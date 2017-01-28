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Çocuk odalarını toplu tutmak için 10 harika fikir

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CCT 117 Project in Esenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Çocuk Odası
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Evlerimizdeki en neşeli, mutluluk veren ve enerjisi yüksek oda şüphesiz ki çocuk odalarıdır. Hayatımızdaki her şeyden daha kıymetli olan çocuklarımızın sağlıklı bir gelişme çağından geçmesi için kendilerine ait bir odalarının olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çocuk odalarının dekorasyonları da şüphesiz bir hayli önem taşıyor çünkü dikkat etmemiz gereken şeyler yalnızca bizim estetik zevklerimizden ve konforumuzdan ibaret değil; çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim göstermeleri için oldukça özenli bir dizayn oluşturmak gerekiyor. “Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları” başlıklı yazımızda çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için en ideal çocuk odası dekorasyonlarının nasıl olması gerektiğine değinmiştik. 

Ancak çocuk odalarının dizaynında çocuklarımızdan ziyade bizim için önemli olan bir etmen daha var elbette: Dağınıklık! Öncelikle mutlaka belirtmemiz gerekir ki her zaman derli toplu olacak bir çocuk odası isteği hiç de gerçekçi değil; üstelik pek sağlıklı da değil. Çünkü çocukların kendilerine ait alanda oyun oynamaları, hayal kurmaları, sosyalleşmeleri ve ders çalışmaları lazım ve tüm bunlar gerçekleşirken de dağınıklık kaçınılmaz. Ancak elbette dağınıklığı minimuma indirgemek ve çocuk odalarının daha toplu olmasını sağlamak için de bazı fikirlerden faydalanabiliriz. İşte bu yazımızda hem sizin hem de çocuklarınızın bayılacağı derli toplu çocuk odası fikirlerini derledik…

1- Farklı işlevlere sahip çekmeceleri farklı renklere boyayın.

#Avcılartadilat Tadilat Şirketleri Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Tadilat Şirketleri

#Avcılartadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Böylelikle çocuğunuz da oyuncaklarını koyacağı çekmece ile kitapları koyacağı çekmeceyi daha rahat ayırt edebilir ve bu düzene uyum sağlayabilir.

2- Etraftaki “ıvır zıvırlar” için renkli sepetler kullanın.

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Sepetler hem taşınabilir olmalarıyla çok daha kolay bir toplama aracıdır hem de çocuklarınızı da bu toplama işine dahil edebilmeniz için eğlenceli bir oyuncak olabilirler.

3- Yatak ve koltukların altlarını değerlendirin.

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bu örnekteki gibi çekmeceli kanepeler ya da karyolalar etraftaki dağınıklığı kolaylıkla toplamanıza yardımcı olacaktır.

4- Geniş alanlı bir çalışma masası dağınıklığı gizler.

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Çocuklar ders çalışırken oldukça dağınık olmaya meyillidir. (Biz de biraz öyle değil miyiz?) Kalemler, kitaplar, defterler ve küçük aksesuarlar hep bir yana dağılır. Bu tip eşyaların birbirlerine girmemesi için çocuğunuzun çalışma masasını olabildiğince geniş tutmaya özen gösterin.

5- Depolama alanlarını çoğaltın.

Kadıköy Tadilat Tadilat Firması Akdeniz Çocuk Odası
Tadilat Firması

Kadıköy Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Unutmayın ki ne kadar çok depolama alanına sahipseniz dağınıklığı da o kadar iyi gizleyebilirsiniz. Bol çekmeceli ve dolaplı mobilyaları her zaman ilk tercihiniz olmalı.

6- Çocuğunuzun seveceği bir tasarım şart.

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Çünkü çocuğunuzun odasını onun için dünyanın en güzel yeri haline getirirseniz kendisi de daha az dağıtmaya meyilli olacaktır.

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7- Minimal bir dekorasyon tercih edin.

çocuk odası INdesign Modern Çocuk Odası
INdesign

çocuk odası

INdesign
INdesign
INdesign

Gösterişli ve mobilya kalabalığı yaratan tasarımlardan kaçının ve olabildiğince yalın bir tasarım tercih edin.

8- Oyun alanını ayırın.

CCT 117 Project in Esenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Çocuk Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 117 Project in Esenyurt

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Çocuk odalarının dağınık olmasının en büyük sebebi oyuncaklardır şüphesiz. Eğer imkanınız arsa çocuk odası ile oyun odasını ayırabilir ya da çocuk odasının içinde oyun alanının sınırlarını belirleyebilirsiniz.

9- Duvarlarda açık renk tercih edin.

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Eklektik Çocuk Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Desenli duvar kağıtları ve rengarenk duvarlar elbette oldukça çekici. Ancak dağınık bir çocuğunuz varsa hareketli duvar kağıtları ortamı çok daha karmaşık hale getirebilir.

10- Dağıtmadan oynayabilecekleri oyuncaklar tasarlayın.

Pokoje dziecięce w domach jednorodzinnych (projekty wykonane dla A2.Studio Pracownia Architektury), BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz Modern Çocuk Odası
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

Mesela bir kaydırak! Hem çocuğunuzu dünyanın en mutlu çocuğu yapacak, hem de saatlerce oyuncak dağınıklığı olmadan arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecek!

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