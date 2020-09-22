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Küçük evler için 13 büyük dekorasyon önerisi

Homify Homify
APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Oturma Odası
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Azalan topraklar, artan nüfus ve giderek küçülen aileler beraberinde çok daha ufak ve minimal yaşam alanı ihtiyacını da getirdi. Bu ihtiyaca en iyi çözümü üretmek için kolları sıvayan mimar ve tasarımcılar ise, küçük alanları her ihtiyacı karşılayacak şekilde dekore edebilmek için onlarca farklı çözüm üretiyorlar. Bu çözümlerin en kullanışlı ve yaygın olanlarını tanımak ister misiniz? Eğer siz de kendinize küçük ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız küçük evleri dekore etmenin en güzel çözümlerini Homify'da bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere küçük bir evi dekore ederken işinizi kolaylaştıracak 13 büyük fikirden söz edeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu çözümlerden ilham alabilirsiniz. Daha fazla küçük ev dekorasyon örnekleri için ’Küçük ev dekorasyonu için akıllı çözümler’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.  

1. Aynı odada birden fazla alan oluşturacaksanız yerleşime özen gösterin

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Oturma Odası
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Küçük evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de aynı odaya sığdırılan farklı kullanım alanlarının birbirinden tam ayrılamamış olmasıdır. bu durum odaları olduğundan daha düzensiz ve dar gösterebilir. Çözüm olarak farklı kullanım alanlarını birbirinden ayırırken farklı zemin döşemesi, farklı ışıklandırma ve farklı aksesuarlar gibi elementlerle ayrışımı sağlayabilirsiniz.   

2. Dolaplarda sıra dışı çözümler

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Depolama alanları küçük ev dizaynları için çok önemlidir çünkü evin dağılmasını engellemek evi her zaman daha geniş ve ferah kılar. Odaya göre tasarlanan dolap üniteleri küçük ev dekorasyonu açısından vezgeçilmezdir. Küçük ev dekorasyon örnekleri ve özel tasarım dolap ve mobilya çözümleri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz. 

- Fonksiyonel depolama

Çalışma odası dolapları ANTE MİMARLIK Modern Çalışma Odası iç mekan tasarımı,mimari tasarım,çalışma odası,kitaplık
ANTE MİMARLIK

Çalışma odası dolapları

ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK

Elbette depolama alanı denilince aklımıza ilk olarak giysi dolapları gelse de aslında oturma odasından çalışma alanına kadar her alandaki kitaplık, raf, dolap, konsol gibi depolama üniteleri küçük ev dizaynları için fark yaratan önemli tasarım unsurlarıdır.

3. Farklı ortamları ışıklandırma çözümü ile ayırabilirsiniz

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Oturma Odası
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Aynı mekanda bulunan farklı iki kullanım alanını birbirinden ayırmak için iki alanı farklı ışıklandırmalar ile aydınlatabilirsiniz. Bu dekorasyondaki gibi bir ışıklandırma çözümü çok işinize yarayabilir. Hem çalışma odası, hem oturma odası hem de mutfak ve yemek odasını barındıran bu alan son derece şık görünüyor. 

- Banyo aydınlatması

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Küçük ev dizaynları söz konusu olduğunda banyolar oldukça büyük bir yer tutuyor çünkü eviniz geniş alanlara sahip olsa bile banyonuz küçük olabilir. Işıklandırma işşte bu yüzden bahyolar için en temel tasarım unsurlarından biri.

4. Loft tasarıma bir şans verin

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Endüstriyel Evler
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

Açık odalar, geniş mekanlar, ham duvarlar ve brütal ögelerle dekore edilen loft ortamlar yeni nesil modern dekorasyonun yüzü oluyor. Siz de tasarımınızda sıra dışı ama bir o kadar da popüler bir tarz oluşturmak istiyorsanız loft dizayna bir şans verin. 

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5. Küçük evler için kullanışlı mobilyalar

homify
homify

homify
homify
homify

Bu dekorasyonda kullanılan televizyon ünitesi aynı zamanda mutfak için bir ek tezgah veya mutfak adası görevi de görüyor. Oturma odası ve mutfağı birbirinden ayıran ve aynı anda iki dekorasyona da katkı sağlayan oldukça yaratıcı bir çözüm. 

- Sabit mobilyalar

APARTMENT, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Yatak Odası
Sinem Oktay

APARTMENT

Sinem Oktay
Sinem Oktay
Sinem Oktay

Küçük evler için kullanışlı mobilyalar her zaman çok daha farklı, etkileyici ve yaşam kalitesini yükselten dekorasyonlar ortaya çıkarıyor. Profesyonel marangozlar tarafından odanın iç mimari özelliklerine göre uygun boyutlarda üretilen mobilyaların bazıları ise bu örnekteki çalışma masası ve pencere önü sedir alanı gibi sabit mobilyalar.

6. Yaratıcı depolama çözümleri

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Yatak Odası
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Küçük bir ev dekore ederken bulabildiğiniz her alanı depolama amacıyla kullanabilirsiniz. Bu örnekteki gibi yaratıcı çözümler size her zaman daha kullanışlı bir dekorasyon kazandırır.   

7. Farklı alanları perde ve paravanlarla ayırabilirsiniz

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages Eklektik Oturma Odası
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Aynı odayı birden fazla amaçla kullanacaksanız paravan ve perdelerden de yararlanabilirsiniz. Pratik bir kullanımı olan aynı zamanda hesaplı bir şekilde yaptırılan paravan perdeler size daha kullanışlı dekorasyonlar kazandırabilir.  

8. Minimalist tasarımın gücünü hafife almayın

Edifício na Av. 24 de Julho - Lisboa, VÃO - Arquitectos Associados, Lda. VÃO - Arquitectos Associados, Lda. Klasik Oturma Odası Masif Ahşap
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.

VÃO - Arquitectos Associados, Lda.
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.
VÃO - Arquitectos Associados, Lda.

Küçük evlerde yeterli alan bulamamanın yanı sıra yanlış mobilya ve aksesuar uygulamaları da dekorasyonu kullanışsız hale getirebilir. Örneğin büyük ve çok sayıda aksesuar kullanmak küçük bir ev için büyük bir hata olabilir. Bu nedenle küçük alanlarda daha minimal tasarımlara yönelmekte fayda var. Az ve öz eşya ile hazırlanan dekorasyonlar her zaman daha kullanışlı olacaktır.     

9. Ferahlık için beyazdan ve gün ışığından mutlaka faydalanın

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Küçük evlerde ferah bir dekorasyon yapmak için uygulamanız gereken ilk çözüm gün ışığından en iyi şekilde faydalanan bir ortam oluşturmaktır. Açık renkler kullanarak ve bol pencere ile oluşturacağınız bir dekorasyon asla kasvetli olmayacaktır.   

10. Mekanları dikey olarak değerlendirebilen mobilyalar

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. Eklektik Yatak Odası
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

Odanın yalnızca alanını değil yüksekliğini de kullanabilecek şekilde tasarlanan mobilyalar küçük evler için ideal. Örneğin bu kompakt yatak aynı mobilyada hem yatak, hem raf ve dolap, hem kitaplık hem de sandık alanı barındırıyor. Küçük bir yatak odası için daha iyi bir mobilya düşünülemezdi. 

11. Farklı yükseklikleri kullanan tasarımlar

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Çocuk Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Farklı yükseklikleri kullanarak tasarlanan dizaynlar bir oda içerisine birden fazla odayı ustaca sığdırabiliyor. Eğer tek odalı bir eve yerleşmeyi düşünüyorsanız bu gibi tasarımlardan örnek almanızda yarar var. 

12. Evin her köşesini değerlendirin

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Banyo ve mutfağın üzerine asma bir yatak odası inşa edilmiş bu eve yakından bir göz atın. Merdiven altlarından duvarlara, asma katlardan depolara her detayın en iyi şekilde kullanıldığı bu tasarım adeta bir mimari deha. Tek odalı bir evi geniş kullanım imkanları olan bir eve dönüştürmenin en iyi yolu.  

13. Katlanır mobilya mucizesi

Tango, Resource Furniture Resource Furniture Yatak Odası
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

Küçük evlerde sorunsuz dekorasyonlar oluşturmak için kullanılan en iyi yöntem katlanır mobilyalar olabilir. Dilediğiniz zaman açıp kullanıp sonra tekrar saklayabileceğiniz bu mobilyalar en küçük evleri bile genişletebilir. 

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