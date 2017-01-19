Eski bir evi modern ve yeni hale getirmek için yapılan 10 farklı uygulama

Eski bir evi satın alıp yeniden restore etmenin ve kullanmanın avantajları kadar dezavantajları da vardır. Eski bir evi satın almadan önce artıları ve eksileri tartmanız ve sonrasında karar vermeniz bütçeniz açısından önemlidir. Bu gün uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülen ancak projenin hayata geçirilmesi ile çok beğenilen eski bir eve misafir oluyoruz. Bu ev yapılan yenileme çalışmaları ile yeni inşa edilmiş bir havaya sahip olmuş. Ayrıca modern bir dekorasyon ile bir aile evinden çok eski ile modernin sentezlendiği ve bütün kuşaklara hitap eden bir ev olarak gören herkesi büyülüyor. Maddi olarak oldukça uygun bir bütçe ile hayata geçirilen bu eski evi gördüğünüzde eski olduğunu unutturan 10 farklı uygulamayı birlikte inceleyelim.
Evin eski taş dış cephesi önce modern bir kaplama malzemesi olan ve teknolojinin yardımı ile hem estetik hem de yalıtım özelliği bulunan ahşap ile kaplanmış. Gri kiremitler eve farklı ve modern bir hava kazandırmış.
Evin betonarme olmasından kaynaklı beton olan zemini güçlendirilerek modern zemin malzemeleri ile kaplanmış ve ortaya resimdeki gibi oldukça zarif bir zemin çıkarılmış. Modern ve geleneksel akımın birleştiği salonda her kuşağın beğeneceği bir dekorasyon yapılmış.
Evin üt katında atıl durumda bulunan balkon temizlenerek modern bir şekilde dekore edilmiş ve balkonun doğallığının artırılması için bodur saksı bitkileri balkona yerleştirilmiş. Ayrıca bir deniz sandalyesi ile bu alanda keyif yapma imkanı da sağlanmış.
Evin taş pencere bölümüne komşu olarak modern bir çalışma masası eklenmiş ve oldukça şık ve motive edici bir çalışma odası oluşturulmuş.
Evin mutfağı baştan aşağı yenilenmiş ve modern mutfak konsepti tercih edilerek mutfak adası tabureler ve ankastre mutfak kullanılmış. Bu sayede mutfak evin en modern alanı haline getirilmiş.
Evin mutfağında yer alan yemek masası taş duvar önünde geleneksel ile modernin bütünleşmesini sağlamış. Ahşap kirişler ve beyaz tavan yemek odasının çekici ve zarif bir alan olmasına katkı sağlarken mutfağa da farklı bir hava katmış.
Üst kat mutfağında tercih edilen mutfak adası oldukça modern ve parlak renklere sahip olduğu için bu alan ev sahiplerinin vazgeçemeceği kadar özel bir mutfak haline gelmiş. Ayrıca renk bütünlüğü oluşması için yakın tonlar tercih edilerek evin gözde alanlarından biri olan mutfak kullanıcıları için oldukça özel bir alan haline gelmiş.
Oturma odasının eski ve yeni halini karşılaştırdığınızda eski ve kasvetli oturma odasının yerine modern ve iç açıcı güzellikte bir oturma odasının geldiğini görüyorsunuz.
Geleneksel taş evin odalarından biri sinema odası olarak dekore edilmiş ve eski harabe evde teknoloji kullanılarak muhteşem bir eğlence odası inşa edilmiş.
Geleneksel taş evin tüm mobilyaları yenilense de evde bulunan vintage akımının izlerini taşıyan mobilyalar marangoz yardımı ile restore edilmiş ve evin yatak odasında zarif bir yerleşimle muhteşem bir görüntü oluşturmuş.