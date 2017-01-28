Renk cümbüşüyle göz alıcı bir ev!

Renklerin dili ve desenlerin cazibesi, iç dekorasyonda sıklıkla karşınıza çıkabilen güzel detaylardır. Doku ve malzemelerin kontrast oluşturan renklerin dili ile öne çıkması, karakteristik öğeler katarak fark yaratan bir yaşam alanı dekore etmenizi kolaylaştırır. Bu yazımızda Brezilya'dan Tikkanen Arquitettura imzası taşıyan renkli bir projeye yer vereceğiz. Projede rustik stil dekorasyon örneklerine rastlayabileceğiniz gibi, renk ve dokuların ahengini yakından gözlemleyebilirsiniz.
Kullanıcı bireylerin beğenilerine hitap eden bu mutfak renk ve desenlerin dilini kullanarak, malzemeleri öne çıkarıyor. Mutfak dekorasyonunda sıcak atmosfer oluşturmak için doğal malzemelerin kaplamalarda kullanılması ve sıcak renklere yer verilmesi bilindik yöntemlerdir. Örnek mutfakta da görüldüğü gibi döşeme zemininden mutfak tezgahına kadar sıcak renklere yer verilmiş. Doğal ahşap mutfak dolapları ise natürel dokusu ile ahşabın sıcaklığını yansıtmış. Parlak kırmızı tezgah ile renkli desenli mutfak fayansları ezber bozan bir çizgi ile cesur mutfak tasarımına imza atılıyor.
Tavan zemini ve evin diğer kalan duvar zeminlerinde sadelik ve beyaz renk hakim. Tek duvar dekoru renk ve desenklerin cümbüşü ve depolama sistemleri ile işlevsel dekore edilmiş. Rustik stil mimari öğelerde sıklıkla doğal ahşabın mobilya ve kaplamalarda kullanıldığına rastlayabilirsiniz. Burada da natürel dokularla modern aydınlatma aksesuarlarının bir araya geldiği mutfakta, rustik ve modern öğeler yakalanıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan yemek alanında saks mavisi, beyaz, lacivert renkleri ile ahşap zeminlerin uyumuna rastlayabilirsiniz. Çarpıcı ve cesur renkler mutfakta olduğu gibi yemek alanında da kullanılmış. Eğer göz alıcı ve iddialı örnekler ilginizi çekiyorsa, renklerin dilinden faydalanabileceğiniz bu proje ilham verebilir. Tek duvar dekorunun cesur renklere boyanarak uyum sağlayan mobilya ve aksesuarlarla dekore edilmesinin yanı sıra, dairesel formların dekoratif ayna ve avize modelinde tercih edilmesi ile göze hitap eden bir alan dizayn ediliyor.
Salon dekorasyonunda tek duvar dekorunda yine iddialı bir Tv alanı dizayn ediliyor. modern aydınlatma sistemlerinin yanı sıra klasik aksesuarlarla da yer verilmiş. Konforlu ve modern koltukların yanı sıra, alan tasarrufu sağlayacak açık raf sistemleri ile koltuk arkasında yaratıcı çözümler değerlendirilmiş. Beyaz ve lacivert tonlarını bir araya getiren salon dekorasyonunda doğal ahşap dokusu sıcak bir atmosfer sağlıyor.
Genellikler evlerin banyoları diğer alanlara göre daha küçük ve dar tasarlanabilir. Örnek projemizde aksine geniş ve ferah bir banyo mevcut. Lüks ve gösterişli banyoda iki kişilik duş başlığıyla uzun bir cam duş kabini mevcut. İki adet lavabonun bulunduğu banyoda klasik ve modern çözümler bir araya geliyor. Modern stil dizayn edilen banyo dekorasyonunda zemin kaplamalarındaki zarafet dikkat çekiyor.
Çarpıcı renkler, desenler ve büyüleyici ışıklandırma ile ezber bozan bir tuvalet dekorasyonu. Evin her alanında girer girmez renklerin ve ışıklandırmanın öne çıktığı özenle tasarlanan detaylara rastlayabilirsiniz. Çarpıcı ve akıllara kazınan dekorasyon örnekleri ile ilgileniyorsanız, mor ve yeşil çiçeklerle bezenen, uyum ve ahenk içeren ışıklandırmasıyla bu tuvalet dekorasyonu beğenilerinize hitap edebilir. Ayrıca kemerli kapı ile dekoratif ayna çerçevesi detayları ile klasik stil öğeler de barındırmaktadır.
Şık aydınlatma aksesuarlarıyla ahşabın kullanıldığı yatak başlığı, nevresim ve yatak örtüleri ile renk uyumu sağlıyor. Kahverengi tonları ve bej renklerin yer aldığı karyola örtüsü ile yatak başlığı dekoru ahenk ve uyum odak alınarak tercih ediliyor. Klasik stil öğelerden vazgeçmeyenler için aksesuar ve mobilya ürünlerinde klasik form ve tasarım detaylarına rastlayabilirsiniz. Sofistike, konforlu ve dingin bir yatak odası dekore edilmiş.
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