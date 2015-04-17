İlham veren mutfak adaları

Mutfaklar da artık evlerin tasarımıyla göz dolduran mekanları arasına girmeye başladı son dönemlerde. Çoğu yeni evde salon veya oturma odasıyla bir arada açık şekilde konumlandırılan mutfaklar, hem artık daha fazla görülebilir olmaları ile, hem de günden güne değişen, yenilenen, gelişen ve farklılaşan tasarım trendlerinden de doğrudan etkilenmeleriyle, stil sahibi mekanlar olarak ön plana çıkmaya başladılar. Son yılların en çok rağbet gören ve önümüzdeki yıllarda da pek gözden düşecek gibi görünmeyen mutfak modası ise mutfak adaları. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da uzun yıllardır kullanılan mutfak adaları, ülkemizde yeni yeni boy göstermeye başlamış olsa da, büyük bir hızla yaygınlaşıyorlar aynı zamanda. Bazen adeta bir şef rahatlığında yemekler yapabileceğiniz bir tezgah, bazen pratik yemekleriniz için şık bir masa, bazen de altında sakladığı çok sayıda dolap ile fazla mutfak eşyalarınız için şık bir sandık işlevi gören mutfak adalarının mutfağınıza yaptığı tarz ve görsel katkı ise genellikle ölçülemeyecek kadar büyük oluyor. Bu yazımızda, size de kendi mutfağınız için güzel fikirler verecek esinleyici mutfak adası modellerini bir araya getirdik, gelin birlikte göz atalım.
As Tasarım – Mimarlık imzasını taşıyan bu son derece modern ve şık mutfakta, gri ve beyaz renklerinin büyülü bir birleşimiyle karşılaşıyoruz. Bir yandan beyazın saflığı ve temizliği, diğer yanda grinin verdiği metalik görüntüyle oluşan modern atmosfer, gerçekten çok etkileyici. Üstelik oldukça sınırlı bir alandan son derece iddialı bir mutfak çıkarılabildiğini de görüyoruz bu mekanda. Dikdörtgen formundaki mutfak adası ise hem tezgahın doğrudan bir devamı olarak konumlanırken hem de saklama alanlarıyla mutfak dolaplarının devamı işlevi görüyor.
Burada da oldukça ilginç bir mutfak ve itiraf etmek gerekir ki ondan daha da ilginç bir mutfak adası modeliyle karşı karşıyayız. Yapısı itibariyle modüler ve stil olarak da son derece modern görünen bu mutfağın en dikkat çeken özelliği, çerçevenin solunda gördüğünüz geniş, siyah tezgah benzeri ünite. Son derece geniş ve aslında mutfağın büyük bir bölümünü halihazırda üzerinde taşıyan mutfak adası, bu siyah ünitenin üzerine yaslandığı için gerçekte olduğundan çok daha yüksekte, adeta bir bar yüksekliğinde gibi görünüyor. Oysa yüksekliği ortalama bir mutfak tezgahından fazla değil. Yine As Tasarım – Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfak, büyük bölümü adada bulunan bir mutfak nasıl görünür sorusuna mükemmel biçimde yanıt veriyor.
Büyük kentlerde giderek küçülmekte olan yaşam alanlarında şık mekanlar yaratabilmek mimar ve tasarımcılar için çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Daha az metrekareye daha fazla işlev ve maksimum tarz sığdırmaları gerekiyor. Neyse ki artık bu konuda çok sıkıntı çekmiyorlar. Arte Fabbro imzası taşıyan bu küçük ama son derece şık mutfakta da bunu görebiliyoruz. Mutfak adası bölümü ise şıklığıyla olduğu kadar pratikliğiyle de dikkat çekiyor.
Luce Mutfak & Banyo tarafından dizayn edilen bu mutfak ise minimal bir çizginin sınırlarını zorluyor adeta. Yer yer İskandinav tasarımı ve aynı zamanda endüstriyel bir tasarımın da izlerini taşıyan mutfakta, gereksiz en küçük bir detay bile bulmak imkansız. Mutfak adası bölümünde ise evyeyle birlikte aynı zamanda bir ocağa da yer verilmiş.
Bir tarafta büyük kentlerde mekan sorunu giderek daha yakıcı bir hale geliyor diyoruz, diğer yanda ise son derece geniş iç ve dış mekanlarıyla birlikte modern villalar da kent yaşamının parçası olmaya başladılar. İşte bu türden bir villanın mutfak bölümünü burada görüyorsunuz. Hacim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı aşikar. Bu olağan üstü ferahlıktaki mutfakta ise Albox Mobilya imzası bulunuyor.
Baytuğra Mobilya tarafından tasarlanan ve klasik bir çizginin hakim olduğu bu mutfakta ise en dikkat çeken unsur kuşkusuz hem tezgahta hem de mutfak adasında kullanılan kaliteli mermer kaplaması. Ada bölümüne özellikle zarif bir hava katmış mermer uygulaması. Yemek masası olarak da kullanılabilmesi için bırakılmış girinti ve her iki tarafta bulunan şarap bölümü de bu mutfak adasının dikkat çeken özellikleri olarak öne çıkıyor.
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