Kayseri'de harikalar diyarı

Minimalizmin en önemli özelliklerinden biri, tarz adına bir şey yaparak herhangi bir işlevin geri planda kalmasına asla izin vermemesidir. Bu yüzden pratiklik minimalizmin yanında neredeyse otomatik olarak getirdiği bir şeydir. Bu bakımdan minimal bir çizgi en çok mutfak ve banyo gibi pratikliğin ve işlevselliğin hayati önemde olduğu mekanlarda kendini gösterir. Burada da bunun gayet açıklayıcı bir örneğini görüyoruz.

Yine bir Anadolu şehrinden, Antakya'dan başka bir seçkin villa örneği için Antakya’dan muhteşem bir villa yazımıza da göz atabilirsiniz.