Hayalinizdeki bungalov ev

Bir bungalov ev ne kadar güzel olabilir ki sorusunun cevabını vermek için hayal ettiğiniz ahşap bungalov evlerden birine konuk oluyoruz. Tamamen kütük ve ahşap kullanılarak yapılmış olan bu evin her detayı en ince ayrıntısına kadar özenle planlanmış ve tasarlanmış. Yakından baktığınızda hayran kalacağınız, uzaktan baktığınızda ise büyüleneceğiniz bu ev beyaz ve kahverenginin birbiri ile dansını gözler önüne seriyor. Evin cepheleri tamamen ağaç kütüklerinden inşa edilmiş ve sızdırmazlık sağlanarak doğal yalıtım özelliği kazandırılmış. Ayrıca bir bungalovda olması gereken estetik ve insana huzur veren dekorasyon bu evde de unutulmamış. Evi izlemeye doyamadığınız gibi evin içinde bulunduğu doğal ortam kendinizden geçmenize neden oluyor. Pencereleri, estetik cepheleri ve çatısı ile masaldan fırlamış bir ev görüntüsü çizen bu ev homify bungalov ev sayfasında yer alıyor. Diğer bungalov evleri incelemek için örnek bungalovların yr aldığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Evin ön cephesi evden bağımsız olarak bir giriş bölümü ile bağlanmış. Küçük şık bir ormancı kulübesi şeklinde inşa edilen bu bölüm ev ile aynı konsepte sahip olduğu için estetik bütünlük korunmuş.Yemyeşil çimenler içinde doğal ağaçların uyumu sizi adeta çocukluğunuzda izlediğiniz filmlere götürüyor.
Evin yan cephesinden eve baktığınızda bindirme çatının çok şık bir şekilde evin üzerine oturtulduğunu görebiliyorsunuz. Geniş ahşap çerçeveli pencereleri ve tasarımı ile muhteşem görünen bu ev aynı zamanda geniş ve düzenli bir peyzaja sahip.
Evin ana yol ile olan sınırı parsel olarak belirlenmiş ve evin sınırı doğallığın devam ettirilmesi ve bozulmaması için ahşap çitler ve tuğla babalar ile inşa edilmiş. Ahşap çitlerin dışı bir araç garajı şeklinde düşünüldüğü için otopark olarak kullanılıyor.
Evin arka cephesi mimarisine uygun bir şekilde kütükler kullanılarak inşa edilmiş. Balkon dahil her detay tamamen doğallığın bozulmaması için özenle tasarlanmış ve ahşap kullanılarak hayata geçirilmiş. Kütüklerin uç kısımları beyaz ile boyanmış ve bir model oluşturulmuş. Balkonun destek bölümleri taşıyıcı kiriş özelliği olan kütükler kullanılarak yapılmış.
Evin çatı bölümleri özel bir yöntem ile birleştirilerek sızdırmazlık ve ısı yalıtımı aynı yöntem ile çözülmüş. Çatı üzerine özel yalıtım malzemesi serilmiş ve suyun sızması önlenerek ısı yalıtımı oluşması da sağlanmış. Isı yalıtım malzemesi tuğla rengine çok yakın seçildiği için yakından bakmadığınız sürece anlayamıyorsunuz. Her bölüm için bir çatı inşa edilmiş, çatıların estetik bir bütünlük içinde olması sağlanarak kartpostal tarzı bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin diğer cephelerinde olduğu gibi arka cephesinde de şık bir tasarım yapılmış ve uygulanmış. Ancak arka cephenin diğer cephelerden farkı tek bir cephe olması ve diğer çatı veya cepheler ile birleşiminin olmaması. Bu açıdan bakıldığında evin estetiğinin en üst düzeyde olduğunu görebiliyorsunuz. Kütüklerin vernik ile boyanması , renk bütünlüğü ve diğer bölmelerin uyumlu bir şekilde entegre edilmiş olması evi muhteşem ve kusursuz kılıyor.
Ev, bir parsel içinde tam ortaya inşa edildiği için dört tarafında avlı ve bahçe oluşturulması için alan bırakılmış. Bu alanlar profesyonel bir şekilde düzenlenmiş ve bir kısmı bahçe bir kısmı avlu olarak eve değer katmış. her hali ve her detayı ile hayal ettiğimizden daha güzel olan bu bungalov ev insanların mutluluk kaynağı olmuş.