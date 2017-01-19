Türkiye'den herkese ilham verecek modern bir daire

homify'da mimariden dekorasyona, ev sahiplenmeden tasarım fikirlerine birçok alanda ilham veren projeler bulabilir, evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu yazımızda Hebart Mimarlık imzası taşıyan, huzur veren atmosferiyle Türkiye'den şık ve modern bir daire projesini derledik. Doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları modern sil çözümlerle konfor ve rahatlık sağlıyor. Estetik ve işlevsel detaylarla alan tasarrufundan renk ve dokuların diline birçok kriteri bir araya getirebilirsiniz. Modern, konforlu ve göz alıcı bir daireden ilham almak isteyenler için işte şık bir daire!
Aydınlık, ferah ve şık atmosferiyle göze hitap eden bu oturma odasında renklerin cazibesi ön plana çıkıyor. İnce zevk ürünü olan aksesuarlarla konforlu mobilyaların bir araya geldiği oturma alanı renkleri ile göz okşuyor. Nötr renklerle zeminler kaplanarak mavi ve yeşil dekoratif yastıklar kullanılmış. Halı unsuru ve şık aksesuarlarla renklerin ahengi ve duvar dekorları göze hitap ediyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda oturma odası örnekleri bulabilirsiniz.
Dar ve küçük bir alana yerleşen mutfak yerine, işlevsellik ve hareket kolaylığı sağlayan bir açık mutfak tasarlanmış. Ayrıca konuklarınızı ağırlarken hazırlama ve yeme alanı bir arada dizayn edilerek kopukluk sağlanmıyor. Açık plan tasarımıyla modern daireler günümüzde oldukça ilgi görüyor. Bir yandan yemeğinizi hazırlarken, diğer yandan sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz mutfak ve yemek alanı planlamak işlerinizi kolaylaştırır.
Duvar dekorları bir oturma odasının çehresini değiştirebilir. Eğer evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız şık duvar dekorları alternatiflerine yönelebilirsiniz. Küçük ve dar alanlara derinlik katan ayna faktörü, açık duvar zeminleri ile birlikte kullanıldığında geniş ve ferah bir alan etkisi uyandırabilir. Ayrıca şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl, ferah bir oturma alanı dizayn edebilirsiniz. Duvar dekorlarında alternatifler bununla bitmiyor. Üç boyutlu duvar kağıtlarından, doğal ahşap ya da taş duvar dekoru oluşturabileceğiniz kaplama türlerini değerlendirebilirsiniz.
Açık plan tasarımda mutfak ile yemek alanı ilişkisi, ve bunlarla oturma alanı ilişkisi hareket kolaylığı sağlayacak şekilde işlevsel açıdan tasarlanabilir. Konforlu ve rahat koltukların tercih edildiği oturma odasında mobilya ve aksesuar ürünlerinde renk ve doku uyumu öne çıkıyor. Şık aydınlatma aksesuarları ile ışıl ışıl bir alan dizayn edilirken, mutfak alanı ile oturma alanında benzer ahşap parke kullanımı devam ediyor. Alanları mobilyalarla pratik şekillerde ayırırken ve zemin döşemesi ile bütünleştiren bir tasarım anlayışı yolu izleyebilirsiniz. Genel olarak natürel renklerin kullanıldığı oturma alanında, doğal ahşap yüzeyler ve ışıklandırma sıcak bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor.
Banyolar evin diğer alanlarına nazaran daha küçük ve dar bir alana sahiptir. Burada dairenin banyosundan bir kare görmekteyiz. Dekoratif aynalar banyolara derinlik katar ve fonksiyonel açıdan değerlendirilir. Evin diğer alanlarında olduğu gibi banyoda da ahşap dokular mevcut. Doğal ahşabın iç dekorasyonda ıslak zeminlerde de huzur veren bir atmosfer oluşturmaya katkısı olmaktadır. Banyonuzda natürel renkleri kullanarak huzur dolu bir atmosfer sağlayabilir, endirekt aydınlatma unsurları ile şıklık katabilirsiniz.
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