Türkiye'den herkese ilham verecek modern bir daire

Banyolar evin diğer alanlarına nazaran daha küçük ve dar bir alana sahiptir. Burada dairenin banyosundan bir kare görmekteyiz. Dekoratif aynalar banyolara derinlik katar ve fonksiyonel açıdan değerlendirilir. Evin diğer alanlarında olduğu gibi banyoda da ahşap dokular mevcut. Doğal ahşabın iç dekorasyonda ıslak zeminlerde de huzur veren bir atmosfer oluşturmaya katkısı olmaktadır. Banyonuzda natürel renkleri kullanarak huzur dolu bir atmosfer sağlayabilir, endirekt aydınlatma unsurları ile şıklık katabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.