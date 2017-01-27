Ormanla bütünleşen büyüleyici bir ahşap ev

Şehirden uzak, sakin ve huzur dolu bir yaşam alanı arayanlara, orman içinde şahane bir ahşap ev projesini derledik.
Woods adı verilen proje, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere sığınak olması için tasarlanan büyüleyici bir ahşap ev. Ormanla iç içe ağaçlar arasına gizlenen bu ev, şehrin gürültüsü ve kaosundan uzak, huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Daha fazla beklemeden projenin detaylarını yakından inceleyelim.
Minimalist öğelerle ahşabın doğallığı ve dokusunun ön plana çıktığı şahane bir ahşap ev. Geniş teras alanı sunan proje iki kattan oluşuyor. Şık ışıklandırma unsurları ile göze hitap eden bir cephesi mevcut. Neşik çatı modeli uygulanan projede çatı malzemelerinde metal kaplama materyalleri kullanılmış. Ortak yaşam alanlarında geniş pencere açıklıkları dizayn edilerek daha ferah ve huzur veren manzaralı iç mekanlar dekore ediliyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Doğa ile iç içe muhteşem manzarası ve temiz havasıyla bu ev, birçok insanın hayallerini süsleyen sıcak bir atmosfer sunuyor. Modern çözümlerle akılcı dizayn edilen proje hem mimarisi ile hem de konumu ve manzarası ile ideal örneklerden biri sayılabilir. Özellikle gün batımında manzaraya karşı teras keyfini çıkarabileceğiniz havadar alanlar sunması ilgi çekebilir. Soğuk hava koşulları için ideal sıcak atmosferi sunan ahşap evler, modern tasarımlarıyla günümüzde oldukça ilgi görüyor.
Zemin ve normal kat planları burada detaylı incelenebilir. Proje, 3 kişilik bir aile için tasarlanmış. Ailenin tüm ihtiyaçlarını sağlayan planlaması ile, yaşam alanlarına ek olarak kazan daire ve küçük bir stüdyo tasarlanmış. Yatak odaları, salon, yemek odası, mutfak ve banyo için alanları plan düzleminde gözlemleyebilirsiniz. Modern çözümlerle dizayn edilen projenin geniş teras alanları ölçüleri ile plan üzerine işlenmiştir.
Açık plan dizayn edilen projede geniş ve ferah iç mekan dizaynı anlayışı hakim. Şık ışıklandırma unsurları ile daha cazip ve göze hitap eden doku ve renkler ön plana çıkıyor. Oturma odası, yemek alanı ve açık mutfak dahil olan bu alanda şık aydınlatma aksesuarları kullanılmış. Evin diğer alanları ve cephe dizaynında da görüldüğü gibi, ahşabın sıcaklığı iç mekan dekorasyonuna da hakim. Yemek alanı ile oturma alanını görevlerine göre duvarsız ayırma yöntemi olarak da döşeme zemini farkı kullanılıyor.
Natürel dokuların hakim olduğu iç dekorasyonda, geometrik formlar içeren modern aydınlatma aksesuarları kullanılmış. Işıklandırma unsurları akılcı kullanıldığında doğru ve ölçülü aydınlatma ile dekorasyona hareket ve canlılık katıyor. Doğal malzemelerin duvar ve döşeme zemininde kullanılması gibi, tekstil ürünlerinde de cilde zarar vermeyen ürünler tercih edilerek natürellik ön planda tutuluyor. Modern mobilya tasarımlarıyla natürel öğeler bir araya geliyor. Huzur veren bir atmosferi ile doğal, sade ve etkileyici bir ev.
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