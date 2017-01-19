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Eski bir evi modern ve yeni hale getirmek için yapılan 10 farklı uygulama

umit atdağ umit atdağ
Décoration d'un appartement ancien, Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
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Eski bir evi satın alıp yeniden restore etmenin ve kullanmanın avantajları kadar dezavantajları da vardır. Eski bir evi satın almadan önce artıları ve eksileri tartmanız ve sonrasında karar vermeniz bütçeniz açısından önemlidir. Bu gün  uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülen ancak projenin hayata geçirilmesi ile çok beğenilen eski bir eve misafir oluyoruz. Bu ev yapılan yenileme çalışmaları ile yeni inşa edilmiş bir havaya sahip olmuş. Ayrıca  modern bir dekorasyon ile bir aile evinden çok eski ile modernin sentezlendiği ve bütün kuşaklara hitap eden bir ev olarak gören herkesi büyülüyor. Maddi olarak oldukça uygun bir bütçe ile hayata geçirilen bu eski evi gördüğünüzde eski olduğunu unutturan 10 farklı uygulamayı birlikte inceleyelim.

Modern dış cephe

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Modern Evler
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Evin eski taş dış cephesi önce modern bir kaplama malzemesi olan ve teknolojinin yardımı ile hem estetik hem de yalıtım özelliği bulunan ahşap ile kaplanmış. Gri kiremitler eve farklı ve modern bir hava kazandırmış.

Ahşap zemin

Old White Oak Dark Quick-Step Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Quick-Step

Old White Oak Dark

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Evin betonarme olmasından kaynaklı beton olan zemini güçlendirilerek modern zemin malzemeleri ile kaplanmış ve ortaya resimdeki gibi oldukça zarif bir zemin çıkarılmış. Modern ve geleneksel akımın birleştiği salonda her kuşağın beğeneceği bir dekorasyon yapılmış.

Balkon

House, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

Evin üt katında atıl durumda bulunan balkon temizlenerek modern bir şekilde dekore edilmiş ve balkonun doğallığının artırılması için bodur saksı bitkileri balkona yerleştirilmiş. Ayrıca bir deniz sandalyesi ile bu alanda keyif yapma imkanı da sağlanmış.

Modern çalışma alanı

Hotel at a Baroque XVIII Century House. Bedroom Ignacio Quemada Arquitectos Klasik Yatak Odası Taş Beyaz
Ignacio Quemada Arquitectos

Hotel at a Baroque XVIII Century House. Bedroom

Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos

Evin taş pencere bölümüne komşu olarak modern bir çalışma masası eklenmiş ve oldukça şık ve motive edici bir çalışma odası oluşturulmuş. 

Modern mutfak

The Old Forge House, Hertfordshire | Classic Painted Shaker Kitchen Humphrey Munson Kırsal Mutfak
Humphrey Munson

The Old Forge House, Hertfordshire | Classic Painted Shaker Kitchen

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

Evin mutfağı baştan  aşağı yenilenmiş ve modern mutfak konsepti tercih edilerek mutfak adası tabureler ve ankastre mutfak  kullanılmış. Bu sayede mutfak  evin en modern alanı haline getirilmiş. 

Geleneksel ve modern bütünleşmesi

Décoration d'un appartement ancien, Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Xavier Lemoine Architecture d&#39;Intérieur

Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur
Xavier Lemoine Architecture d&#39;Intérieur
Xavier Lemoine Architecture d'Intérieur

Evin mutfağında yer alan yemek masası taş duvar önünde geleneksel ile modernin bütünleşmesini sağlamış. Ahşap kirişler ve beyaz tavan yemek odasının çekici ve zarif bir alan olmasına katkı sağlarken mutfağa da farklı bir hava katmış.

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Modern mutfak adası

110 m² découpe Haussmann, Better and better Better and better Modern Mutfak
Better and better

Better and better
Better and better
Better and better

Üst kat mutfağında tercih edilen mutfak adası oldukça modern ve parlak renklere sahip olduğu için bu alan ev sahiplerinin vazgeçemeceği kadar özel bir mutfak haline gelmiş. Ayrıca renk bütünlüğü oluşması için yakın tonlar tercih edilerek evin gözde alanlarından biri olan  mutfak kullanıcıları için oldukça özel bir alan haline gelmiş.

Oturma odası

Appartement 2 pièces 42m2, Créateurs d'Interieur Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur

Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur
Créateurs d'Interieur

Oturma odasının eski ve yeni halini karşılaştırdığınızda eski ve kasvetli oturma odasının yerine modern ve iç açıcı güzellikte bir oturma odasının geldiğini görüyorsunuz.

Sinema odası

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Modern Multimedya Odası
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Geleneksel taş evin odalarından biri sinema odası olarak dekore edilmiş ve eski harabe evde teknoloji kullanılarak muhteşem bir eğlence odası inşa edilmiş.

Vintage mobilyalar

Cream French Louis Dressing Table, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture Yatak OdasıMakyaj Masaları
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Cream French Louis Dressing Table

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

Geleneksel taş evin  tüm mobilyaları yenilense de evde bulunan vintage akımının izlerini taşıyan mobilyalar marangoz yardımı ile restore edilmiş ve evin yatak odasında zarif bir yerleşimle muhteşem bir görüntü oluşturmuş.

Dikkat! Bu minik evleri kendiniz de yapabilirsiniz!
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