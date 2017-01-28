Renk cümbüşüyle göz alıcı bir ev!

Şık aydınlatma aksesuarlarıyla ahşabın kullanıldığı yatak başlığı, nevresim ve yatak örtüleri ile renk uyumu sağlıyor. Kahverengi tonları ve bej renklerin yer aldığı karyola örtüsü ile yatak başlığı dekoru ahenk ve uyum odak alınarak tercih ediliyor. Klasik stil öğelerden vazgeçmeyenler için aksesuar ve mobilya ürünlerinde klasik form ve tasarım detaylarına rastlayabilirsiniz. Sofistike, konforlu ve dingin bir yatak odası dekore edilmiş.

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