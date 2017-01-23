Şehirden uzaklaşmak isteyenler için akıllara kazınacak bir dağ evi!

Bodrum kata indiğinizde muntazam ışıklandırma unsurları ile çarpıcı ve görkemli bir mutimedya odası sizi karşılıyor. Tatilin keyfini çıkaranlar, arzu ettikleri zaman eğlence faktörünü değerlendirip sevdikleri ve yakınları ile seyirlik fimler izleyebiliyor. Sinema keyfinden vazgeçmeyenler için lüks ve konforlu bir multimedya odası dizayn edilmiş.

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