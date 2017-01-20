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Her ihtiyacınızı karşılayan aile terası

umit atdağ umit atdağ
Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
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Bu gün muhteşem bir terasa ve muhteşem bir havuza sahip olan doğal bir aile evine misafir oluyoruz.  Evin her detayı titizlik ile işlenmiş ve uzaktan baktığınızda doğallığı, terası ve havuzu ile rahatlama merkezi gibi sizi kendisine çeken olağanüstü güzelliğe sahip bir ev ortaya çıkarılmış.  Özellikle yaz aylarının sıcak havalarından korunmak ve serin havanın tadını çıkarmak üzerine kurulu konsepti ve her ihtiyacı karşılayan terası ile insanları büyüleyen bir güzelliğe sahip olan bu ev kusursuz ve eksiksiz bir tasarıma,  bir güzelliğe sahip. Homify yaz evleri sayfasında yer alan bu evin her detayını yakından inceleyerek kendi evimizde birebir uygulayabilir veya kopya çekerek evimizde bu evden esintiler oluşturabiliriz.

Kışkırtıcı havuz

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Yaz aylarının sıcağından bunaldığınızda ferahlayacağınız ve rahatlayacağınız bu havuz tasarımı, peyzajı ve çevre düzenlemesi ile oldukça kışkırtıcı bir görünüme sahip. Ahşap, terasın ve  evin  ön tarafında yer alıyor olması, yeşil bahçe düzenlemesinin ortasında bulunması  havuzun çekiciliğini ve kışkırtıcılığını artırmış. 

Meydan

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Terasın havuza bakan  ön cephesinin açık  olması istenildiğinde havuz başında konaklamanızı sağlıyor. Bir meydan olarak düzenlenmiş olmasına rağmen manzaranın güzelliği havuzun ve meydanın evin içinde yer almasını sağlıyor. Teras özelliği olarak da oldukça şık duran bu meydan aynı zamandan terasın havuza bakan cephesi olarak da görev yapıyor.

Ahşap estetiği

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Terasa yakından baktığınızda karşınıza mükemmel bir doğallık çıkıyor. Ahşap hem dış cephe de hem de iç cephe de kullanıldığı için doğal bir bütünlük sağlandığı gibi renk uyumu da terasın ve bar bölümünün oldukça çekici olmasını sağlamış. Basamakların ahşap kaplanmış olması da terasın cazibesini artıran etkenler arasında yer alıyor. Terasta yer alan tüm ahşaplar özel bir vernik ve cila ile parlatılmış ahşabın doğal güzelliği ön palana çıkarılarak terasın doğal güzelliği ile havuzun estetiği birleştirilerek evin en özenli alanının teras olması sağlanmış.

Dinlenme alanı

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Terasın tüm detayları incelendiğinde iç kısımda bir dinlenme alanı ve teras mobilyalarından oluşan bir oturum alanı olduğunu göreceksiniz. Ahşap ve beyaz rengi mükemmel uyumu bu alanda dinlendirici özelliği olan bir alan oluşmasını sağlamış.  Geniş düz ekran tv yaz aylarında tv keyfi yapmanız için özel olarak bu alana yerleştirilmiş. Tv izleme alanı artırılmış ve ahşap sandalyeler ile beyaz koltuklar çok estetik bir uyum içinde teras mobilyası olarak tercih edilmiş.

İç cephe

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Oturum alanından havuza doğru baktığınızda mükemmel bir tasarımın ve yerleşim planının olduğunu görebiliyorsunuz. Koltukta otururken dışarı baktığınızda çok şık bir ahşap düzen ve mükemmel bir havuz manzarası gördüğünüz için bu alanda özel bir dinlendirici etki  oluşmuş. akşama kadar hiç bir şey yapmadan müzik dinleyip bu alanda oturabilirsiniz.

Gecenin incisi

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

akşam saatlerinde aydınlatma ile birlikte karşınıza resimdeki gibi kartpostal güzelliğinde bir görüntü çıkıyor. Havuzun karşısına geçip bu güzelliğini seyredebilir veya terası kullanarak akşam serinliğinde içeceğinizi yudumlayarak huzur dolabilirsiniz. Bar kısmında arkadaşlarınızla sohbet edebilir veya aile bireyleri ile oturum alanında tv keyfi yapabilirsiniz.

Türkiye'den natürel dokularla içinizi ferahlatacak bir veranda
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