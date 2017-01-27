Türkiye'den özenle yenilenen bir tavan ve duvar dekorasyonu

Ev dekorasyonlarını gerçekleştirirken en zor karar verdiğimiz alanlar pek tabii ki duvar ve tavanlardır çünkü duvar ve tavanlar tek başlarına bir yaşam alanının tüm atmosferini değiştirecek kadar kuvvetli tasarım unsurlarıdır. Her ne kadar ikisi de çoğunlukla düz ve nötr renkli boyalarla ve alışılageldik duvar kağıtlarıyla dizayn ediliyor olsalar da aslında son yıllarda farklı ve yenilikçi tavan ve duvar uygulamaları da yeniden trend olmaya başladı. Geleneksel unsurların ve retro fikirlerin de modern tavan ve duvar dekorasyonlarına adapte edildiği uygulamalar yaşam alanlarına benzersiz bir doku katıyor. Bugün de işte bu tarz bir tavan ve duvar uygulamasının adım adım gerçekleşmesini izleyeceğiz. İşte farklı tasarımıyla dikkat çeken tavan ve country tarzı bir doku veren tuğla kaplama duvarların öncesi ve sonrası…