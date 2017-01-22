Adım adım modern bir havuzun inşası

Havuzda dekoratif amaçla uygulanan mini şelale, adeta terapi alanı sağlıyor. Su sesi dinginleştiren terapi ortamı ile hem görsel, hem de duysal açıdan rahatlama olanağı verir. Su basıncı vasıtasıyla kas gevşetme olanağı sağlayan bu alanda işlevsellik de ön planda. Enfes havuz modeli konfor sunan tasarımıyla huzur veren bir atmosfer sunuyor. Yüzmenin keyfini çıkarmak isteyenler ve yakınlarıyla huzur dolu bir atmosferin keyfini çıkarmak isteyenler için örnek bir proje. Bahçe alanının eski halinden artık eser kalmıyor ve muntazam bir havuz alanı inşa ediliyor.

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