Kayseri'de harikalar diyarı

Dönem dönem çeşitli yazılarımızda da altını çizdiğimiz gibi, inşaat sektörü bugün artık kendini birkaç büyük şehirle sınırlayan yapısını geride bıraktı. Türkiye'nin hemen her yerinde çok iddialı konut projeleri, ve bu konutların bir kısmında da çok önemli tasarımcıların imzalarını görmek mümkün hale geldi. Bu yazımızda da Anadolu'nun tam ortasından, Kayseri'den bizleri selamlayan, Bahadır Kul Architects imzası taşıyan son derece modern, fütüristik bir villayı tanıtacağız. Sıradışı tarzıyla bırakalım Kayseri'yi, İstanbul'da bile görsek bizi şaşkınlığa sürükleyecek bu villa, sektörün geldiği noktayı adeta tek başına kanıtlar nitelikte. Kayseri'nin şehir bazında ne kadar geliştiği ve bugün artık pek çok şeyi kaldırabilir hale geldiği de dikkatlerden kaçmıyor. Gelin bu ilginç ve çekici villaya biraz daha yakından bakalım.
Villaya dışarıdan baktığınızda en çok dikkat çeken yönü kuşkusuz tek parçalı ve sade bir gövde tasarımına sahip olması. Adeta metal bir kaide üzerinde duran beton bir prizmayı andıran bu yapı, fütüristik izler taşıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Diğer yandan bütünüyle ahşap bir zeminle çevrelenmiş asimetrik yüzme havuzu ve minimal tutulan peyzaj uygulamaları da villanın genel modern havasını son derece başarılı biçimde destekliyor.
Burada gördüğümüz son derece geniş ve yüksek tavanlı salon bölümünde rahatlıkla görülebileceği gibi, iç mekanları karakterize eden en önemli unsur olarak ferahlık ön plana çıkıyor. Gerek renk, gerek dekorasyon tercihleri bu havayı beslerken geniş pencereler ve yaygın cam kullanımı da ferahlık hissini destekliyor.
Açık bir oturma odası olarak tasarlanmış bu mekanda ise ilk göze çarpan unsur sarı ve siyah arasında yakalanmış müthiş renk uyumu. Tasarımı ile son derece klasik olmasına karşın rengi ile çağdaş bir iddia sahibi olan siyah kapitone koltuk, hardal sarısı rengindeki modern oturma grubu ile hem müthiş bir uyum hem de kararlı bir kontrast içinde. Bu tabloya sakin fakat her biri son derece çekici aksesuarlar ve birinci sınıf ahşap kaplama zeminleri, ve son olarak da geniş pencerelerden mekana dolan gün ışığına eklediğinizde, ortaya çok güzel saatlerin geçirilebileceği son derece şık bir oturma odası çıkıyor.
Bahadır Kul Architects'in de tarif ettiği üzere, bu villada tercih edilen tarz minimalizm. Gerçekten de evin bahçesinden ve dış cephesinden başlayarak, gerek mimari gerekse de dekoratif tüm tercihleri minimalizm karakterize etmiş. Kuşkusuz bir evin en karakteristik mekanları arasında yer alan mutfağın da bu tasarım tercihlerinden uzaklaşmış olması düşünülemezdi. Görece küçük bir hacime sahip bu mutfakta kullanılan minimal tercihlerin harika bir sonuç yaratmadığını söylemek ise gerçekten haksızlık olur .
Geçmişte yatak odaları bir evin en sade odaları arasında başı çekerdi. Evet, zaman zaman yeni evli çiftlerin yatak odalarında gösterişli yatak odası takımları, heybetli dolaplar görmek mümkün olabilir ama genel olarak yatak odası mahrem kabul edilir ve açıkçası tasarımına, dekorasyonuna da çok önem verilmez. Fakat bu günler de neyse ki büyük ölçüde geride kaldı. Bu villanın dış cephesinde de dikkat çeken yumuşak köşeler yatak odasına da yansımış durumda. Panaromik pencere, yuvarlak formdaki modern yatak ve gizlenmiş aydınlatmalar da yatak odasının dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Minimalizmin en önemli özelliklerinden biri, tarz adına bir şey yaparak herhangi bir işlevin geri planda kalmasına asla izin vermemesidir. Bu yüzden pratiklik minimalizmin yanında neredeyse otomatik olarak getirdiği bir şeydir. Bu bakımdan minimal bir çizgi en çok mutfak ve banyo gibi pratikliğin ve işlevselliğin hayati önemde olduğu mekanlarda kendini gösterir. Burada da bunun gayet açıklayıcı bir örneğini görüyoruz.
Yine bir Anadolu şehrinden, Antakya'dan başka bir seçkin villa örneği için Antakya’dan muhteşem bir villa yazımıza da göz atabilirsiniz.