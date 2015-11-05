6 adımda ev dağınıklığından kurtulmanın yolları

Etrafa yayılmış kablolar, CD'ler, dolaplardan çıkarılmış giysiler, ayakkabılar, dergiler ve kitaplar. Doğru depolama yöntemleri ile dolap ve çekmecelerin organize edilmesi, kutular ve dekoratif rafların tasarlanması ile tüm bu görüntü kalabalığından kurtulmak pekala mümkün. Evde eğer bir küçük çocuk var ise kimi zaman dağınıklığın müsebbibi aşikardır. Fakat çocuklu bir evde eşya ve gereçlerin muhafazasından daha ön planda olması gereken, özellikle yük olabilecek ve ağırlığından zarar göremeyeceği şekilde korunabilecekleri depolama taktikleri yönetmek, sizi daha önemli bir zarardan kurtaracak ve akılcı bir önlem olacaktır. Yatak altına sanıldığından daha büyük gereçler depolanabilir. Ayrıca yüksek bir mesafeye uzanıp, ağır bir eşyanın yükü kaldırmak, alçak mesafeye oranla daha zorlu olacaktır. Dolayısıyla büyük yer kaplayan ya da ağırlığı olan gereçler için döşeme zemini hizası, merdiven altı dolap ve rafları ya da yatak altı hazneleri değerlendirilebilir.

Alan kontrolü dikkate alınarak yuvalanacak araç ve gereçlerin dekorlardaki yerini almasını görevlerine göre koordine edebilir, yatak odasından koridora, çalışma odasından kilere göz yoran dağınıklıklardan kurtulacak çözümler yaratabilir, dolu ve boşlukları idare eden bir sistem kurabilirsiniz. Muhafaza edilecek gereçlerin türü, ağırlığı ve dokuları ile ilgili ambalaj, kutulama, gömme dolap ve raf sistemleri ayrıca mevcuttur.