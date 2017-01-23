Cennet gibi lüks bir konut

Harika bir ev projesini tanıtacağımız bu yazıda sizler için geniş bir fotoğraf albümü derledik. Başlangıç olarak evin zemin katında yer alan heybetli girişe göz atıp sırasıyla televizyon seyretmek için oturma odası, farklı kullanım alanları ve mutfağı bulunan entegre bir mekanı gezdikten sonra üst kata çıkacağız. Daha sonra ana yatak odası ile geniş giyinme odası, küvetli ve duşlu banyo, çocuk odası, çalışma odası ve banyoyu göreceğiz. Son olarak ise verandaya ve havuza gideceğiz. Hazırsanız turumuz başlasın.
Lüks evin girişi yapının heybetini ortaya koyar nitelikte. Oldukça büyük olan devasa kapı ahşaptan yapılmış. Üst kısmında geniş bir cam bulunuyor.
Binadan içeri girdikten sonra bizi geniş ve ferah oturma odası karşılıyor. Yüksek tavanından ötürü daha da şık görünen bu bölümde tavandan sarkan yuvarlak süslemeler göz alıcı detaylardan.
Salon öyle geniş ki iki parçadan oluşuyor. Birincisi devasa pencerelerin önünde yer alan beyaz koltuklu takım. İkinci ise daha alçak tavanlı televizyon odası.
Bu açıdan bakıldığında ilerideki televizyon bölümü ile duvar arkasında yer alan yemek odasını bir arada görebiliyoruz. Genel olarak soft tonlardan oluşan renk paleti gözü hiç yormadığı gibi mekanı da daha büyük gösteriyor.
Evin mutfağı en az diğer bölümleri kadar şık ve çarpıcı. Mutfak, ahşap ağırlıklı dekore edilse de ada tezgahın parlak siyah yüzeyi öyle ışıltılı ki gözlerimizi alamıyoruz. Diğer odalar gibi çok geniş bir alana sahip mutfakta ada tezgaha bitişik masa dışında daha ileride bir başka bir oturma alanı fark ediyoruz.
Zemin kattaki odaları inceledikten sonra merdiven aracılığıyla üst kata çıkıyoruz. Salonun yüksek tavanını da görebildiğimiz bu açıda merdiven korkulukları şeffaf camla kaplanmış. Böylece güvenlik tedbiri de sağlanmış oluyor.
İlk olarak ebeveyn yatak odasındayız. Tıpkı salon gibi açık renklerde dekore edilmiş yatak odası oldukça dinlendirici görünüyor. Yatak yanında bulunan komodinlerde mutfakta olduğu parlak yüzeyler kullanılmış.
Evin en güzel bölümlerinden biri de büyük giysi odası. Bu odada saatlerce vakit geçirmek mümkün.
Resimdegörüldüğü üzere banyo en az diğer bölümler kadar nefeskesici. Kusursuz bir hidromasajlı küvet dışında, şeffaf cam kabin içinde yeralan duşlar ve de kabinle ayrılmış tuvalet eşsiz bir zenginlik barındırıyor. Hidromasajlı küveti süsleyen yeşil bitkiler gözden kaçmasın.
Dekorasyonda hakim olan yumuşak geçişler çocuk odasında sınırları zorlayarak kendini aşıyor. Rengarenk döşenmiş çocuk odası küçüklerin sevimli dünyasını yansıtacak biçimde dekore edilmiş.
Üst katta bir adet oturma odası daha bulunuyor. Zemin katına nazaran daha küçük bir oda ve sportif döşenmiş.
Bu kadar büyük bir evde tek banyo olması düşünülemezdi. İkinci banyo diğerinin aksine koyu tonlara sahip.
Üst katı dolaştıktan sonra tekrar zemin katına iniyoruz. Bu açıdan bakıldığından bahçe manzarası gayet davetkar.
Geniş bir bahçeye sahip lüks evde açık alan mutfağı olmasa eksik sayabilirdik.
Görüldüğü üzere daha kapalı bir alanda bulunan mutfaktan çıkıp terasa ulaştığımızda yemekli davetler için hazırlanmış 6 kişilik modern yemek takımı karşımıza çıkıyor.
Son olarak enfes havuza bakıp turumuzu tamamlıyoruz. Oldukça büyük havuz L biçiminde. Ev sahipleri ve konuklar için yeterli şezlong hazır edilmiş. Bir de üstüne evin kusursuzluğunu eklerseniz bu eve sahip olanların ne kadar şanslı olduğunu anlarsınız.
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