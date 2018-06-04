Çorlu'da her yönüyle kusursuz bir daire

homify sayfalarında kapılarını çalıp konuk olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız ev ve dekorasyon örneklerinin her birinin kendine has ve benzerlerinden ayrılan ayırt edici özellikleri oluyor mutlaka. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden sıradan dekorasyonların dışına çıkan, alışılmışın dışında bir atmosfere sahip olan örnekleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Türkiye'den bir eve konuk olmak için Çorlu'ya gidiyoruz. Her şeyin yerli yerinde olduğu, karizmatik ve asil tarzı ve düzenli yapısıyla öne çıkan bu ev MAG Tasarım Mimarlık tarafından dizayn edilmiş. Alan kullanımı ve uyumlu mobilya seçimi konusunda bir ders niteliği taşıyan bu dekorasyon, eminiz ki evini dizayn etmek isteyen okurlarımıza ilham verecektir.
Evin salonunda açık planlı ve geniş bir yerleşim var. Yemek masasının da yer aldığı salon, hem misafir ağırlamak için hem de gündelik kullanım için ideal bir tasarımla dizayn edilmiş. Kapılardan aydınlatma ögelerine, oturma gruplarından televizyon ünitesine, yemek masasından duvar ve zemin döşemesinin renk ve dokusuna kadar her şeyin birbiriyle uyum içinde olduğu dekorasyonda tonlamaları olan açık renkli ahşap parkeler geniş alanın daha ferah görünmesini sağlıyor.
Oturma grubu ve yemek masası sandalyelerinin koyu tonlu mor rengi salona hakim oluyor ve duvarların bir kısmında kullanılan koyu gri ve yer döşemesindeki ve duvarların geri kalanında kullanılan nötr tonlarla kontrastlı bir ahenk oluşturuyor.
Salona bağlı olan balkon alanı ise harika bir bahçeye açılıyor ve evin en keyifli yaşam alanlarından birini oluşturuyor. Balkonda yazın ve bahar aylarında açık olarak kullanılabilen, kış aylarında ise mekanı kapalı balkona dönüştüren açılır kapanır cam balkon panelleri uygulaması kullanılmış.
Balkonda şık ve keyifli bir masa sandalye takımı ile iç yaşam alanlarıyla da uyumunu sürdüren huzur dolu bir oturma alanı oluşturulmuş. Mor minderli beyaz hasır sandalyeler ve ve masa ile doğal ama şık bir görünüm konforlu bir tarzla karşılıyor bizleri.
Uzun ve ince bir mimariye sahip olan mutfak alanı da fonksiyonellik ve ferahlık açısından bir dizayn dersi niteliği taşıyor adeta. Bir cephe boyunca uzanan tezgah alanı yeterli çalışma alanı sağlarken öteki cepheye oluşturulan yemek alanı ile karşılıklı yerleşim planı bir koridor oluşturuyor ve bu da mekanın olduğundan daha geniş ve ferah görünmesine sebep oluyor.
Ebeveyn yatak odasına baktığımızda mor tonlarının hakimiyetini bu özel alanda da sürdürdüğünü görüyoruz. Geniş ve ferah bir dekorasyona sahip olan yatak odasında mobilya kalabalığı yaratılmadan şık, gösterişli ama aynı zamanda konforlu ve dinlendirici bir dizayn oluşturulmuş. Yatağın karşısına yerleştirilen televizyonun etrafındaki duvar dekorasyonu da odanın tasarım karakterini belirleyen ve sıra dışı bir etki yaratan unsurların başında geliyor.
Yatak odasının uzantısı olan giyinme odası ise son derece sade bir tasarımla tamamen fonksiyonellik üzerine dizayn edilmiş. Sürgülü kapılı dolapların bir kısmı beyaz bir kısmı aynalı tercih edilerek ferah ve geniş bir atmosfer oluşturulmuş. (Dilerseniz Türkiye'den giyinme odası modelleri başlıklı yazımıza göz gezdirerek daha fazla giyinme odası tasarımını inceleyebilirsiniz.)
Ve evin en neşeli ve sevimli odasına geliyoruz; tabii ki pespembe ve şirinliğiyle göz dolduran çocuk odası! Pembe sevimliliği ve beyaz masumiyeti bir arada!
Banyoda da yine evin her odasında olduğu gibi düzenli, temiz ve uyumlu bir dizayn ile karşılaşıyoruz. Siyah, beyaz ve gri tonlarından oluşan mozaikler banyonun ana karakterini oluşturuyor.
Siz de evinizin bu ev gibi yerli yerinde ve kusursuz bir dekorasyona sahip olmasını istiyorsanız tek tıkla profesyonal dekoratörlere ulaşabilir ve onlardan fikir ve destek alabilirsiniz.