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TV ünitesi dekorasyonu için 8 kusursuz fikir

umit atdağ umit atdağ
ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Eklektik Oturma Odası
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Televizyonlar için evlerimizde yer alan tv üniteleri fonksiyonel kullanım özelliklerine sahiptir. Oturma odası veya salon içinde yer alan tv ünitesi, süs aksesuarları için sergileme alanı olarak da kullanılabilir. Tv ünitesi süsleri, üniteyi ön plana çıkaracağı gibi oturma odası dekorasyonun daha sade ve daha zarif olmasını sağlayacaktır. Duvara monte tv dekorasyonu yapmak istediğinizde daha az sayıda eşya ile dekorasyon yapabilir ve modern rafları kullanarak profesyonel dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Tv ünitesi süsleme fikirleri arasında yer alan ve hem minimalist hem de vintage dekorasyonlar için tercih edebileceğiniz vitrin tarzı konsept üniteler günümüzde dekoratörler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Aksesuar sergi alanı, kitaplık ve tv ünitesi süsleri için muhafaza alanları oluşturan bu modeller dekorasyonun incisi olacaktır. Tv ünitesi dekorasyon fikirleri için birbirinden özel tv ünitesi modelleri ile muhteşem dekorasyonlara imza atabilirsiniz. oturma odanızın dekorasyonu konusunda kararsız kalıyorsanız profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek yardım alabilirsiniz. Dekoratörler, sahip oldukları tecrübeler ile eviniz için uygun tv ünitesi süsleme fikirleri ile size yardımcı olacaktır.

Her evde tv izlemek gün içinde en fazla yapılan eylem olduğu için tv odası veya salonda televizyon, tv ünitesi dekorasyonu aile bireylerinin rahat ve konforlu bir şekilde tv izleyeceği şekilde yapılacağı gibi salon dekorasyonunu en üst seviyede olacak şekilde yapılmalıdır. Tv karşısında yer alan oturma grupları, koltuklar ve tv ünitesi bir bütün olarak düşünüldüğünde estetik ve zarif bir dekorasyon yapmak maharet isteyen bir iştir. Tv ünitesi dekorasyonu ise çok farklı bir dekorasyondur. Hem televizyonu en ideal açıda sabitleyecek hem de ünite içerisinde veya etrafında yer alan objeleri ve mobilyaları çok şık gösterecek bir dekorasyon yapmak için sizlere birbirinden farklı dekorasyon fikirleri içinde yer alan tv ünitesi dekorasyonlarını sunuyoruz. Bu gün aklınızı başınızdan alacak, görenlerin hayran kalacağı kadar güzel olan tv ünitesi dekorasyonlarını inceliyoruz. Bu örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyip birebir evinizde kopyalayabilirsiniz.

Duvara monte tv üniteleri

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Eviniz için en ideal tv ünitesini seçerken duvara monte edilen modellere göz atmalısınız. Duvar boyunca geniş bir ahşap panel üzerine tv monte edebileceğiniz bu modeller ile kusursuz bir oturma odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Konsept tv üniteleri

Sheerwood Countr Tv Unitesi, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Sheerwood Countr Tv Unitesi

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Fonksiyonel özelliklere sahip tv üniteleri ile oturma odanızı profesyonel bir şekilde dekore edebilir ve evinizi süsleyebilirsiniz. Oturma odanızın ölçüleri minimal ölçüler ise küçük oturma odası için özel olarak tasarlanmış tv ünitesi modelleri ile dekorasyon yapabilirsiniz. Oturma odanızı nasıl dekore edeceğiniz hakkında fikir edinmek için '' küçük oturma odaları için 22 güzel dekorasyon örneği '' yazımıza göz atabilirsiniz.

Çatı katı tv odası

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Modern Oturma Odası
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Evinizde çatı katı odalarını kullanmak istiyorsanız eğimli bir çatısı olan odada dekorasyon yapmak için en kısa duvarı tercih etmelisiniz. Bu tercih hem tv ünitesinin kolayca dekore edilmesini sağlayacak hem de duvarın tamamının tv alanı olmasını sağlayarak estetik bütünlüğü sağlayacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi şık bir yerleşim lanı ile bu alan evinizin en güzel odası olacaktır.

Özel duvar uygulaması

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Oturma Odası
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Salonunuz ince ve uzun bir yapıya sahip ise resimdeki gibi özel bir duvar uygulaması yaparak salonunuzun güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Duvar boyunca konsol ile uyumlu tonlara sahip ahşap bir kaplama yapıp üzerine televizyonu sabitlemek duvar dekorasyonunuzu çok şık olmasını sağlayacaktır. Alt kısımda uyumlu tonlardaki konsol ise duvarın tamamlayıcı unsuru olacaktır.

Basit ve şık tasarım

Kettnaker, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Minimalist bir dekorasyon yapmak istiyorsanız basit ve şık bir tasarıma sahip olan bu dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Açık mavi tonlarda ve basit bir tasarıma sahip olan ünite beyaz duvar nünde çok zarif durmuş.

Fütüristik tasarım

Perspektif - Salon ROAS Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
ROAS Mimarlık

Perspektif – Salon

ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık

Fütüristik bir dekorasyon yapmışsanız tv ünitesi de fütüristik bir tasarıma sahip olmalıdır.  Bu sayede hem dekorasyon kendi içerisinde bir bütün olacaktır hem de evinizde yapmış olduğunuz  fütüristik tasarım en üst noktada kusursuz bir güzelliğe sahip olacaktır.

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Rahat ve ferah tasarım

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Eklektik Oturma Odası
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Geniş ve ferah bir salon dekorasyonu yapmışsanız resimdeki gibi rahat ve ferah bir tasarıma sahip geniş ekran bir tv ünitesi ile salon dekorasyonunu desteklemelisiniz. Bu sayede hem rahat rahat tv izleyebilirsiniz hem de tv ünitesi salonda yokmuş hissini oluşturabilirsiniz.

Niş alanlar

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Modern Oturma Odası
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

Televizyonun salon içinde fazlalık oluşturmasını istemiyorsanız resimdeki uygulamayı birebir kopyalayarak evinizde niş bir tv alanı oluşturabilir ve alonun bir duvarı gibi görünen tv ünitesine sahip olabilirsiniz.

Stil sahibi tasarımlar

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Eklektik Oturma Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Evinizde stil ve karakter sahibi bir tv ünitesi tercih edecekseniz beyaz duvar ile bütünleşik bir tasarıma sahip işlevsel bir tv ünitesi tercih edebilirsiniz. Bu tv ünitesi ile eviniz maksimum konfora sahip olacaktır.

Tv manzarası

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda Modern Oturma Odası
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Evinizin bir odası veya salonu muhteşem bir doğa manzarasına bakıyorsa ve bu manzara cam bir duvara sahipse  tv veya tv ünitesini cam duvara monte ederek muhteşem doğa manzarasına sahip bir tv ünitesi dekorasyonu yapmış olursunuz. Salon içerisinde yer işgal etmeyecek şekilde minimal ölçülere sahip tv ünitesi evinizi daha konforlu hale getirecektir.

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