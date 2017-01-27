Ormanla bütünleşen büyüleyici bir ahşap ev

Natürel dokuların hakim olduğu iç dekorasyonda, geometrik formlar içeren modern aydınlatma aksesuarları kullanılmış. Işıklandırma unsurları akılcı kullanıldığında doğru ve ölçülü aydınlatma ile dekorasyona hareket ve canlılık katıyor. Doğal malzemelerin duvar ve döşeme zemininde kullanılması gibi, tekstil ürünlerinde de cilde zarar vermeyen ürünler tercih edilerek natürellik ön planda tutuluyor. Modern mobilya tasarımlarıyla natürel öğeler bir araya geliyor. Huzur veren bir atmosferi ile doğal, sade ve etkileyici bir ev.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Manzarasıyla kalbinizi fethedecek muhteşem bir dağ evi!’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.