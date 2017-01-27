45 metrekareye sığan büyük güzellik

Bu gün toplamda 45 m2 olan bir eve misafir oluyoruz. Küçük olmasına karşın ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarına cevap veren, sahip olduğu estetik, zarafet ve görsellik ile insana huzur veren bir eve misafir oluyoruz. Bu evin bütün özelliklerinin yanında en önemli özelliği çok düşük bir bütçe ile hayata geçirilmiş olmasıdır. Küçük olmasına karşın modern bir dekorasyon ile günümüzün modern evlerine taş çıkartacak kadar güzel olan bu ev ayrıca işlevsel ve kullanışlı olması ile de ev sahiplerine konforlu bir yaşam sunuyor. Günümüz evleri ile kıyaslandığında çok uygun bir bütçe ile inşa edilen, modern, dekoratif bir şekilde dekore edilmiş olan ve küçük olmasına rağmen ihtiyaçlara son derece kusursuz cevap verebilen bu ev homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alıyor.