Banyonuzu country stilde nasıl dekore edebilirsiniz?

Evlerin en çok kullanılan alanlarının başında gelen banyoları dekore etmek için bir çok yol var. Banyonuzun dekorasyonunu değiştirmeyi düşünüyorsanız ve bu yenilenmeyi nasıl gerçekleştireceğiniz üzerine fikir arıyorsanız country stili yansıtan örnekleri derlediğimiz bu yazı size ilham verecek.

Banyolar suyla temas edilen, suyun arındırıcı ve rahatlatıcı etkisinin hissedildiği mekanlardır. Stresli olduğunuzda, hasta olduğunuzda ya da çok yorgun olduğunuzda suyla temas etmek vücudu dinginleştirir. Banyoların bu rahatlatıcı etkisini dekorasyonda yansıtmak için kırsal tarz olarak da anılan country tarzın çerçevesinde hareket edebilirsiniz. Country stil dediğimizde işin içine bir çok doğal öge dahil olduğundan banyonuzda kırların ferahlığını yaşamamanız için hiç bir neden yok. Özellikle şehir hayatının içinde, metropollerde yaşayanlar sürekli olarak köşeli biçimlere, simetriye, betona ve kısacası doğadan uzak olduğu hissine maruz kalırlar. Bu sebeple şehir hayatı içinde evler sığınma, rahatlama alanlarıdır. Country stilin doğallığının iç dekorasyonda sıklıkla kullanılmasının nedenlerinin içinde barındırdığı nostaljik ögeler ve doğallık olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Dekoratif mobilya ve objeler satılan mağazaları dolaştığınızda bu stili yansıtan bir çok ürünün oldukça fazla talep gördüğünü ve hatta sadece bu stilde ürünler satan mağazalar olduğunu fark edebilirsiniz. Akıp giden zamanın hızına yetişmek zor, bu yüzden de biraz geçmişe, yavaşlığa, doğala duyulan özlemi gidermenin bir yolu bu stili evlere taşımak.

Evinizin tüm dekorasyonunun temasını country tarz olarak belirlemeseniz de banyonuzda çok da fazla masrafa girmeden bu stili yansıtabilirsiniz. Yapılması gerekenlerin tam bir reçetesi yok, bir çok yolu var. Bu biraz da banyonuzun mimari yapısıyla ilgili ve ne kadar zaman ve bütçe ayırmak istediğiniz ile ilgili. Bakalım adım adım neler yapabiliyoruz, görelim.