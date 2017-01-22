Adım adım modern bir havuzun inşası

Şehir hayatı ve iş stresinde sıkılanlar için tatil günleri aranan zamanlardır. Özellikle huzur veren yaşam arayışı ve dingin bir atmosfer ihtiyaç duyulan unsurların başında gelir. Havuzlu ve bahçeli evler, tatil dışı zamanlarda da dinlenme ihtiyacını muntazam karşılayan tasarımıyla bireylerin ve ailelerin ilgisini çekiyor. Bu yazımızda öncesi ve sonrasıyla aşamalarını inceleyebileceğiniz modern bir havuz projesini derledik. D'Odorico Arquitectura & Obras imzası taşıyan proje, muazzam değişimiyle hayranlık uyandırırken ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Havuz inşasına başlamadan önce geniş bir bahçe alanından oluşan arazinin eski hali burada görülüyor. Beyaz duvarlar ve çim alan bulunan bahçede ağaçlar bulunmuyor, havuz modeli için uygun geniş bir zemin alanı mevcut. Son teknolojilerle modern havuz modelinin inşa edildikten sonraki bahçe görünümüne bir göz atalım. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Modern stil öğelerle dizayn edilen havuz alanı oldukça göze hitap ediyor. Natürel renklerle duvarlar boyanmış. Doğal taş kaplanan duvar ve havuz şelalesi ile estetik unsurlar bir araya geliyor. Muntazam aydınlatma aksesuarları ile ışıl ışıl bir atmosfer oluşuyor.Mavinin ve yeşilinin bir araya geldiği bu bahçe alanında, krem ve kahve tonlarıyla natürel renkler göz okşuyor. Tatil haftalarını beklemeden bahçenizde havuz keyfini çıkarmak için için enfes bir örnek proje.
Bahçe dekorasyonu ihtiyaca ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda planlanmalıdır. örneğin bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir bahçede havuz modeli ve dizaynı kadar güvenlik önlemleri de ön planda tutulmalıdır. Burada projenin uygulanmadan önceki avlu alanından bir manzara da mevcut. Döşeme zemini fayanslarla kaplanan zemin alanı ile çim alanının birleştiği yerde hatlar taşlarla belirginleşiyor. Duvarda kolon çıkıntıları, yani taşıyıcı iskelet hatları yine belirgin.
Havuz alanında renklerin ahengi göz okşuyor. Duvar dekorları için şık aydınlatma unsurları ile göz alıcı bir atmosfer oluşuyor. Havuz alanından kalan kısımda yine çim alan mevcut. Birkaç basamakla havuz seviyesine ulaşıyorsunuz ve çocuklar için de gerekli havuz seviyesi önlemleri alınmış. Aydınlatma aksesuarlarının yanı sıra taş duvar dekoru da hareketlilik katıyor. Yüksek duvarlar aracılığıyla hem mahremiyet sağlanıyor, hem de çocukların güvenliği açısından gerekli duvar yüksekliği projede mevcut.
Geniş ve konforlu dizayn edilen havuz modelindeki kademeler çocukların güvenliği ön plana alınarak dizayn edilmiş. Özellikle ilk kademenin geniş tutulduğu bu alan uzatılarak, çocukların rahatlığı ve kullanım seviyesi göz önüne alınarak tasarlanmış. Şık ve özenle tasarlanan havuz alanı ferah bir atmosfer ve mavinin dinginliği ile kullanıcıları karşılıyor. Doğal taş öğelerle rustik çizgiler de barındıran proje modern ışıklandırma sistemleri ile sıcak bir atmosfere kavuşuyor.
Havuzda dekoratif amaçla uygulanan mini şelale, adeta terapi alanı sağlıyor. Su sesi dinginleştiren terapi ortamı ile hem görsel, hem de duysal açıdan rahatlama olanağı verir. Su basıncı vasıtasıyla kas gevşetme olanağı sağlayan bu alanda işlevsellik de ön planda. Enfes havuz modeli konfor sunan tasarımıyla huzur veren bir atmosfer sunuyor. Yüzmenin keyfini çıkarmak isteyenler ve yakınlarıyla huzur dolu bir atmosferin keyfini çıkarmak isteyenler için örnek bir proje. Bahçe alanının eski halinden artık eser kalmıyor ve muntazam bir havuz alanı inşa ediliyor.
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