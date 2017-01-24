Yeni yıla yeni bir mutfakla girmek için ihtiyacınız olan 6 süper özellik

Mutfağınız eskisi gibi parlak ve ferah görünmüyorsa, kalabalığınız her geçen gün artıyorsa ve tezgah çevresini temizlemek giderek zorlaşıyorsa mutfak dekorasyonunuz yenileme sinyalleri veriyor demektir. Baştan sona bir yenileme yapmasanız da, ufak tefek bir kaç özellik ekleyerek dekorasyonunuzu daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. O halde yeni yıla yeni bir mutfakla girmek için ihtiyacınız olanlara bir göz atalım.
Bu yazıda sizlere mutfak dekorasyonunuza ferahlık, güzellik ve işlevsellik kazandıracak birkaç küçük özellikten bahsedeceğiz. Kendileri küçük ama etkileri büyük olan bu çözümleri özellikle dekorasyon yenilemelerinde göz önünde bulundurmalısınız. Birbirinden şık 6 mutfak tasarımı ile birlikte sunacağımız bu fikirleri seveceksiniz. Mutfak dekorasyonu hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz ’Modern dekorasyonlar için 10 mutfak dolabı fikri’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Tezgah arkasına döşenen alın taşı giderek parlaklığını kaybedip kirlenebilir. Arası kararan fayanslar, kavlayan ve dökülen döşemeler tezgahınızı ve mutfağınızı daha bakımsız gösterecektir. bundan kurtulmanın yolu zannettiğiniz kadar zor değil. Dilerseniz beğendiğiniz bir seramik veya karo modelini seçip döşeyebilir ya da bir ustadan yardım alabilirsiniz. Çok pahalıya mal olmayacak bu işlem size daha ferah ve temiz bir mutfak kazandırabilir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi ya da mutfağınıza özel çözümleri mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.
Kahvaltı barı, mutfaklara hem tezgah, hem masa, hem de bar olarak kullanılabilecek bir mobilya kazandırdığı için oldukça popüler. Dekorasyon stiliniz ya da malzeme tercihiniz ne olursa olsun dekorasyonunuza şık bir kahvaltı barı ekleyerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. size ek bir kullanım alanı kazandıracak bu yapının alt kısımlarını dolap olarak planlayarak fazladan depolama alanına da sahip olabilirsiniz. Birkaç tabure ve bir kahvaltı bari ile mutfağınızı tamamen yenilemiş olabilirsiniz.
Mutfaklarda en çok aranan özelliklerden biri de ferah ve aydınlık bir ortamdır. Sürekli çalışılan mutfak gibi bir ortamda elbette ışıklandırmanın doğru ve eksiksiz olması son derece önemlidir. Mutfağınıza yeni ve ferah bir hava kazandırmak istiyorsanız aydınlatmalara el atabilirsiniz. Tezgah üstünü spot ya da ledlerle aydınlatabilir ya da tavan lambasına ek olarak bazı ışık kaynakları yaptırabilirsiniz. Böylece daha iyi aydınlanan ve daha ferah bir mutfağa üstelik pratik bir yoldan kavuşmuş olacaksınız.
Mutfak dekorasyonunun olmazsa olmaz ögesi işlevsel depolama alanlarıdır. eğer mutfağınızda yeterince depolama alanı yoksa kalabalıklardan kurtulma şansınız çok az. Bu nedenle mutfak yenilerken de ile yeni depolama çözümleri ile başlayabilirsiniz. Örneğin büyük bir kiler dolabınız var ama içinde raf ve çekmeceleri olmadığı için yalnızca zeminin kullanabiliyorsunuz. O halde hemen bu kiler dolabının içine farklı boyutlarda raf ve çekmeceler yaptırıp, sepetlerle donatın. Böylece kiler dolabınız kocaman bir depolama cennetine dönüşebilir. Siz de bütün kalabalıklarınızdan kurtulursunuz.
Mutfağınızı kullanışsız ve eski hale getiren sorunların başında mutfak ekipmanlarının bozulması gelir. elektronik mutfak ekipmanları her ne kadar uzun yıllar kullanılabilse de bir süre sonra ömürleri doluyor ve bozulup arka arkaya arızalar vermeye başlıyorlar. Bu durum mutfaktaki işinizi hiç olmadığı kadar zorlaştırır. Bu nedenle masraftan kaçmayıp bozulan eşyaları yenilemek gerekir. Ekipman seçiminde genelde kaliteli ve uzun ömürlü olanları tercih etmelisiniz. Böylece daha uzun süre kullanabilir ve daha iyi sonuçlar alırsınız.
Evin genel dekorasyon stilini yansıtacak ögeler kullanarak mutfağınızı daha şık hale getirebilirsiniz. Örneğin oturma odanızda kırmızı bir koltuk takımı kullandıysanız, mutfağınıza da kırmızı bir puf ya da en azından kırmızı bir aksesuar ekleyerek iki oda arasında şık bir bağ kurabilirsiniz. Böylece hem tarzınızı yansıtmış hem de mutfağınızı daha şık hale getirmiş olabilirsiniz.