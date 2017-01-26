Manzarasıyla kalbinizi fethedecek muhteşem bir dağ evi!

Yatak keyfi ve konforun yanı sıra enfes bir doğa manzarasına eşlik eden bu yatak odasında herhangi bir aksesuar ya da bir resim tablosuna ihtiyaç yok. Doğal manzarası ile dekorasyonda ihtiyaç duyulan estetik öğeler, tablo gibi manzara ile karşılanıyor.