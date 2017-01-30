Mutfak duvarları için 7 çarpıcı fikir!

Mozaik, tarihten günümüze mimari elemanlarda estetik dokusu ve renkleri ile şık dekorlar oluşturmuştur. Örnek görselde mavi ve beyaz renklerin mutfak dekorasyonu ile uyum sağladığı mozaik duvar göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Eğer mutfağınızda fark yaratacak bir duvar dekoru oluşturmak istiyorsanız, mozaik duvar kaplamalarının zarafetinden ve zengin renk alternatiflerinden faydalanabilirsiniz.

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