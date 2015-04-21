Evinizde turuncu sıcaklığına yer açın

Bugünün dekorasyon dünyasındaki modern ev tasarımlarında en büyük rolü oynayan dizayn unsurlarından biri de renk haline geldi. Evinizin karakterini belirleyen, onu sizin kişiliğinize uygun hale getiren tasarımlarda mobilyaların biçimleri, şekilleri, yerleşimleri kadar renkleri ve renklerin yerleşimi de etkili oluyor. Kişisel tercihiniz enerjik ve çağdaş bir dekorasyondan yanaysa, o halde sıcak renkler kullanarak bir dizayn oluşturmanız gerek. Sıcak renkler bizi canlandıran, ısıtan, ateşi ve sıcaklığı hatırlatan renklerdir. Canlı ve gösterişli özelliklere sahip olan ve bu özellikleri içinde bulundukları odaya yayan sıcak renkleri dekorasyonda kullanmak aslında bir ustalık işidir çünkü gereğinden fazla kullanıldıklarında söz konusu yaşam alanını olduğundan daha küçük gösterecekleri gibi, aynı zamanda da bunaltıcı ve sıkıcı bir hale de gelebilirler. Ancak kararında ve doğru bir kullanımla mekâna canlılık, farklılık ve çeşitlilik katarak eşsiz bir görünüm elde edilmesine sebep olurlar. Turuncu renk ise, kırmızı kadar keskin olmadığından dekorasyonda kullanımı nispeten daha kolay ve daha fonksiyoneldir. Eğer dışa dönük, enerjik, canlı, hareketli ve pozitif bir insansanız, evinizin dekorasyonu için turuncu sizin renginiz olabilir. Sıcak renklerden bir diğeri olan kırmızının dekorasyondaki kusursuz kullanım örneklerine Kırmızının sekiz tonu isimli yazımızda değinmiştik. İşte şimdi de turuncu renk kullanılan sıcacık ve samimi yaşam alanı dizaynlarından bazıları…