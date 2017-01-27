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Türkiye'den özenle yenilenen bir tavan ve duvar dekorasyonu

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Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
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Ev dekorasyonlarını gerçekleştirirken en zor karar verdiğimiz alanlar pek tabii ki duvar ve tavanlardır çünkü duvar ve tavanlar tek başlarına bir yaşam alanının tüm atmosferini değiştirecek kadar kuvvetli tasarım unsurlarıdır. Her ne kadar ikisi de çoğunlukla düz ve nötr renkli boyalarla ve alışılageldik duvar kağıtlarıyla dizayn ediliyor olsalar da aslında son yıllarda farklı ve yenilikçi tavan ve duvar uygulamaları da yeniden trend olmaya başladı. Geleneksel unsurların ve retro fikirlerin de modern tavan ve duvar dekorasyonlarına adapte edildiği uygulamalar yaşam alanlarına benzersiz bir doku katıyor. Bugün de işte bu tarz bir tavan ve duvar uygulamasının adım adım gerçekleşmesini izleyeceğiz. İşte farklı tasarımıyla dikkat çeken tavan ve country tarzı bir doku veren tuğla kaplama duvarların öncesi ve sonrası…

Ölçüm ve ilk hazırlıklar

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tavan tasarımı kağıt üzerinde bittikten sonra ve proje hayata geçirilmeye başladığında elbette ilk olarak ölçümler yapılıyor ve ilk hazırlıklar yapılmaya başlanıyor. Titiz ve özenli bir sürecin ilk aşaması olarak ölçümler yapıldıktan sonra tavan temizleniyor ve uygulama için zemin hazırlanıyor. 

Benzersiz bir görünüm

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Bu şık tavan ve duvar dizaynının hayata geçirilişine adım adım tanık olacağız ama önce bitmiş halinin çarpıcı görüntüsüne bakalım istedik. Beyaz renkli tuğla kaplama duvarlar, sıradışı tavan tasarımı ile bütünleşerek ortaya oldukça çekici ve yenilikçi bir manzara çıkarıyor. 

Sıradan ve özelliksiz bir oda

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Odanın ilk hali son derece özelliksiz, sıradan ve alışılageldik bir görünüm ve tasarıma sahip. Nötr renkli duvar ve beyaz tavan hemen hemen her sıradan evde görmeye alışık olduğumuz duvar ve tavan modeli. Ama bu sıradan tavan ve duvarlar benzersiz bir şekilde değişmek üzere…  

Tasarım hayata geçiyor

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Katmanlı ve farklı girinti ve çıkıntılara sahip olan tavan tasarımının hayata geçmesi için ustalıklı ve titiz bir işçilik gerekiyor elbette. Alçıpan üniteler ve aralardaki ahşap dokulu dekoratif unsurların sabitleneceği metal taşıyıcılar özenle yerleştiriliyor. 

Köşeler ve aydınlatma yerleri

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tavan dekorasyonundaki en önemli ve dikkat çekici özelliklerden biri de tavanın tüm kenarları boyunca spot ışıklarla desteklenmesi. Bu ışıl ışıl aydınlatma sisteminin hayata geçebilmesi için de elbette alçıpan ünitelerin spot yerlerinin açılması ve ustalıkla ışıklandırma ögelerinin yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca kenarlar ve köşeler de bu tarz tavan dizaynlarında üzerinde en çok durulması gereken bölgelerin başında geliyor. 

Boyama

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tavan dekorasyonun temel işlemleri tamamlandıktan sonra ahşap görünümlü unsurlar metal taşıyıcılara sabitlenmeden önce yapılacak bir iş daha var: Pırıl pırıl bir boya ile tavanı pürüzsüz ve bembeyaz bir hale dönüştürmek elbette. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Son dokunuşlar için hazır

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Boyanın da bitmesiyle tavan artık son dokunuşlar için hazır hale geliyor. Boya kuruduktan sonra ahşap paneller asılacak. 

(Eğer siz de evinizin tavanında farklı ve yenilikçi uygulamalar görmek istiyorsanız Yeni nesil asma tavanlar başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.)

Tavanın son hali

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Ve işte tavanın son hali… Kenarlarda spot ışıklar, ortadaki  oluklarda beyazla mükemmel bir kontrast oluşturan koyu renk ahşap görünümlü dekoratif unsurlar. Elbette tavanın bu harika görünümünün daha vurgulu bir şekilde göze çarpması için duvarların işlemlerinin de tamamlanması gerekiyor. Tavanla işimiz bittiğine, duvarlara geçebiliriz…  

Tuğlalar özenle örülüyor

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tuğla kaplamalar tavandaki dekorasyona göre nispeten daha bilindik ve kolay bir işlem ama elbette tuğlaların tek tek ve ustalıkla örülmesi de oldukça önemli. 

Sabitleme

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tuğlalar tüm cepheleri kaplayacak şekilde örüldükten sonra sabitleme ve sağlamlaştırma işlemleri yapılması gerekiyor. Daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir kaplama elde edebilmek için tuğlaların birbirlerine daha sıkı yapışmalarını sağlayan uygulama yapılıyor. 

Ve mutlu son…

Kabil Gürkan Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Kabil Gürkan Çorlu

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Tuğla kaplamalar örüldükten ve sağlamlaştırıldıktan sonra beyaza boyanıyor ve işte mutlu sona böylece ulaşılıyor. Beyaz tuğla duvarlar ve ahşap görünümlü ayrıntılara sahip harika bir tavan dekorasyonu… Geleneksel modellerin modern bir dizayna kusursuz bir aktarımı… Göz kamaştırıcı değil mi? 

Geleneksel çizgilerle geniş bahçeli müstakil bir konut
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