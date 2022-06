Her ihtiyacınızı karşılayan aile terası

Bu gün muhteşem bir terasa ve muhteşem bir havuza sahip olan doğal bir aile evine misafir oluyoruz. Evin her detayı titizlik ile işlenmiş ve uzaktan baktığınızda doğallığı, terası ve havuzu ile rahatlama merkezi gibi sizi kendisine çeken olağanüstü güzelliğe sahip bir ev ortaya çıkarılmış. Özellikle yaz aylarının sıcak havalarından korunmak ve serin havanın tadını çıkarmak üzerine kurulu konsepti ve her ihtiyacı karşılayan terası ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olan bu ev kusursuz ve eksiksiz bir tasarıma, bir güzelliğe sahip. Homify yaz evleri sayfasında yer alan bu evin her detayını yakından inceleyerek kendi evimizde birebir uygulayabilir veya kopya çekerek evimizde bu evden esintiler oluşturabiliriz.