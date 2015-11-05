Banyonuzu country stilde nasıl dekore edebilirsiniz?

Evlerin en çok kullanılan alanlarının başında gelen banyoları dekore etmek için bir çok yol var. Banyonuzun dekorasyonunu değiştirmeyi düşünüyorsanız ve bu yenilenmeyi nasıl gerçekleştireceğiniz üzerine fikir arıyorsanız country stili yansıtan örnekleri derlediğimiz bu yazı size ilham verecek.
Banyolar suyla temas edilen, suyun arındırıcı ve rahatlatıcı etkisinin hissedildiği mekanlardır. Stresli olduğunuzda, hasta olduğunuzda ya da çok yorgun olduğunuzda suyla temas etmek vücudu dinginleştirir. Banyoların bu rahatlatıcı etkisini dekorasyonda yansıtmak için kırsal tarz olarak da anılan country tarzın çerçevesinde hareket edebilirsiniz. Country stil dediğimizde işin içine bir çok doğal öge dahil olduğundan banyonuzda kırların ferahlığını yaşamamanız için hiç bir neden yok. Özellikle şehir hayatının içinde, metropollerde yaşayanlar sürekli olarak köşeli biçimlere, simetriye, betona ve kısacası doğadan uzak olduğu hissine maruz kalırlar. Bu sebeple şehir hayatı içinde evler sığınma, rahatlama alanlarıdır. Country stilin doğallığının iç dekorasyonda sıklıkla kullanılmasının nedenlerinin içinde barındırdığı nostaljik ögeler ve doğallık olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Dekoratif mobilya ve objeler satılan mağazaları dolaştığınızda bu stili yansıtan bir çok ürünün oldukça fazla talep gördüğünü ve hatta sadece bu stilde ürünler satan mağazalar olduğunu fark edebilirsiniz. Akıp giden zamanın hızına yetişmek zor, bu yüzden de biraz geçmişe, yavaşlığa, doğala duyulan özlemi gidermenin bir yolu bu stili evlere taşımak.
Evinizin tüm dekorasyonunun temasını country tarz olarak belirlemeseniz de banyonuzda çok da fazla masrafa girmeden bu stili yansıtabilirsiniz. Yapılması gerekenlerin tam bir reçetesi yok, bir çok yolu var. Bu biraz da banyonuzun mimari yapısıyla ilgili ve ne kadar zaman ve bütçe ayırmak istediğiniz ile ilgili. Bakalım adım adım neler yapabiliyoruz, görelim.
Country tarz doğanın, doğallığın stili olduğu için doğal kaynakları işin içine daha çok dahil ederek işe başlayabilirsiniz. Banyolarda pencereler genellikle küçük kullanılır ve bu da gün ışığından yeteri kadar faydalanamamaya sebep olur. Oysa gün ışığının direkt ve yoğun bir şekilde içeriye süzüldüğü bir banyonun enerjisi de daha pozitif olacaktır. Bu örnekteki banyoda stilin özelliklerini okuyabiliyoruz: Mermerin doğal dokusunu taşıyan karolar, lavabo konsolunda ahşap kullanımı, pirinç kaplama armatürler gibi. Banyoda kullanılan pencere normal bir oda penceresi büyüklüğünde olduğu için doğal ışık kaynağını daha fazla kullanabiliyorsunuz. Banyolar aynı zamanda mahremiyet mekanları olduğu için böylesi büyük bir pencerenin önüne küvetimi nasıl yerleştiririm diye dert etmenize gerek yok. Bir çok filmli cam çeşidi dışarıdan bakıldığında hiç bir şekilde içerinin görünmemesini sağlıyor, size de banyo keyfi kalıyor. Gün ışığı eşliğinde suyun içinde olmanın duygusu bir başkadır. Ayrıca buradaki gibi bir stor ekleyerek de özellikle geceleri daha rahat kullanım imkanına sahip olabilirsiniz. Perdenin yanı sıra buradaki gibi baskı resimler de banyonuzun atmosferini değiştirir. Ancak uyaralım, orijinal kara kalem desen ve çizimleri banyonuza asmamaya özen gösterin, nemden dolayı zarar görebilirler.
Country stili yansıtmanın bir başka yolu da pastel renklerin yumuşak etkisini kullanmak. Bu örnekteki gibi duvarların bir bölümünü ahşap kullanmanız da banyonuzun doğal görünümüne katkı sunacaktır. Görüldüğü gibi banyodaki ahşap bölümler tam olarak beyaz değil de kırık beyaz, bej tonlarına yakın kullanılmış. Böylelikle yüzeye çarpan ışık daha homojen ve yumuşak bir şekilde mekana yansıyarak daha dingin bir atmosfer olmasını sağlıyor. Kırık beyazla uyumlu olacak şekilde ahşap kısımın üst tarafı uçuk pastel yeşile boyanmış. Bu tür uçuk yeşiller ve mavi tonları soğuk renkler sınıfına dahil olsalar da bej tonlarıyla iyi bir denge oluşturur ve sıcacık bir mekana dönüştürür uyguladığınız yeri. Duvarlarda kullandığını renkleri zeminle de örtüştürmek için zemin karolarını pastel tonlarda belirlediğiniz iki farklı renkle dama zemin şeklinde uygulayarak mekan bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Bu banyoda kullanılan açık ton mekanın tümünde neredeyse aynı ancak yeşil ton zeminde ve küvetin olduğu kısımda duvara göre daha koyu tercih edilmiş ve böylelikle tavana doğru yumuşak ton geçişleri yapılmış.
Banyonuzda büyük bir tadilata giriştiyseniz ve country stilde karar kıldıysanız ahşap zemin ve duvar uygulamaları istediğiniz görünüme kavuşmanızda etkili faktörlerden. Tabi banyolar ıslak ve nemli yerler olduğu için ahşap kullanmak size biraz riskli gelebilir ancak iyi bir profesyonelden yardım alırsanız, yıllar boyu başınızı ağrıtmayacak dayanıklılıkta çözümler bularak istediğiniz banyoya sahip olabilirsiniz. Ya da bu riske girmek istemiyorsanız da ahşap desenli karolar da istediğiniz görüntüyü sağlayabilir ama tam olarak ahşap hissini veremez tabi ki. Bu örnekte stilin güzel bir örneği görülüyor. Ahşabın yoğun kullanıldığı banyoda seramik döşeme kullanılmamış. Ahşap zemin yarım duvar ahşap lambiriyle duvarlara taşınıyor. Lambirilerin üst bölümü İngiliz tipi olarak anılan çiçek desenli duvar kağıdıyla kaplanmış. Oluşturulan bu zemin de hem nostaljik hem de kentten uzak doğal bir etki bırakıyor. Camda kullanılan hasır sepet, lavabo konsolu, İşlemeli beyaz ayna da bu zeminin hissini pekiştiren detaylar.
Banyonuzdaki var olan düzene çok fazla müdahale etmeden değişiklik yapmak istiyorsanız seramiklerinizle uyum sağlayacak ahşap kullanarak farklılık yaratabilirsiniz. Bu banyoda seramiklerin üst bölümü masif malzeme ile kaplanarak mekana doğal bir görünüm kazandırılmış. Böylelikle seramiklerin de mekandaki etkisi artmış. Kuloğlu Orman Ürünleri bu tür ahşap çözümlemeler konusunda yardım alabileceğiniz profesyonellerden.
Countrytarzın özelliklerinden biri de geçmişte kullanılan klasikleşmiş biçimdeki ürünlerin kullanılması. Ayaklı küvetler banyolarda inanılmaz zarif görünen modellerdendir. Banyonuzda ayaklı küvet kullanmak için de antikacıları dolaşmanıza da gerek yok. Bir çok firma bu vazgeçilmez ayaklı küvetleri farklı tasarımlarla üretmekte. Bu örnekte gördüğümüz banyo da tam anlamıyla bu stil üzerine hayal ettiğiniz her detayı barındırıyor. Kırsal bir manzaraya bakan geniş pencereler önünde ayaklı küvetten daha estetik görülecek başka bir model olamazdı. Kristal avize, zeminde kullanılan klasik motifli halı, işlemeli ahşap dolap ve aynalarla desteklenen dekorasyon doğayla iç içe ve zamansız bir mekana dönüşmüş adeta. Zarif ayaklı küvetinizde manzarayla birlikte sıcak suyun vücudunuzda bırakacağı rahatlığın tadını birlikte çıkaracağınız iç açıcı bu banyo tasarımı oldukça ilham veriyor.
Bu stil çerçevesinde bir banyo tasarlarken banyonuzun mimari yapısını da göz önünde bulundurarak dikkat edebileceğiniz hususlar doğallık zemininde toplanıyor aslında. Banyonuza ahşap gibi doğal yüzeyler taşımanızın yanı sıra gün ışığını kullanacağınız doğal ışık kaynakları da önemli faktörlerdir. Tabi gün ışığının dolaştığı bir mekana yeriniz de varsa çiçekler ve bitkiler yerleştirmeniz oranın daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Farklı türdeki ve boyutlardaki bitkileri gün ışığını alacak şekilde konumlandırıp banyonuzun yaşayan bir mekana dönüşmesini sağlayabilirsiniz.
Bir mekandaki ambiyansı yükseltmek için farklı noktalara yerleştirilen ışık kaynakları kullanmanız en etkili yöntemdir. Bu örnekte pastel tonlarla ve kırsal stili yansıtan detaylarla bezeli eşyalarla tasarlanmış bir banyo görmekteyiz. Doğal yüzeyler ve yumuşak pastel tonların geçişleri ışığın kullanımıyla da desteklenmiş. Banyoda kullanılan avizenin takımı şapkalı apliklerin banyonun stiline tam olarak uygun olmasının yanı sıra farklı noktalarda kullanılması lokal aydınlatmalar ile banyoda daha yumuşak etkide bir ışık elde edilmesini sağlıyor ve banyonun ambiyansını güçlendiriyor. Siz de banyonuzda farklı noktalardan gelen ışık kaynaklarını bir arada kullanmayı deneyerek çıkan sonucu görmelisiniz.
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