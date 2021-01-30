TV ünitesi dekorasyonu için 8 kusursuz fikir

Televizyonlar için evlerimizde yer alan tv üniteleri fonksiyonel kullanım özelliklerine sahiptir. Oturma odası veya salon içinde yer alan tv ünitesi, süs aksesuarları için sergileme alanı olarak da kullanılabilir. Tv ünitesi süsleri, üniteyi ön plana çıkaracağı gibi oturma odası dekorasyonun daha sade ve daha zarif olmasını sağlayacaktır. Duvara monte tv dekorasyonu yapmak istediğinizde daha az sayıda eşya ile dekorasyon yapabilir ve modern rafları kullanarak profesyonel dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Tv ünitesi süsleme fikirleri arasında yer alan ve hem minimalist hem de vintage dekorasyonlar için tercih edebileceğiniz vitrin tarzı konsept üniteler günümüzde dekoratörler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Aksesuar sergi alanı, kitaplık ve tv ünitesi süsleri için muhafaza alanları oluşturan bu modeller dekorasyonun incisi olacaktır. Tv ünitesi dekorasyon fikirleri için birbirinden özel tv ünitesi modelleri ile muhteşem dekorasyonlara imza atabilirsiniz. oturma odanızın dekorasyonu konusunda kararsız kalıyorsanız profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek yardım alabilirsiniz. Dekoratörler, sahip oldukları tecrübeler ile eviniz için uygun tv ünitesi süsleme fikirleri ile size yardımcı olacaktır.
Her evde tv izlemek gün içinde en fazla yapılan eylem olduğu için tv odası veya salonda televizyon, tv ünitesi dekorasyonu aile bireylerinin rahat ve konforlu bir şekilde tv izleyeceği şekilde yapılacağı gibi salon dekorasyonunu en üst seviyede olacak şekilde yapılmalıdır. Tv karşısında yer alan oturma grupları, koltuklar ve tv ünitesi bir bütün olarak düşünüldüğünde estetik ve zarif bir dekorasyon yapmak maharet isteyen bir iştir. Tv ünitesi dekorasyonu ise çok farklı bir dekorasyondur. Hem televizyonu en ideal açıda sabitleyecek hem de ünite içerisinde veya etrafında yer alan objeleri ve mobilyaları çok şık gösterecek bir dekorasyon yapmak için sizlere birbirinden farklı dekorasyon fikirleri içinde yer alan tv ünitesi dekorasyonlarını sunuyoruz. Bu gün aklınızı başınızdan alacak, görenlerin hayran kalacağı kadar güzel olan tv ünitesi dekorasyonlarını inceliyoruz. Bu örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyip birebir evinizde kopyalayabilirsiniz.
Eviniz için en ideal tv ünitesini seçerken duvara monte edilen modellere göz atmalısınız. Duvar boyunca geniş bir ahşap panel üzerine tv monte edebileceğiniz bu modeller ile kusursuz bir oturma odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Fonksiyonel özelliklere sahip tv üniteleri ile oturma odanızı profesyonel bir şekilde dekore edebilir ve evinizi süsleyebilirsiniz. Oturma odanızın ölçüleri minimal ölçüler ise küçük oturma odası için özel olarak tasarlanmış tv ünitesi modelleri ile dekorasyon yapabilirsiniz. Oturma odanızı nasıl dekore edeceğiniz hakkında fikir edinmek için '' küçük oturma odaları için 22 güzel dekorasyon örneği '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Evinizde çatı katı odalarını kullanmak istiyorsanız eğimli bir çatısı olan odada dekorasyon yapmak için en kısa duvarı tercih etmelisiniz. Bu tercih hem tv ünitesinin kolayca dekore edilmesini sağlayacak hem de duvarın tamamının tv alanı olmasını sağlayarak estetik bütünlüğü sağlayacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi şık bir yerleşim lanı ile bu alan evinizin en güzel odası olacaktır.
Salonunuz ince ve uzun bir yapıya sahip ise resimdeki gibi özel bir duvar uygulaması yaparak salonunuzun güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Duvar boyunca konsol ile uyumlu tonlara sahip ahşap bir kaplama yapıp üzerine televizyonu sabitlemek duvar dekorasyonunuzu çok şık olmasını sağlayacaktır. Alt kısımda uyumlu tonlardaki konsol ise duvarın tamamlayıcı unsuru olacaktır.
Minimalist bir dekorasyon yapmak istiyorsanız basit ve şık bir tasarıma sahip olan bu dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Açık mavi tonlarda ve basit bir tasarıma sahip olan ünite beyaz duvar nünde çok zarif durmuş.
Fütüristik bir dekorasyon yapmışsanız tv ünitesi de fütüristik bir tasarıma sahip olmalıdır. Bu sayede hem dekorasyon kendi içerisinde bir bütün olacaktır hem de evinizde yapmış olduğunuz fütüristik tasarım en üst noktada kusursuz bir güzelliğe sahip olacaktır.
Geniş ve ferah bir salon dekorasyonu yapmışsanız resimdeki gibi rahat ve ferah bir tasarıma sahip geniş ekran bir tv ünitesi ile salon dekorasyonunu desteklemelisiniz. Bu sayede hem rahat rahat tv izleyebilirsiniz hem de tv ünitesi salonda yokmuş hissini oluşturabilirsiniz.
Televizyonun salon içinde fazlalık oluşturmasını istemiyorsanız resimdeki uygulamayı birebir kopyalayarak evinizde niş bir tv alanı oluşturabilir ve alonun bir duvarı gibi görünen tv ünitesine sahip olabilirsiniz.
Evinizde stil ve karakter sahibi bir tv ünitesi tercih edecekseniz beyaz duvar ile bütünleşik bir tasarıma sahip işlevsel bir tv ünitesi tercih edebilirsiniz. Bu tv ünitesi ile eviniz maksimum konfora sahip olacaktır.
Evinizin bir odası veya salonu muhteşem bir doğa manzarasına bakıyorsa ve bu manzara cam bir duvara sahipse tv veya tv ünitesini cam duvara monte ederek muhteşem doğa manzarasına sahip bir tv ünitesi dekorasyonu yapmış olursunuz. Salon içerisinde yer işgal etmeyecek şekilde minimal ölçülere sahip tv ünitesi evinizi daha konforlu hale getirecektir.