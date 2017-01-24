Yeni yıla yeni bir mutfakla girmek için ihtiyacınız olan 6 süper özellik

Mutfağınız eskisi gibi parlak ve ferah görünmüyorsa, kalabalığınız her geçen gün artıyorsa ve tezgah çevresini temizlemek giderek zorlaşıyorsa mutfak dekorasyonunuz yenileme sinyalleri veriyor demektir. Baştan sona bir yenileme yapmasanız da, ufak tefek bir kaç özellik ekleyerek dekorasyonunuzu daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. O halde yeni yıla yeni bir mutfakla girmek için ihtiyacınız olanlara bir göz atalım.

Bu yazıda sizlere mutfak dekorasyonunuza ferahlık, güzellik ve işlevsellik kazandıracak birkaç küçük özellikten bahsedeceğiz. Kendileri küçük ama etkileri büyük olan bu çözümleri özellikle dekorasyon yenilemelerinde göz önünde bulundurmalısınız. Birbirinden şık 6 mutfak tasarımı ile birlikte sunacağımız bu fikirleri seveceksiniz. Mutfak dekorasyonu hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz ’Modern dekorasyonlar için 10 mutfak dolabı fikri’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.