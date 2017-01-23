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Cennet gibi lüks bir konut

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Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Oturma Odası
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Harika bir ev projesini tanıtacağımız bu yazıda sizler için geniş bir fotoğraf albümü derledik. Başlangıç olarak evin zemin katında yer alan heybetli girişe göz atıp sırasıyla televizyon seyretmek için oturma odası, farklı kullanım alanları ve mutfağı bulunan entegre bir mekanı gezdikten sonra üst kata çıkacağız. Daha sonra ana yatak odası ile geniş giyinme odası, küvetli ve duşlu banyo, çocuk odası, çalışma odası ve banyoyu göreceğiz. Son olarak ise verandaya ve havuza gideceğiz. Hazırsanız turumuz başlasın.

​Bina girişi

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Ön kapılar
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Lüks evin girişi yapının heybetini ortaya koyar nitelikte. Oldukça büyük olan devasa kapı ahşaptan yapılmış. Üst kısmında geniş bir cam bulunuyor.

​Salon

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Oturma Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Binadan içeri girdikten sonra bizi geniş ve ferah oturma odası karşılıyor. Yüksek tavanından ötürü daha da şık görünen bu bölümde tavandan sarkan yuvarlak süslemeler göz alıcı detaylardan.

​Televizyon bölümü

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Oturma Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Salon öyle geniş ki iki parçadan oluşuyor. Birincisi devasa pencerelerin önünde yer alan beyaz koltuklu takım. İkinci ise daha alçak tavanlı televizyon odası.

​Entegre alanlar

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Oturma Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Bu açıdan bakıldığında ilerideki televizyon bölümü ile duvar arkasında yer alan yemek odasını bir arada görebiliyoruz. Genel olarak soft tonlardan oluşan renk paleti gözü hiç yormadığı gibi mekanı da daha büyük gösteriyor.

​Mutfak

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Mutfak
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Evin mutfağı en az diğer bölümleri kadar şık ve çarpıcı. Mutfak, ahşap ağırlıklı dekore edilse de ada tezgahın parlak siyah yüzeyi öyle ışıltılı ki gözlerimizi alamıyoruz. Diğer odalar gibi çok geniş bir alana sahip mutfakta ada tezgaha bitişik masa dışında daha ileride bir başka bir oturma alanı fark ediyoruz.

​Güvenlik

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Zemin kattaki odaları inceledikten sonra merdiven aracılığıyla üst kata çıkıyoruz. Salonun yüksek tavanını da görebildiğimiz bu açıda merdiven korkulukları şeffaf camla kaplanmış. Böylece güvenlik tedbiri de sağlanmış oluyor.

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​Ebeveyn yatak odası

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Yatak Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

İlk olarak ebeveyn yatak odasındayız. Tıpkı salon gibi açık renklerde dekore edilmiş yatak odası oldukça dinlendirici görünüyor. Yatak yanında bulunan komodinlerde mutfakta olduğu parlak yüzeyler kullanılmış.

​Giysi odası

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Giyinme Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Evin en güzel bölümlerinden biri de büyük giysi odası. Bu odada saatlerce vakit geçirmek mümkün.

​Banyo

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Banyo
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Resimdegörüldüğü üzere banyo en az diğer bölümler kadar nefeskesici. Kusursuz bir hidromasajlı küvet dışında, şeffaf cam kabin içinde yeralan duşlar ve de kabinle ayrılmış tuvalet eşsiz bir zenginlik barındırıyor. Hidromasajlı küveti süsleyen yeşil bitkiler gözden kaçmasın.

​Çocuk odası

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Çocuk Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Dekorasyonda hakim olan yumuşak geçişler çocuk odasında sınırları zorlayarak kendini aşıyor. Rengarenk döşenmiş çocuk odası küçüklerin sevimli dünyasını yansıtacak biçimde dekore edilmiş.

​Oturma odası

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Çalışma Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Üst katta bir adet oturma odası daha bulunuyor. Zemin katına nazaran daha küçük bir oda ve sportif döşenmiş.

​Siyah şıklık

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Banyo
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Bu kadar büyük bir evde tek banyo olması düşünülemezdi. İkinci banyo diğerinin aksine koyu tonlara sahip.

​Manzara

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Spa
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Üst katı dolaştıktan sonra tekrar zemin katına iniyoruz. Bu açıdan bakıldığından bahçe manzarası gayet davetkar.

​Barbekü bölümü

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Mutfak
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Geniş bir bahçeye sahip lüks evde açık alan mutfağı olmasa eksik sayabilirdik.

​Teras

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Balkon, Veranda & Teras
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Görüldüğü üzere daha kapalı bir alanda bulunan mutfaktan çıkıp terasa ulaştığımızda yemekli davetler için hazırlanmış 6 kişilik modern yemek takımı karşımıza çıkıyor.

​Havuz

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Bahçe
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Son olarak enfes havuza bakıp turumuzu tamamlıyoruz. Oldukça büyük havuz L biçiminde. Ev sahipleri ve konuklar için yeterli şezlong hazır edilmiş. Bir de üstüne evin kusursuzluğunu eklerseniz bu eve sahip olanların ne kadar şanslı olduğunu anlarsınız.

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