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Böyle yatak odalarını daha önce hiç görmediniz

umit atdağ umit atdağ
Appartement 107m², Lise Compain Lise Compain Küçük Yatak Odası
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Evinizde dinlendiğiniz, uyuduğunuz kısaca evdeki zamanınızın büyük kısmını geçirdiğiniz yatak odaları  özel alanlar olduğu için de özel bir dekorasyon ile dekore edilmelidir.  Günümüzde dekorasyon olarak sadece yatak örtüsü, perdeler ve nevresimler dikkate alınıyor olsa da dekorasyon denildiğinde akla gelmesi gereken yatak odası içindeki tüm unsurların bir bütün halinde çok şık ve  zarif durmasıdır.  Modern bir dekorasyon ile yatak odası evin en özel ve en modern odası haline getirilebileceği gibi farklı ve aykırı fikirlerin yansıması ile insanların hayran kalacağı derece de bir güzelliğe de sahip olabilir. Özellikle  yerleşim planları, mobilya seçimleri,  renk uyumları ve farklı tasarımları dikkate alındığında yatak odası dekorasyonunuz için  daha önce görmediğiniz yatak odası fikirlerinin yer aldığı homify yatak odası sayfasını inceleyerek yatak odanızı dünyanın en güzel yatak odası haline getirebilirsiniz.

Kusursuz ve özel tasarımlar

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Giyinme Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Yatak odanızda ebeveyn banyosu varsa resimdeki gibi şeffaf cam bölmeler ile yatak odasından ayırabilir yarı saydam bir banyo oluşturabilirsiniz.  Yatak tasarımı ve banyo tasarımı yatak odasının estetik görüntüsünün kusursuz olmasını sağlarken   şık dekorasyonu ile de özel bir yatak odası olması sağlanmış. Yatak örtüsü ve ahşapların uyumlu renkleri, zarif aydınlatması yatak odasının evin en özel odası olmasını sağlamış.

Farklılıkları bir araya getirin

Sypialnie, House&more House&more Eklektik Yatak Odası
House&amp;more

House&more
House&amp;more
House&more

Yatak odasını farklı bir oda haline getirmek için evinizde yer alan farklı objeleri bir araya getirerek yatak odası dekorasyonu içinde şık bir şekilde kullanın. Bu tasarımı yaparken renk ve doku uyumlarının mükemmel olmasına dikkat etmeli,  çok fzla bir kalabalık oluşturmadan zarif ve özel bir yatak odası ortaya çıkarmalısınız.

Bahçe ve yatak odası

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Modern Yatak Odası
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Yatak odasının doğal bir konsepte sahip olması için yatak odasının balkonunu bir bahçe şeklinde dekore edebilirsiniz.  Örnek yatak odası uygulamasında çok şık bir peyzaj ile balkon bahçe şeklinde tasarlanmış. Bu yöntem ile yatak odası doğal bir bahçeye açılan bir oda olmuş. Evinizde doğal bir yatak odası istiyorsanız bu örnek yatak odasını birebir uygulayabilirsiniz.

Gemici kamarası

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects Minimalist Çocuk Odası
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Denizi ve gemi yolculuklarını seven biriyseniz yatak odanızı bir gemi kamarası şeklinde dekore edebilirsiniz.  Örnek yatak odasını birebir uygulayabilir, farklı düşüncelerinizi yatak odanıza yansıtabilir  mavi suların esintisini yatak odanızda hissedebilirsiniz.

Farklı yatak başlıkları

Maison de village, ATELIER WM ATELIER WM Modern Yatak Odası
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

Yatak odalarını farklı kılmak için dekorasyonu değiştirmek yerine yatak başlığını değiştirmeniz de yeterli olacaktır. Paravan şeklinde özel aydınlatılmış yatak başlıkları kullanarak yatak odanızı ışıl ışıl ve size özel hale getireceğiniz gibi dekorasyonunuzun da zarafet dolu  olmasını sağlayabilirsiniz.

Süslü duvarlar

Дизайн коттеджа " Воздушный зефир", Samarina projects Samarina projects Klasik Yatak Odası
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Yatak odası dekorasyonlarında duvar süslemeleri çok önemli bir yer tutar. Yatak odalarınızda yapacağınız özel süslemeler ile farklı bir konsept yaratabilir veya dünya haritası veya şehir meydanları gibi özel alanların resimlerini büyüterek yatak odası duvarlarınıza asabilirsiniz.

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Geometrik tasarımlar

Sliding Wardrobe in the Loft Bravo London Ltd Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Bravo London Ltd

Sliding Wardrobe in the Loft

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

Yatak odasında yer alan elbise dolapları ve gardıroplar için özel tasarımlar yaparak yatak odanızı farklı yatak odaları haline getirebilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi yarım altıgen şeklinde tasarlanmış olan yatak odası dolabı yatak odasını aykırı bir oda haline getirmiş. Tercih edilen renkler ile özel bir yatak odası ortaya çıkarılmış.

Kitap kurtları için tasarımlar

Appartement 107m², Lise Compain Lise Compain Küçük Yatak Odası
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

Kitap okumayı  çok sevenler ve kitaplarından ayrı kalamayanlar için tasarlanmış olan farklı yatak odalarına bir örnek de  duvar boyunca kitaplıklara sahip olan yatak odalarıdır. Bu yatak odaları kişilerin en mahrem alanları olduğu gibi kitaplar sayesinde dünyaya en geniş baktıkları odalar da olurlar. Şık ve beyaz renkli duvar boyunca uzanan bir kitaplık ve renkli kitapların oluşturduğu özle doku yatak odasını mükemmel hale getirmiş.

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