Manzarasıyla kalbinizi fethedecek muhteşem bir dağ evi!

Çağdaş ve şık tasarımlarıyla masal gibi bir dağ evi görmeye ne dersiniz? Rustik öğelerle modern çözümleri bir araya getiren proje, Shep & Kyles Design imzası taşıyor. Ahşabın sıcaklığı, kontrast renkler, siyah ve kırmızının muntazam uyumu ile şık ışıklandırma örneklerini göreceğini bu proje, rüyalarınızdaki dağ evi modeli olabilir. Masalsı tasarımıyla dağ evi projesi, ayrıca bünyesinde davetkar bir kapalı havuz barındırıyor.
Kar keyfinden vazgeçmeyenlere enfes bir manzara sunan proje, geniş bir araziye yerleşiyor. Ahşap dağ evlerinin konumlandığı alanda kar keyfi, doğa manzarası ve gökyüzü mavisi tablo gibi bir manzara sunuyor. Adeta bir masalın parçası olan projenin diğer detaylarını inceleyelim.
Sabahleyin ailelerin balkonda kahvaltı keyfini çıkarması için muhteşem manzaraya karşı güneş alan bir cephe mevcut. Ahşabın natürel dokusu ve sıcak renkleri, şehir hayatı stresi ve tekdüzelikten sıkılanlar için etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Rustik stil öğelerle ahşabın mimari elemanlar ve mobilyalarda kullanımı dış cephe ile uyum sağlayan bir dil oluşturuyor. Ahşabın şekil alabilirliği ve sağladığı sıcak atmosfer, dağ havası ve kış koşullarına uygun ve cazip bir ambiyans oluşturuyor.
Adeta bir tablo gibi pencere çerçevesi içinde karla kaplanan dağ evleri ve doğa manzarasının eşlik ettiği oturma alanı, koyu renkler ağırlıklı döşenmiş. Kırmızı ve siyahın çarpıcı uyumuyla ahşabın natürel dokusu sıcak bir atmosfer oluşturuyor.
Şezlong ile suni postlarla dekore edilmiş bu alan natürel desen ve renkleriyle oldukça sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Geniş pencereden balkon ve ve manzarayı gören bu açıda serin ve havadar bir ortamda konfor sağlanıyor.
Vintage mobilyalarla karakteristik öğeler yakalanan yemek alanında şık aydınlatma aksesuarları ile ışıl ışıl bir yemek masası dizayn ediliyor. Siyah sandalyelerle ahşap yemek masası kontrast oluşturuyor. Ahşap kirişler ve kırmızıya boyanan duvarlarla yemek alanında rustik stil öğeler hakim.
Siyah, füme rengi ve kırmızının hakim olduğu dekorasyonla ahşap tavan ve kirişler örtüşüyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Dekorasyonda modern stil öğelere rastlarken, mimari özelliklere bakıldığında rustik özellikler taşıyan bu dağ evi konforlu ve donanımlı bir mutfak dekorasyonuna sahip.
Yatak odası dekorasyonunda ahşabın natürel dokusu ve sıcaklığını ön plana çıkaran ışıklandırma unsurları uygulanıyor. Kaliteli bir uyku için ihtiyaç duyulan dingin atmosfer mevcut.
Yatak keyfi ve konforun yanı sıra enfes bir doğa manzarasına eşlik eden bu yatak odasında herhangi bir aksesuar ya da bir resim tablosuna ihtiyaç yok. Doğal manzarası ile dekorasyonda ihtiyaç duyulan estetik öğeler, tablo gibi manzara ile karşılanıyor.
Modern aksesuarlarla döşenen banyo, oldukça şık ve elegan. Kontrast renklerle daha çarpıcı ve öne çıkan banyo elemanları modern olduğu kadar basit ve yalın çizgiler taşıyor. Oldukça zarif ve etkileyici bir atmosfer hakim.
Soğuk hava koşullarına rağmen dağ evi konforunun yanı sıra havuz keyfine ne dersiniz? Lüks ve modern döşenen dağ evinin rustik mimari özellikleri ile fark yaratan bir proje olduğu açık. Şehir hayatından sıkılıp tatil yapmak isteyenler için bu enfes dağ evi konforu ve havuz keyfi paha biçilemez.
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