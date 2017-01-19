Eski bir evi modern ve yeni hale getirmek için yapılan 10 farklı uygulama

Eski bir evi satın alıp yeniden restore etmenin ve kullanmanın avantajları kadar dezavantajları da vardır. Eski bir evi satın almadan önce artıları ve eksileri tartmanız ve sonrasında karar vermeniz bütçeniz açısından önemlidir. Bu gün uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülen ancak projenin hayata geçirilmesi ile çok beğenilen eski bir eve misafir oluyoruz. Bu ev yapılan yenileme çalışmaları ile yeni inşa edilmiş bir havaya sahip olmuş. Ayrıca modern bir dekorasyon ile bir aile evinden çok eski ile modernin sentezlendiği ve bütün kuşaklara hitap eden bir ev olarak gören herkesi büyülüyor. Maddi olarak oldukça uygun bir bütçe ile hayata geçirilen bu eski evi gördüğünüzde eski olduğunu unutturan 10 farklı uygulamayı birlikte inceleyelim.