Hayalinizdeki bungalov ev

Bir bungalov ev ne kadar güzel olabilir ki sorusunun cevabını vermek için hayal ettiğiniz ahşap bungalov evlerden birine konuk oluyoruz. Tamamen kütük ve ahşap kullanılarak yapılmış olan bu evin her detayı en ince ayrıntısına kadar özenle planlanmış ve tasarlanmış. Yakından baktığınızda hayran kalacağınız, uzaktan baktığınızda ise büyüleneceğiniz bu ev beyaz ve kahverenginin birbiri ile dansını gözler önüne seriyor. Evin cepheleri tamamen ağaç kütüklerinden inşa edilmiş ve sızdırmazlık sağlanarak doğal yalıtım özelliği kazandırılmış. Ayrıca bir bungalovda olması gereken estetik ve insana huzur veren dekorasyon bu evde de unutulmamış. Evi izlemeye doyamadığınız gibi evin içinde bulunduğu doğal ortam kendinizden geçmenize neden oluyor. Pencereleri, estetik cepheleri ve çatısı ile masaldan fırlamış bir ev görüntüsü çizen bu ev homify bungalov ev sayfasında yer alıyor. Diğer bungalov evleri incelemek için örnek bungalovların yr aldığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.