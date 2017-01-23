Cennet gibi lüks bir konut

Harika bir ev projesini tanıtacağımız bu yazıda sizler için geniş bir fotoğraf albümü derledik. Başlangıç olarak evin zemin katında yer alan heybetli girişe göz atıp sırasıyla televizyon seyretmek için oturma odası, farklı kullanım alanları ve mutfağı bulunan entegre bir mekanı gezdikten sonra üst kata çıkacağız. Daha sonra ana yatak odası ile geniş giyinme odası, küvetli ve duşlu banyo, çocuk odası, çalışma odası ve banyoyu göreceğiz. Son olarak ise verandaya ve havuza gideceğiz. Hazırsanız turumuz başlasın.