakit geçirdiğiniz odalar olması nedeniyle yaratıcı fikirleri mutfağınızda uygulamalı, en üst düzeyde verimli bir mutfak sahibi olmalısınız.
Mutfak tezgahlarının ve mutfak adalarının alt bölümlerini işlevsel hale getirmek için resimde yer alan çekmeceleri tercih edebilir veya benzer konsepte yaratıcı fikirlerinizi sentezleyerek mutfağınıza işlevsellik kazandırabilirsiniz. Çekmece boyutlarını geniş tuttuğunuzda muhafaza alanlarının boyutları kullanılabilir ölçülerde yapılacağından tüm alanı verimli kullanmış olacaksınız.
Mutfak içerisinde mutfak dolabı istemeyen biriyseniz size şık ve estetik olduğu kadar mutfak hayatını daha işlevsel ve kolay hale getiren duvar raflarını önerebiliriz. Mutfak rafları açık bir konsepte kullanılabileceği gibi farklılık yaratmak adına resimdeki raf sistemi modeli şeklinde de uygulanabilir. Cam rengi tarzınıza ve kişiliğinize bağlı olarak seçilebilir.
Mutfaklarda yer alan köşeler dekorasyona kazandırılması amacıyla örnek dolaplar tercih edilerek kullanılabilir. Bu sayede hem mutfak dolabı ve çekmece sistemini mutfağa kazandırmış olursunuz hem de köşe kısmını şık bir şekilde dekore ederek mutfağın görselliğini pekiştirmiş olursunuz.
Mutfaklarda yemek masası yer işgal etmesin diye resimde yer alan ve mobil katlanabilir özellikteki entegre mutfak masasını tercih edebilirsiniz. Entegre mutfak masaları mutfak adalarına monte edilerek kullanılan ve evinizde fonksiyonellik oluşturan mutfak elemanları olduğu için mutfağınızı daha geniş bir mutfak olarak kullanabilme imkanı da sağlıyor.
Mutfak içinde mutfak masası yerleştireceğiniz ideal bir alan yoksa veya mutfak barı kullanmayı sevenlerdenseniz yapmanız gereken mutfak içindeki köşe alanlarına ahşap raflar yerleştirmek ve bu rafları mutfak barı şeklinde kullanmaktır. Bu sayede mutfağınız hem ideal bir mutfak konseptine sahip olacak hem de mutfak barı isteğiniz karşılanmış olacaktır.
Mutfak tezgahlarında yer alan çekmeceler genel olarak standart ölçülerde yapıldığı için çekmece alanının yarısı kullanılamaz durumdadır. Bu olumsuz durumu önlemek ve çekmece alanını genişletmek için çift katlı çekmece sistemleri tercih edilebilir. Bu yöntem ile daha verimli kullanılan çekmecelere sahip olabilirsiniz.
Mutfak adaları tercihi yapılırken her anlamda ev hanımlarına yardımcı olacak tasarımlar tercih edilmelidir. Örnek mutfak adasının iç yüzeyi muhafaza ve depolama alanı olarak kullanılırken dış yüzeyi de şarap şişeleri veya turşu şişeleri için ideal saklama alanı olarak kullanılabilir.
Mutfak eşyası seçiminde en az yer kaplayan ve kullanımı kolay olan eşyalar seçilmelidir. Örnek olarak iç içe muhafaza edilebilen tencere ve tavalar, mıknatıs özelliği ile duvarda sabit duran çatal, kaşık ve bıçaklar ile mutfağınız hem daha renkli görünecek hem de daha kullanışlı daha az yer işgal eden bir mutfağa sahip olacaksınız.