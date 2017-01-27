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45 metrekareye sığan büyük güzellik

umit atdağ umit atdağ
apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
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Bu gün toplamda 45 m2 olan bir eve misafir oluyoruz. Küçük olmasına karşın ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarına cevap veren, sahip olduğu estetik, zarafet ve görsellik ile insana huzur veren bir eve misafir oluyoruz. Bu evin bütün özelliklerinin yanında en önemli özelliği  çok düşük bir bütçe ile hayata geçirilmiş olmasıdır. Küçük olmasına karşın modern bir dekorasyon ile günümüzün modern evlerine taş çıkartacak kadar güzel olan bu ev ayrıca işlevsel ve kullanışlı olması ile de ev sahiplerine konforlu bir yaşam sunuyor. Günümüz evleri ile kıyaslandığında çok uygun bir bütçe ile inşa edilen, modern, dekoratif bir şekilde dekore edilmiş olan ve küçük olmasına rağmen ihtiyaçlara son derece kusursuz cevap verebilen bu ev homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alıyor.

Oturma odası

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Oturma Odası
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Ev küçük olduğu için oturma odası da küçük ölçülere sahip. Ancak planlı bir şekilde dekor edildiği için gayet geniş ve ferah bir oturma odası olmuş. Küçük bir tv ve tv ünitesi iki kişilik koltuk ve tüylü bir halı ile minimalist bir dekorasyon yapılarak geniş bir oturma odası oluşturulmuş.

Detaylar

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Oturma Odası
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Oturma odasının detaylarına baktığınızda  geniş bir cam duvarı ve ferah bir dekorasyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Açık tonlar ile birlikte koyu ahşap renkli tv ünitesi oldukça uyumlu bir kontrast oluşturmuş. Ayrıca gri tüylü halı da çok modern bir görüntü oluşturmuş.

Mutfak

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Oturma Odası
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Evin mutfağı oturma odasının sonunda çok küçük bir alana dekore edilmiş. duvar boyunca tasarlanan mutfak küçük olmasın karşın ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kapasiteye sahip. Ayrıca ahşap yemek masası ve diğer mobilyalar mutfak bölümünün renkli bir dünyaya sahip olmasını sağlamış.

Aynalar

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Mutfak alanı ikiye bölünerek mutfak ve giyinme alanı olarak paylaştırıldığı için alan ve hacimler küçük olmuş. Ayrıca  Elbise dolaplarının olduğu kısımda kapaklar aynalı olarak  uygulandığı için bu alan aynaların geniş gösterme özelliği ile geniş görünen bir alan haline getirilmiş.

Mutfağın detayları

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Mutfak bölümünde kullanılan mutfak aksesuarları işlevsel aksesuarlardan tercih edilerek mutfağın küçük olması dezavantajı ortadan kaldırılmış. Basit duvar rafları ile mutfak daha fonksiyonel bir mutfak haline getirilmiş.

Tuvalet

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Evin tuvaleti de diğer odalar gibi ölçeklendirilmiş. Minimal alan içinde dekore edilen tuvalet, siyah renkli klozeti ve aksesuarları ile oldukça modern bir görünüme sahip. Açık sarı renkli ara bölme ve koyu siyah aksesuarlar zıt renklerin zarif dekorasyonunu oluşturmuş.

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Yemek masası

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Yemek Odası
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Mutfak ile bir sınır oluşturan  yemek masası tamamen ahşaptan tercih edilmiş ve küçük evin modern dekorasyonu içinde doğallığı pekiştirmiş. Ayrıca mutfağın bir parçası olarak tasarlandığı için iki adet sarkıtma aydınlatma ile özel bir alan haline getirilmiş.

Yatak odası

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Yatak Odası
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Evin yatak odası da diğer alanlar gibi standart ölçülerin altında dekore edilmiş. Ahşap zemin kaplamasını ahşap asma tavan  desteklemiş. Yatak tamamen ahşap malzemelerden yapılan yatak odasının tamamen doğal olması sağlanmış. Açık renkli duvarları ahşap rengi ile çok şık bir ikili oluşturmuş.

Banyo

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Evin banyosu evin en renkli odası olarak dekore edilmiş. Renkli fayanslar kullanılarak  küçük ve kasvetli olması beklenilen banyo evin en dekoratif ve en renkli odası olmuş. Ayrıca beyaz renkli klozet ve lavabo banyoya çok farklı bir hava katmış.

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