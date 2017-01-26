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Manzarasıyla kalbinizi fethedecek muhteşem bir dağ evi!

Meral Eser Meral Eser
Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
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Çağdaş ve şık tasarımlarıyla masal gibi bir dağ evi görmeye ne dersiniz? Rustik öğelerle modern çözümleri bir araya getiren proje, Shep & Kyles Design imzası taşıyor. Ahşabın sıcaklığı, kontrast renkler, siyah ve kırmızının muntazam uyumu ile şık ışıklandırma örneklerini göreceğini bu proje, rüyalarınızdaki dağ evi modeli olabilir. Masalsı tasarımıyla dağ evi projesi, ayrıca bünyesinde davetkar bir kapalı havuz barındırıyor.

Masalsı güzellik

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Kar keyfinden vazgeçmeyenlere enfes bir manzara sunan proje, geniş bir araziye yerleşiyor. Ahşap dağ evlerinin konumlandığı alanda kar keyfi, doğa manzarası ve gökyüzü mavisi tablo gibi bir manzara sunuyor. Adeta bir masalın parçası olan projenin diğer detaylarını inceleyelim.

Enfes manzara

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Sabahleyin ailelerin balkonda kahvaltı keyfini çıkarması için muhteşem manzaraya karşı güneş alan bir cephe mevcut. Ahşabın natürel dokusu ve sıcak renkleri, şehir hayatı stresi ve tekdüzelikten sıkılanlar için etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Ahşap zarafeti

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Rustik stil öğelerle ahşabın mimari elemanlar ve mobilyalarda kullanımı dış cephe ile uyum sağlayan bir dil oluşturuyor. Ahşabın şekil alabilirliği ve sağladığı sıcak atmosfer, dağ havası ve kış koşullarına uygun ve cazip bir ambiyans oluşturuyor.

Konfor ve rahatlık

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Adeta bir tablo gibi pencere çerçevesi içinde karla kaplanan dağ evleri ve doğa manzarasının eşlik ettiği oturma alanı, koyu renkler ağırlıklı döşenmiş. Kırmızı ve siyahın çarpıcı uyumuyla ahşabın natürel dokusu sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Serin ve havadar

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Şezlong ile suni postlarla dekore edilmiş bu alan natürel desen ve renkleriyle oldukça sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Geniş pencereden balkon ve ve manzarayı gören bu açıda serin ve havadar bir ortamda konfor sağlanıyor. 

Elegan yemek alanı

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yemek Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Vintage mobilyalarla karakteristik öğeler yakalanan yemek alanında şık aydınlatma aksesuarları ile ışıl ışıl bir yemek masası dizayn ediliyor. Siyah sandalyelerle ahşap yemek masası kontrast oluşturuyor. Ahşap kirişler ve kırmızıya boyanan duvarlarla yemek alanında rustik stil öğeler hakim.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Siyah ve kırmızı

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Mutfak
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Siyah, füme rengi ve kırmızının hakim olduğu dekorasyonla ahşap tavan ve kirişler örtüşüyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Modern ve rustik bir arada

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Mutfak
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Dekorasyonda modern stil öğelere rastlarken, mimari özelliklere bakıldığında rustik özellikler taşıyan bu dağ evi konforlu ve donanımlı bir mutfak dekorasyonuna sahip.

Dingin atmosfer

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yatak Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Yatak odası dekorasyonunda ahşabın natürel dokusu ve sıcaklığını ön plana çıkaran ışıklandırma unsurları uygulanıyor.  Kaliteli bir uyku için ihtiyaç duyulan dingin atmosfer mevcut.

Rüya gibi bir manzara

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yatak Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Yatak keyfi ve konforun yanı sıra enfes bir doğa manzarasına eşlik eden bu yatak odasında herhangi bir aksesuar ya da bir resim tablosuna ihtiyaç yok. Doğal manzarası ile dekorasyonda ihtiyaç duyulan estetik öğeler, tablo gibi manzara ile karşılanıyor.

Kontrast renklerle banyo

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Banyo
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Modern aksesuarlarla döşenen banyo, oldukça şık ve elegan. Kontrast renklerle daha çarpıcı ve öne çıkan banyo elemanları modern olduğu kadar basit ve yalın çizgiler taşıyor. Oldukça zarif ve etkileyici bir atmosfer hakim.

Davetkar bir havuz

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Havuz
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Soğuk hava koşullarına rağmen dağ evi konforunun yanı sıra havuz keyfine ne dersiniz? Lüks ve modern döşenen dağ evinin rustik mimari özellikleri ile fark yaratan bir proje olduğu açık. Şehir hayatından sıkılıp tatil yapmak isteyenler için bu enfes dağ evi konforu ve havuz keyfi paha biçilemez.

Muhteşem dağ evi projesinin diğer görsellerini inceleyebilirsiniz.

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Evler
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Oturma Odası
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Mutfak
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Mutfak
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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shep&amp;kyles design
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Mutfak
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yatak Odası
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shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yatak Odası
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shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Yatak Odası
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shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Modern Banyo
shep&amp;kyles design

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shep&amp;kyles design
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Havuz
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Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Kırsal Balkon, Veranda & Teras
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