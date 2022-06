Bahçe terasınız için kusursuz bir zemin uygulaması örneği

Teras ya da taraça denilen yaşam alanları aslında her ne kadar bir yapının yer seviyesinden yüksek, kullanılabilir dış alanları olarak tanımlasa ve öncelikle balkondan daha geniş ve üstü açık dış mekanları akla getirse de, bugün artık daha geniş bir anlamda, evin bahçesinde yer alan üstü açık oturma alanları için de kullanılıyor. Teras alanları şüphesiz ki evlerimizin bahar ve yaz aylarında en çok vakit geçirdiğimiz ve en keyifli yaşam alanlarından biri haline geliyor. Özellikle bahçe terasları yemyeşil çimlerin ve renkli ve mis kokulu çiçeklerin arasında huzurun adresi oluyorlar adeta. Peki bahçenizde bir teras alanı oluştururken nelere dikkat etmelisiniz? Tabii ki zemine! Bahçe teraslarının karakterlerini belirleyen en önemli unsur şüphesiz ki zemin uygulamalarıdır. Her ne kadar farklı malzemelerden zemin uyguları olsa da, ahşap kaplamalar her zaman en pratik, en sağlıklı ve en doğal ve modern görünümlü seçenek olarak öne çıkıyorlar. Peki bahçe terası zemine ahşap uygulama nasıl yapılıyor? İşte bunu merak eden okurlarımız için bugün kusursuz bir zemin uygulaması örneğinin yapım aşamalarını ve püf noktalarını inceleyeceğiz.