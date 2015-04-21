Evinizde turuncu sıcaklığına yer açın

Bugünün dekorasyon dünyasındaki modern ev tasarımlarında en büyük rolü oynayan dizayn unsurlarından biri de renk haline geldi. Evinizin karakterini belirleyen, onu sizin kişiliğinize uygun hale getiren tasarımlarda mobilyaların biçimleri, şekilleri, yerleşimleri kadar renkleri ve renklerin yerleşimi de etkili oluyor. Kişisel tercihiniz enerjik ve çağdaş bir dekorasyondan yanaysa, o halde sıcak renkler kullanarak bir dizayn oluşturmanız gerek. Sıcak renkler bizi canlandıran, ısıtan, ateşi ve sıcaklığı hatırlatan renklerdir. Canlı ve gösterişli özelliklere sahip olan ve bu özellikleri içinde bulundukları odaya yayan sıcak renkleri dekorasyonda kullanmak aslında bir ustalık işidir çünkü gereğinden fazla kullanıldıklarında söz konusu yaşam alanını olduğundan daha küçük gösterecekleri gibi, aynı zamanda da bunaltıcı ve sıkıcı bir hale de gelebilirler. Ancak kararında ve doğru bir kullanımla mekâna canlılık, farklılık ve çeşitlilik katarak eşsiz bir görünüm elde edilmesine sebep olurlar. Turuncu renk ise, kırmızı kadar keskin olmadığından dekorasyonda kullanımı nispeten daha kolay ve daha fonksiyoneldir. Eğer dışa dönük, enerjik, canlı, hareketli ve pozitif bir insansanız, evinizin dekorasyonu için turuncu sizin renginiz olabilir. Sıcak renklerden bir diğeri olan kırmızının dekorasyondaki kusursuz kullanım örneklerine Kırmızının sekiz tonu isimli yazımızda değinmiştik. İşte şimdi de turuncu renk kullanılan sıcacık ve samimi yaşam alanı dizaynlarından bazıları…
Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen bu harika salonun tasarımındaki her dokunuşta modern bir dekorasyon anlayışı hakim. Turuncu rengin doğru kullanımının kusursuz bir örneği olan bu yaşam alanı mimari olarak yüksek tavanlı, geniş ve yüksek pencereli, ferah ve açık bir yapıya sahip. Duvarlardaki eskitilmiş görünümlü boya tasarımı yaşam alanındaki modern ve çağdaş karakterli sıra dışı görünümü oluşturan ayrıntılardan yalnızca biri. Salonun merkezine yerleştirilmiş olan turuncu renk ağırlıklı koltuklarsa beyaz yer döşemelerinin üzerinde salona kişiliğini kazandıran esas tasarım öğeleri olma niteliği taşıyor. Sade ve minimal tasarımıyla bu renkli oturma grubu sadece turuncu renklerde dizayn edilmiş iki berjer, ve biri yine sade turuncu diğeri çiçekli renkleriyle oturma grubuna ve dolayısıyla salona hareket katan çiçekli desenli beyaz ağırlıklı iki adet ikili koltuktan oluşuyor. Koltukların odaya kattığı sıcaklık ve samimiyet yerdeki halı detayıyla da kuvvetlendirilmiş. Sarıya çalan, koltuklardan daha açık ve daha sıcak renkli halının yeri bütünüyle kaplaması yerine küçük bir alana yayılması tercih edilerek odadaki sıcak atmosferin sıkıcı ve boğucu olmaması sağlanmış.
Dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renk olan turuncunun bir diğer kullanımıysa Eşittir Mobilya tarafından tasarlanan bu ferah mutfakta karşımıza çıkıyor. Mutfağı yalnızca yemek yapılan soğuk bir yer olmaktan çıkarıp keyifle çalışılan bir yaşam alanına dönüştüren en temel öğe elbette turuncu mutfak dolapları. Örnekteki mutfağın alanı bir hayli geniş olduğundan dolapların tamamının turuncuyla kaplanmasından sakınılmamış ancak odadaki tek sıcak rengin turuncu olması tercih edilmiş ve böylece yaşam alanı yoruculuktan arındırılmış. Bembeyaz yerler, beyaz halı ve mutfak tezgahıyla kusursuz bir uyum içindeki mutfak dolaplarını bu denli çarpıcı kılan detaylardan biri de tavandaki sıra dışı aydınlatma ünitesi elbette.
Turuncunun sıcaklık kattığı bir diğer mutfak uygulaması da resimde görülen ve Luce Mutfak&Banyo tarafından dizayn edilmiş bu harika mutfak. Turuncunun en yakıştığı renklerden biri şüphesiz siyahtır. Turuncunun sıcaklığı, canlılığı, mutluluk verici enerjisi ve heyecanı siyahın asaleti, zarafeti ve sadeliğiyle birleştiğinde ortaya karşı konulmaz bir çekicilik ve yaşam enerjisi çıkıyor. Mutfağınızda turuncuya yer vermek istiyorsanız, bu mutfaktaki gibi alt dolapların siyah, üst dolapların turuncu tercih edildiği ve şıklığın samimiyetle harmanlandığı bir tasarım düşünmelisiniz. Bunun gibi modern ve sıra dışı mutfak uygulamalarıyla ilgili farklı fikirleri incelemek isterseniz mutfak sayfalarımıza da göz atmanızı öneririz.
Evinizi biraz renklendirmek ve canlandırmak için her zaman mobilyalarınızı değiştirmenize gerek yok. Bazen var olan tasarıma küçük bir detay ekleyerek yaşam alanlarınızın tüm havasını değiştirebilirsiniz. Chouchette tarafından tasarlanan bu yastık da oturma odalarınıza turuncunun sıcaklığını ve samimiyetini katmak için son derece etkili bir aksesuar.