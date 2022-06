Çorlu'da her yönüyle kusursuz bir daire

homify sayfalarında kapılarını çalıp konuk olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız ev ve dekorasyon örneklerinin her birinin kendine has ve benzerlerinden ayrılan ayırt edici özellikleri oluyor mutlaka. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden sıradan dekorasyonların dışına çıkan, alışılmışın dışında bir atmosfere sahip olan örnekleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Türkiye'den bir eve konuk olmak için Çorlu'ya gidiyoruz. Her şeyin yerli yerinde olduğu, karizmatik ve asil tarzı ve düzenli yapısıyla öne çıkan bu ev MAG Tasarım Mimarlık tarafından dizayn edilmiş. Alan kullanımı ve uyumlu mobilya seçimi konusunda bir ders niteliği taşıyan bu dekorasyon, eminiz ki evini dizayn etmek isteyen okurlarımıza ilham verecektir.