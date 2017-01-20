Her ihtiyacınızı karşılayan aile terası

Bu gün muhteşem bir terasa ve muhteşem bir havuza sahip olan doğal bir aile evine misafir oluyoruz. Evin her detayı titizlik ile işlenmiş ve uzaktan baktığınızda doğallığı, terası ve havuzu ile rahatlama merkezi gibi sizi kendisine çeken olağanüstü güzelliğe sahip bir ev ortaya çıkarılmış. Özellikle yaz aylarının sıcak havalarından korunmak ve serin havanın tadını çıkarmak üzerine kurulu konsepti ve her ihtiyacı karşılayan terası ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olan bu ev kusursuz ve eksiksiz bir tasarıma, bir güzelliğe sahip. Homify yaz evleri sayfasında yer alan bu evin her detayını yakından inceleyerek kendi evimizde birebir uygulayabilir veya kopya çekerek evimizde bu evden esintiler oluşturabiliriz.
Yaz aylarının sıcağından bunaldığınızda ferahlayacağınız ve rahatlayacağınız bu havuz tasarımı, peyzajı ve çevre düzenlemesi ile oldukça kışkırtıcı bir görünüme sahip. Ahşap, terasın ve evin ön tarafında yer alıyor olması, yeşil bahçe düzenlemesinin ortasında bulunması havuzun çekiciliğini ve kışkırtıcılığını artırmış.
Terasın havuza bakan ön cephesinin açık olması istenildiğinde havuz başında konaklamanızı sağlıyor. Bir meydan olarak düzenlenmiş olmasına rağmen manzaranın güzelliği havuzun ve meydanın evin içinde yer almasını sağlıyor. Teras özelliği olarak da oldukça şık duran bu meydan aynı zamandan terasın havuza bakan cephesi olarak da görev yapıyor.
Terasa yakından baktığınızda karşınıza mükemmel bir doğallık çıkıyor. Ahşap hem dış cephe de hem de iç cephe de kullanıldığı için doğal bir bütünlük sağlandığı gibi renk uyumu da terasın ve bar bölümünün oldukça çekici olmasını sağlamış. Basamakların ahşap kaplanmış olması da terasın cazibesini artıran etkenler arasında yer alıyor. Terasta yer alan tüm ahşaplar özel bir vernik ve cila ile parlatılmış ahşabın doğal güzelliği ön palana çıkarılarak terasın doğal güzelliği ile havuzun estetiği birleştirilerek evin en özenli alanının teras olması sağlanmış.
Terasın tüm detayları incelendiğinde iç kısımda bir dinlenme alanı ve teras mobilyalarından oluşan bir oturum alanı olduğunu göreceksiniz. Ahşap ve beyaz rengi mükemmel uyumu bu alanda dinlendirici özelliği olan bir alan oluşmasını sağlamış. Geniş düz ekran tv yaz aylarında tv keyfi yapmanız için özel olarak bu alana yerleştirilmiş. Tv izleme alanı artırılmış ve ahşap sandalyeler ile beyaz koltuklar çok estetik bir uyum içinde teras mobilyası olarak tercih edilmiş.
Oturum alanından havuza doğru baktığınızda mükemmel bir tasarımın ve yerleşim planının olduğunu görebiliyorsunuz. Koltukta otururken dışarı baktığınızda çok şık bir ahşap düzen ve mükemmel bir havuz manzarası gördüğünüz için bu alanda özel bir dinlendirici etki oluşmuş. akşama kadar hiç bir şey yapmadan müzik dinleyip bu alanda oturabilirsiniz.
akşam saatlerinde aydınlatma ile birlikte karşınıza resimdeki gibi kartpostal güzelliğinde bir görüntü çıkıyor. Havuzun karşısına geçip bu güzelliğini seyredebilir veya terası kullanarak akşam serinliğinde içeceğinizi yudumlayarak huzur dolabilirsiniz. Bar kısmında arkadaşlarınızla sohbet edebilir veya aile bireyleri ile oturum alanında tv keyfi yapabilirsiniz.