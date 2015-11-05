6 adımda ev dağınıklığından kurtulmanın yolları

Etrafa yayılmış kablolar, CD'ler, dolaplardan çıkarılmış giysiler, ayakkabılar, dergiler ve kitaplar. Doğru depolama yöntemleri ile dolap ve çekmecelerin organize edilmesi, kutular ve dekoratif rafların tasarlanması ile tüm bu görüntü kalabalığından kurtulmak pekala mümkün. Evde eğer bir küçük çocuk var ise kimi zaman dağınıklığın müsebbibi aşikardır. Fakat çocuklu bir evde eşya ve gereçlerin muhafazasından daha ön planda olması gereken, özellikle yük olabilecek ve ağırlığından zarar göremeyeceği şekilde korunabilecekleri depolama taktikleri yönetmek, sizi daha önemli bir zarardan kurtaracak ve akılcı bir önlem olacaktır. Yatak altına sanıldığından daha büyük gereçler depolanabilir. Ayrıca yüksek bir mesafeye uzanıp, ağır bir eşyanın yükü kaldırmak, alçak mesafeye oranla daha zorlu olacaktır. Dolayısıyla büyük yer kaplayan ya da ağırlığı olan gereçler için döşeme zemini hizası, merdiven altı dolap ve rafları ya da yatak altı hazneleri değerlendirilebilir.
Alan kontrolü dikkate alınarak yuvalanacak araç ve gereçlerin dekorlardaki yerini almasını görevlerine göre koordine edebilir, yatak odasından koridora, çalışma odasından kilere göz yoran dağınıklıklardan kurtulacak çözümler yaratabilir, dolu ve boşlukları idare eden bir sistem kurabilirsiniz. Muhafaza edilecek gereçlerin türü, ağırlığı ve dokuları ile ilgili ambalaj, kutulama, gömme dolap ve raf sistemleri ayrıca mevcuttur.
Giysilerinizi muhafaza etmek için özel olarak tasarlanan gardırop bölmeleri, raf ve çekmece dizaynı ile ilgili alan kontrolü yapılması gerekir. Giyinme odası ya da imkanlar dahilinde yatak odası dekore ederken giysi dolaplarını organize etmek isteyenler için öncelikle pencere boşlukları ya da diğer mobilyaların kullanım alanı hesaplanmalıdır. Eğer sadece bir giyinme odası dekore ediyorsanız, sadece küçük bir pencere boşluğu ile yetinebilir, duvarları boydan boya geniş hacimli raf ve çekmecelerle dizayn edebilirsiniz. Gömme dolaplarla boş duvarlarınızı işlevsel hale getirirken, mevsimlik giysilerinizi, ayakkabı ve diğer gereçlerinizi modern çözümlerle muhafaza edebilirsiniz.
Geniş yüzeyler ve derinlik katan raf dizaynları ile askılık, çekmeceler arasında bakınabilir, fazlalık bulunduran gereçler için saklama kutularını değerlendirebilirsiniz. Eğer evinizin bir odasını giyinme odasına çevirmek istiyorsanız, evin en küçük pencereli odasını değerlendirebilirsiniz. Nitekim giysi dolabı ve rafların dizaynı için daha fazla alana ihtiyacınız olacaktır, oturma odası kadar gün ışığı ihtiyacı içermez. Askılıklara ve raflara kolaylıkla ulaşabileceğiniz duvarlar arasında küçük bir bölmeye kurulan gardırop ya da gömme dolaplar ile giysi kalabalığını kontrol edebilir, kapılarını kapattığınızda muntazam bir görünüm elde etmiş olacaksınız. Eğer giysilerinizi itina ile katlamak ve düzenlemekten keyif alan bir birey iseniz, mevsimlik giysileri koordine etmek, koyu ve açık renkli, benzer doku ve renklerine göre gardırop raf dizaynını da gözden geçirebilirsiniz.
İster güne erken başlayın, ister geç başlayın; yatak odasını toplamak ekstra zamanınızı alabilir. Yaratıcı fikirlerle tasarlanan yatak karyolası, yatak altını göz yoran görüntü kalabalığından kurtulmak için geniş çekmecelerle depolama alanı kazandırabilir. Geniş çekmecelerin bir yatak odasında önemli bir saklama ve muhafaza alanı oluşturacağı gibi, kolaylıkla yatak altından ulaşılabilecek, geniş yer kaplayan battaniye, yastık ve nevresim gibi diğer gereçlerinizi de depolama görevi görecektir. Yatak odasına girdiğiniz vakit göz önünde olmayan bir eşya kalabalığını kontrol eden büyük çekmeceler, belki de fonksiyonel gizlenmiş parçaları olacaktır. Yatak altı çekmecelerini kontrol etmek için ihtiyaca uygun boyutlarda kutular, sepetler de değerlendirilebilir. Ayrıca küçük yatak odasına sahip bireyler için, ekstra çekmece ve dolapların kaplayacağı alandan tasarruf etmek, yatak altı çekmeceleri ile depolama ihtiyacını karşılamak fonksiyonel bir yaklaşım olacaktır.
Kitaplık raflarını organize etmek bir zevk ve keyifli bir iş haline dönüşebilir. Arşivlenmek istenen eserlerin, dergilerin ve CD'leri alanlarına göre açık raf modelleri ile sunulması, biraz gözden geçirme ve düzenleme gerektirecektir. İhtiyacı karşılar nitelikte kitaplık rafları eğer göz hizasını geçiyorsa, pratik ve dekoratif bir basamak sistemi tasarlanarak daha fazla alan kazanılabilir. Eğer küçük bir çalışma odasını dekore ediyorsanız, yüksek ve dar aralıklardan oluşan kitaplık rafları fonksiyonel olacak ve daha küçük yer zemini mesafesi kaplayacaktır. Kitapların muhafaza edilmesi ve düzenlenmesi diğer bazı gereçlere oranlara kıyasla daha fazla zaman alabilir. Eğer kitaplık raflarınızda kişisel eşyalarınızın da barındırılması ve sergilenmesi söz konusu ise sergi alanı olacak rafların göz hizasına yakın olması gerekir. Dolayısıyla yer zeminine yakın mesafedeki raflar daha büyük bölmelerle tasarlanabilir ya da kapaklı dolaplar ardında muhafaza edilebilir. Metal raf, çelik raf, cam raf ya da dekorasyonla uyumlu niteliklerde renk ve cilası ile ahşap dekoratif raf dizayn edilebilir.
Depolama kaynakları mümkün olan merdiven altı boşlukları, dolapların göz hizası altı ve üstünde kalan bölmeler, merdiven rıhtları ve duvar dekorlarındaki boşluklar değerlendirilerek dizayn edilebilir. Minimalist izler taşıyan kapak tasarımları ile modern hol dizaynı, Specht Harpman imzası taşıyor. Normal şartlar altında üst üste yığılmış kutular ve çekmeceler fuzuli alan kaplayabilir. Merdiven altı boşluklarını bunun için neden değerlendirmeyelim? Havlulardan temizlik ürünlerine, makas, ayna, alet edevattan ıvır zıvıra ekstra alan sunan bu çekmeceler, kapandığında adeta merdiven altını dolduran yekpare beyaz ahşap bir yüzey görünümü verecektir.
Modernist çizgilerle ayakkabı rafları dizayn etmek, üstelik bir de yer döşemesi zemininden alan kazandırıyorsa fonksiyonelliği tartışılmaz. Estetik bir sunum öğesi olarak da değerlendiriliyorsa bir ayakkabı rafı pekala yatak odası ya da hol ve koridorun havasını değiştirebilir. Ayakkabı düşkünleri için muhafaza ve ekstra alan yaratmak kimi zaman kurtarıcı bir çözüm olacaktır. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları katılarak görselleştirilen ayakkabı rafı modeli, diğer mobilya ürünleri ile aynı mimari dili taşıyorsa uyum ve ahenk de ekstra bonus olarak gelecektir. Geometrik ve yalın çizgilerle tasarlanan beyaz ahşap ayakkabı rafı aynı zamanda birer sergi unsuru taşıyan duvar dekoru rolünü üstleniyor.
Geometrik formlarla fonksiyonel açıdan tasarlanan raf dizaynı hem görsellik açısından hem de alan kontrolü bakımından ihtiyaçları gideriyor. Yer döşemesi zemininden 90 cm. kadar yükseklikten itibaren başlayan diagonal raf dizaynı dekoratif birer öğe unsuru taşıyor. Koleksiyon severler için şarap mahzeni dizaynı, giyinme odasında olduğu gibi pencere boşluğu içermeyecektir. ihtiyacı karşılar boyutlarda duvardan duvara tasarlanan ahşap raf bölmeleri ve ışıklandırma unsurları ile görselleştirebilir, pratik bir yolla kendi şarap mahzeninizi dizayn edebilirsiniz. Ölçekli ve şarap şişesi sayısı ile orantılı raf bölmeleri dizayn edebilir, küçük bir sergileme alanı tarihlerine ve türlerine göre alanları koordine edebilirsiniz.
Eğer biraz daha şanslıysanız bodrum kata inen basamaklardan kendi koleksiyonlarınızı muhafaza edeceğiniz bir mahzene sahip olabilirsiniz. Sadece şarap mahzeni için değil, mutfak erzakları, banyo temizlik gereçleri ya da eski ve muhafaza edilmesi gereken kiler modelleri için de bodrum kat kotu değerlendirilebilir. Nitekim bazıları şarap tutkunudur. Muntazam şekilde şarap koleksiyonu dizaynı için bodrum kat seviyesi ise pencere boşlukları içermeyen duvarlarla örülü olacağından mükemmel bir tercih olacaktır. Bilindiği üzere eğer bir şarap mahzeni alanı dizayn etmek istiyorsanız, muhafaza edilmesi gereken şarap şişelerinin gün ışığına maruz kalmaması gerekecektir.
Ayrıca şarap tutkunları için, ’Şarap mahzeni nasıl kurulur?’ yazımız da ilginizi çekebilir.