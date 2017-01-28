Çocuk odalarını toplu tutmak için 10 harika fikir

Evlerimizdeki en neşeli, mutluluk veren ve enerjisi yüksek oda şüphesiz ki çocuk odalarıdır. Hayatımızdaki her şeyden daha kıymetli olan çocuklarımızın sağlıklı bir gelişme çağından geçmesi için kendilerine ait bir odalarının olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çocuk odalarının dekorasyonları da şüphesiz bir hayli önem taşıyor çünkü dikkat etmemiz gereken şeyler yalnızca bizim estetik zevklerimizden ve konforumuzdan ibaret değil; çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim göstermeleri için oldukça özenli bir dizayn oluşturmak gerekiyor. “Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları” başlıklı yazımızda çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için en ideal çocuk odası dekorasyonlarının nasıl olması gerektiğine değinmiştik.
Ancak çocuk odalarının dizaynında çocuklarımızdan ziyade bizim için önemli olan bir etmen daha var elbette: Dağınıklık! Öncelikle mutlaka belirtmemiz gerekir ki her zaman derli toplu olacak bir çocuk odası isteği hiç de gerçekçi değil; üstelik pek sağlıklı da değil. Çünkü çocukların kendilerine ait alanda oyun oynamaları, hayal kurmaları, sosyalleşmeleri ve ders çalışmaları lazım ve tüm bunlar gerçekleşirken de dağınıklık kaçınılmaz. Ancak elbette dağınıklığı minimuma indirgemek ve çocuk odalarının daha toplu olmasını sağlamak için de bazı fikirlerden faydalanabiliriz. İşte bu yazımızda hem sizin hem de çocuklarınızın bayılacağı derli toplu çocuk odası fikirlerini derledik…
Böylelikle çocuğunuz da oyuncaklarını koyacağı çekmece ile kitapları koyacağı çekmeceyi daha rahat ayırt edebilir ve bu düzene uyum sağlayabilir.
Sepetler hem taşınabilir olmalarıyla çok daha kolay bir toplama aracıdır hem de çocuklarınızı da bu toplama işine dahil edebilmeniz için eğlenceli bir oyuncak olabilirler.
Bu örnekteki gibi çekmeceli kanepeler ya da karyolalar etraftaki dağınıklığı kolaylıkla toplamanıza yardımcı olacaktır.
Çocuklar ders çalışırken oldukça dağınık olmaya meyillidir. (Biz de biraz öyle değil miyiz?) Kalemler, kitaplar, defterler ve küçük aksesuarlar hep bir yana dağılır. Bu tip eşyaların birbirlerine girmemesi için çocuğunuzun çalışma masasını olabildiğince geniş tutmaya özen gösterin.
Unutmayın ki ne kadar çok depolama alanına sahipseniz dağınıklığı da o kadar iyi gizleyebilirsiniz. Bol çekmeceli ve dolaplı mobilyaları her zaman ilk tercihiniz olmalı.
Çünkü çocuğunuzun odasını onun için dünyanın en güzel yeri haline getirirseniz kendisi de daha az dağıtmaya meyilli olacaktır.
Gösterişli ve mobilya kalabalığı yaratan tasarımlardan kaçının ve olabildiğince yalın bir tasarım tercih edin.
Çocuk odalarının dağınık olmasının en büyük sebebi oyuncaklardır şüphesiz. Eğer imkanınız arsa çocuk odası ile oyun odasını ayırabilir ya da çocuk odasının içinde oyun alanının sınırlarını belirleyebilirsiniz.
Desenli duvar kağıtları ve rengarenk duvarlar elbette oldukça çekici. Ancak dağınık bir çocuğunuz varsa hareketli duvar kağıtları ortamı çok daha karmaşık hale getirebilir.
Mesela bir kaydırak! Hem çocuğunuzu dünyanın en mutlu çocuğu yapacak, hem de saatlerce oyuncak dağınıklığı olmadan arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecek!