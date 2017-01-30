Mutfak duvarları için 7 çarpıcı fikir!

Duvar dekorları, muntazam ışıklandırma unsurlarıyla mutfağımızın atmosferini tamamen değiştirebilir. Estetik ve fonksiyonel amaçla değerlendirilen duvar dekorları, göze hitap eden bir mutfak dekorasyonu yapmamızı kolaylaştırır. Birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı mutfaklar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük olabilir ve dolayısıyla duvar dekorlarını işlevsel amaçla tasarlamak isteyebilirsiniz. Eviniz ve mutfağınızda yepyeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız duvar dekorları fikirlerini mutlaka gözden geçirin.
Doku ve malzemelerin kontrast oluşturan renk ve desenlerle duvar fayanslarında can bulması, gözü okşayan şık bir duvar dekoru oluşturmanızı sağlayacaktır. Örnek mutfakta renklerin ve desenlerin cazibesinin yanı sıra, ahşap dokuların kattığı sıcaklık göze hitap ediyor. Ahşabın sıcaklığıyla rustik öğeler de yakalayan mutfak dekorasyonu canlı renk ve desenlerden hoşlananların ilgisini çekebilir.
Modern stil dizayn edilen mutfakta beyaz mutfak dolapları ile ahşap mutfak tezgahı ve duvar dekoru tasarlanmış. Beyaz renk aydınlık ve ferah bir görünüm sağlarken, ahşap dokularla bir araya geldiğinde soğuk ve sıcak renk dengesi sağlanıyor. Yemek masası ve sandalye modellerinde de benzer tasarım dili tercih edilerek beyaz ve ahşabın uyumu öne çıkıyor. Ayrıca mavi rengin kattığı dingin ve ferah atmosfer ile hayalleri süsleyen modern bir mutfak dizayn edilmiş.
Modern stil dizayn edilen aydınlı ve ferah mutfakta doğal dokulara yer vermek için ahşabın sıcaklığının yanı sıra, doğal taş zarafetine de yer açabilirsiniz. Dingin, sakin ve huzur dolu bir atmosfer için natürel dokular ve kaplama malzemelerini değerlendirebilirsiniz. İlham veren doğal taş duvar dekorları için geniş bir yelpazeye dağılan renk ve doku alternatiflerini, mutfak elemanlarıyla uyumlu tercih edebilirsiniz.
Beyaz ve ahşabın uyumuyla hem sıcak dokular, hem de ferah renklerin bir araya geldiği modern bir mutfak. Kontrast oluşturacak siyah ve beyaz renk dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Soğuk renklerin yarattığı atmosferi yumuşatmak için renk dengesi oluşturacak ahşap dolaplar ve mobilyalar tercih edilerek sıcaklık sağlanıyor.
Meyve ve sebze resimleri ile daha ferah ve canlı renkleri davet eden duvar dekorları, mutfağınızın atmosferini daha canlı göstermenizi kolaylaştırır. Beyazlara bürünen bu mutfak modelinde, yeşilin ve sarının kattığı ferahlık, canlılık ve tazelik hissi içeri girer girmez içinizi açacaktır. Ayrıca ışıl ışıl aydınlatma unsurları ile daha aydınlık ve ferah bir atmosfer elde edebilirsiniz.
Duvar dekorlarında modern mutfaklar için çıkartmalar veya duvar kağıtları da göze hitap eden alternatifler sunuyor. Eğer mutfağınızda şehir isimlerinden tematik öğelere kadar fark yaratan duvar dekorları oluşturmak istiyorsanız, cazip çıkartma ve dekoratif duvar kağıtlarını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Mozaik, tarihten günümüze mimari elemanlarda estetik dokusu ve renkleri ile şık dekorlar oluşturmuştur. Örnek görselde mavi ve beyaz renklerin mutfak dekorasyonu ile uyum sağladığı mozaik duvar göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Eğer mutfağınızda fark yaratacak bir duvar dekoru oluşturmak istiyorsanız, mozaik duvar kaplamalarının zarafetinden ve zengin renk alternatiflerinden faydalanabilirsiniz.
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