Çocuk odalarını toplu tutmak için 10 harika fikir

Evlerimizdeki en neşeli, mutluluk veren ve enerjisi yüksek oda şüphesiz ki çocuk odalarıdır. Hayatımızdaki her şeyden daha kıymetli olan çocuklarımızın sağlıklı bir gelişme çağından geçmesi için kendilerine ait bir odalarının olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çocuk odalarının dekorasyonları da şüphesiz bir hayli önem taşıyor çünkü dikkat etmemiz gereken şeyler yalnızca bizim estetik zevklerimizden ve konforumuzdan ibaret değil; çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim göstermeleri için oldukça özenli bir dizayn oluşturmak gerekiyor. “Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları” başlıklı yazımızda çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için en ideal çocuk odası dekorasyonlarının nasıl olması gerektiğine değinmiştik.

Ancak çocuk odalarının dizaynında çocuklarımızdan ziyade bizim için önemli olan bir etmen daha var elbette: Dağınıklık! Öncelikle mutlaka belirtmemiz gerekir ki her zaman derli toplu olacak bir çocuk odası isteği hiç de gerçekçi değil; üstelik pek sağlıklı da değil. Çünkü çocukların kendilerine ait alanda oyun oynamaları, hayal kurmaları, sosyalleşmeleri ve ders çalışmaları lazım ve tüm bunlar gerçekleşirken de dağınıklık kaçınılmaz. Ancak elbette dağınıklığı minimuma indirgemek ve çocuk odalarının daha toplu olmasını sağlamak için de bazı fikirlerden faydalanabiliriz. İşte bu yazımızda hem sizin hem de çocuklarınızın bayılacağı derli toplu çocuk odası fikirlerini derledik…