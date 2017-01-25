Bahçe terasınız için kusursuz bir zemin uygulaması örneği

Teras ya da taraça denilen yaşam alanları aslında her ne kadar bir yapının yer seviyesinden yüksek, kullanılabilir dış alanları olarak tanımlasa ve öncelikle balkondan daha geniş ve üstü açık dış mekanları akla getirse de, bugün artık daha geniş bir anlamda, evin bahçesinde yer alan üstü açık oturma alanları için de kullanılıyor. Teras alanları şüphesiz ki evlerimizin bahar ve yaz aylarında en çok vakit geçirdiğimiz ve en keyifli yaşam alanlarından biri haline geliyor. Özellikle bahçe terasları yemyeşil çimlerin ve renkli ve mis kokulu çiçeklerin arasında huzurun adresi oluyorlar adeta. Peki bahçenizde bir teras alanı oluştururken nelere dikkat etmelisiniz? Tabii ki zemine! Bahçe teraslarının karakterlerini belirleyen en önemli unsur şüphesiz ki zemin uygulamalarıdır. Her ne kadar farklı malzemelerden zemin uyguları olsa da, ahşap kaplamalar her zaman en pratik, en sağlıklı ve en doğal ve modern görünümlü seçenek olarak öne çıkıyorlar. Peki bahçe terası zemine ahşap uygulama nasıl yapılıyor? İşte bunu merak eden okurlarımız için bugün kusursuz bir zemin uygulaması örneğinin yapım aşamalarını ve püf noktalarını inceleyeceğiz.
Ahşap zemin uygulamalasının aşamalarını adım adım görmeye başlamadan önce terasın son halina bir bakalım istedik. Tonlamalarla yaratılan derinlik, pürüzsüz görünüm ve usta işçilik ile son derece modern, şık ve geniş bir alan oluşturulmuş. Üstelik bu teras alanı yalnızca yaz ve bahar aylarında konforlu ve güzel bir oturma alanı değil, aynı zamanda evin dış cephesine katkıda bulunan ve böylece evin değerini de arttıran bir unsur.
Ahşap zeminli bir bahçe terası oluşturmak için elbette öncelikle söz konusu zemini toprak seviyesinden yükseltecek düz bir yatapa ihtiyacınız var. Bu yatak tıpkı ev inşaatlarında olduğu gibi subasman görevi görüyor ve pürüzsüz bir zemin ortaya çıkmasını ve bu zeminin zaman içinde kırılmalara, çatlamalara, eğilip bükülmelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bu tarz bahçe terasları için yatak olarak en çok kullanılan malzeme de tabii ki beton. Düz ve pürüzsüz bir beton zemin hazırlığından sonra bu zeminin ahşap kaplama işlemine geçiliyor. (Tabii ki beton yerine tercih edebileceğiniz başka seçenekler de var. Örneğin ’Göz kamaştırıcı bir giriş tasarlamak hiç de zor değil’ başlıklı yazımızda adın adım incelediğimiz projede çakıl yatağı tercih edilmiş.)
Ahşap döşeme uygulamasına geçilirken daha dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir yapı oluşturabilmek için beton ve ahşap arasında belirli bir aralık bırakılması gerekiyor. Resimde gördüğümüz gibi yükseltili uygulamalar özellikle kış aylarında ahşabın arasından sızacak olan yağmur ve kar sularının malzemeye zarar vermesini engelleyecek.
Beton ve ahşap parkelerin arasında belirli bir aralık bırakarak yerleştirilen taşıyıcı ahşap paneller sağlam ve bütünlüklü bir zemin oluşmasına olanak veriyor. Bu taşıyıcı panellerin belirli aralıklarla ve yeterli sayıda yerleştirilip sabitlenme işleminin de tamamlanmasından sonra esas kaplamaların uygulanmasına geçiliyor.
Taşıyıcı paneller de yerleştirildikten sonra özenle ölçülmüş ve kesilmiş olan malzemelerle ana kaplamaya geçiliyor. Ahşap parkeler taşıyıcı panellerin tersi yönünde yerleştiriliyor.
Ahşap parkeler ince ve titiz bir ustalıkla yerleştirilip sabitlendikten sonra kaplama işi bitiyor ancak terasımız hâlâ son halinde değil çünkü parkelerin temizlenmesi ve cilalanması gerekiyor.
Bahçe terasınıza ahşap zemin kaplaması yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de kesinlikle pencere ve duvar kenarlarıdır. Bu alanların da zeminle uyumlu ve yumuşak bir geçişe sahip olması için özel olarak tasarlanması gerekiyor. Bu örnekte basamaklı bir dizayn ve uygulama tercih edilmiş.
Ve tabii ki yaratıcılığınızı konuşturarak bu teras alanını daha da güzelleştirebilirsiniz. Bu örnek uygulamada teras kenarlarına sabit ve büyük saksılar inşa edilmiş.
Ve son olarak bu harika terasın öncesi ve sonrasına yan yana bir bakalım istedik. Sonuç mükemmel değil mi? Eğer siz de bahçenize böyle bir uygulama yaptırmak ve profesyonellerden yardım almak istiyorsanız burayı tıklayarak homify sayfalarındaki uzmanlara ulaşabilirsiniz.