Şehirden uzaklaşmak isteyenler için akıllara kazınacak bir dağ evi!

Kayak tatili için şehirden uzaklaşmak isteyenler, imkanlar dahilinde konforlu dağ evlerini tercih ediyor. Bu yazımızda konuttan ziyade, lüks bir kayak evi projesi için tasarlanan ahşap bir dağ evine konuk olacağız. Shep & Kyles Design imzası taşıyan proje, aile ve çiftlerin rağbet gördüğü bir kayak merkezi haline geliyor. Ahşabın sıcaklığı ve dokusal zenginlikleri ile göze hitap eden cephe, rustik stil öğeler taşıyor. Kış koşullarında sıcak atmosferiyle huzurlu bir tatil arayanların ilgisini çeken dağ evi projesini daha fazla beklemeden inceleyelim!
Muntazam ışıklandırması ile ahşap ev, masalsı bir görünüme kavuşuyor. Karlar altında bir dağ evinde sıcak atmosferin keyfi bambaşka olsa gerek. Rustik öğelerle ahşabın mimaride kullanımı daha sıcak ve huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Kış aylarında karlı dağ eteklerinde çarpıcı ve görkemli cephesiyle dağ evinin diğer görsellerini inceleyelim. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Gün ışığında ahşap evin arka cephesinden bir görünüm. Ahşap cephede dokusal zenginlik doğal malzemelerin bir araya gelmesiyle göz okşuyor. Şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzak bir dağ evi konforu, birçok insanın dönem dönem hayallerini süsler. Gündüz başka, gece başka güzel olan dağ evinin iç mekan dekorasyonu ile ilgili fikir almak için iç dekorasyona bir göz atalım.
360 derece şömine sıcaklığının keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Modern tasarımıyla rustik öğeleri bir araya getiren çalışmada, asma baca sistemi ile çarpıcı ve görkemli bir şömine manzarası oluşuyor. Döşeme zemininden tavan kirişlerine kadar ahşabın renk ve dokusu sıcaklık katarken, modern ve rahat mobilyalarla fark yaratan bir oturma alanı dizayn ediliyor. Açık renk tonlarındaki modern koltuklarla kontrast oluşturan dekoratif bordo yastıklar, renk uyumu ve ahenk içeriyor.
Açık plan tasarlanan alanda oturma ve yemek alanlarını bu açıdan görebilirsiniz. Ahşap zemin döşemesi görevlerine göre ayrılan alanları bir araya getiriyor. Dekoratif unsurlarla sıcak dokuları bir araya getiren iç mekanda konforlu oturma alanları ve geniş bir yemek masası bulunuyor. Hayvan postları ile ilgili suni dekoratif öğeler de burada yer alıyor. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile sıcak atmosfer göze hitap ediyor.
Rustik bir ahşap binada, modern stil tam donanımlı bir mutfak. Tezatlıkla çarpıcı öğeler ve zarif detaylar öne çıkıyor. Kontrast yaratan renk ve dokular canlılık katarken, mutfakta paslanmaz çelik yüzeylerle son derece fonksiyonel alanlar dizayn ediliyor. Rahat, konforlu ve göze hitap eden atmosferi ile geniş ve kullanışlı bir mutfak.
Kapıdan girer girmez sıcak atmosferiyle karşılayan yatak odası dekorasyonunda dingin ve huzur dolu bir ambiyans hakim. Natürel desen ve dokularla göze hitap eden ışıklandırma, malzeme dokularını ve zarafeti öne çıkarıyor. Daha dingin ve yatıştırıcı atmosfer için yatak odasında sarı ışık kullanımı tercih ediliyor.
Bodrum kata indiğinizde muntazam ışıklandırma unsurları ile çarpıcı ve görkemli bir mutimedya odası sizi karşılıyor. Tatilin keyfini çıkaranlar, arzu ettikleri zaman eğlence faktörünü değerlendirip sevdikleri ve yakınları ile seyirlik fimler izleyebiliyor. Sinema keyfinden vazgeçmeyenler için lüks ve konforlu bir multimedya odası dizayn edilmiş.
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