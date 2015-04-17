İlham veren mutfak adaları

Baytuğra Mobilya tarafından tasarlanan ve klasik bir çizginin hakim olduğu bu mutfakta ise en dikkat çeken unsur kuşkusuz hem tezgahta hem de mutfak adasında kullanılan kaliteli mermer kaplaması. Ada bölümüne özellikle zarif bir hava katmış mermer uygulaması. Yemek masası olarak da kullanılabilmesi için bırakılmış girinti ve her iki tarafta bulunan şarap bölümü de bu mutfak adasının dikkat çeken özellikleri olarak öne çıkıyor.

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