Küçük evler için 13 büyük dekorasyon önerisi

Azalan topraklar, artan nüfus ve giderek küçülen aileler beraberinde çok daha ufak ve minimal yaşam alanı ihtiyacını da getirdi. Bu ihtiyaca en iyi çözümü üretmek için kolları sıvayan mimar ve tasarımcılar ise, küçük alanları her ihtiyacı karşılayacak şekilde dekore edebilmek için onlarca farklı çözüm üretiyorlar. Bu çözümlerin en kullanışlı ve yaygın olanlarını tanımak ister misiniz? Eğer siz de kendinize küçük ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız küçük evleri dekore etmenin en güzel çözümlerini Homify'da bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere küçük bir evi dekore ederken işinizi kolaylaştıracak 13 büyük fikirden söz edeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu çözümlerden ilham alabilirsiniz. Daha fazla küçük ev dekorasyon örnekleri için ’Küçük ev dekorasyonu için akıllı çözümler’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Küçük evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de aynı odaya sığdırılan farklı kullanım alanlarının birbirinden tam ayrılamamış olmasıdır. bu durum odaları olduğundan daha düzensiz ve dar gösterebilir. Çözüm olarak farklı kullanım alanlarını birbirinden ayırırken farklı zemin döşemesi, farklı ışıklandırma ve farklı aksesuarlar gibi elementlerle ayrışımı sağlayabilirsiniz.
Depolama alanları küçük ev dizaynları için çok önemlidir çünkü evin dağılmasını engellemek evi her zaman daha geniş ve ferah kılar. Odaya göre tasarlanan dolap üniteleri küçük ev dekorasyonu açısından vezgeçilmezdir. Küçük ev dekorasyon örnekleri ve özel tasarım dolap ve mobilya çözümleri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Elbette depolama alanı denilince aklımıza ilk olarak giysi dolapları gelse de aslında oturma odasından çalışma alanına kadar her alandaki kitaplık, raf, dolap, konsol gibi depolama üniteleri küçük ev dizaynları için fark yaratan önemli tasarım unsurlarıdır.
Aynı mekanda bulunan farklı iki kullanım alanını birbirinden ayırmak için iki alanı farklı ışıklandırmalar ile aydınlatabilirsiniz. Bu dekorasyondaki gibi bir ışıklandırma çözümü çok işinize yarayabilir. Hem çalışma odası, hem oturma odası hem de mutfak ve yemek odasını barındıran bu alan son derece şık görünüyor.
Küçük ev dizaynları söz konusu olduğunda banyolar oldukça büyük bir yer tutuyor çünkü eviniz geniş alanlara sahip olsa bile banyonuz küçük olabilir. Işıklandırma işşte bu yüzden bahyolar için en temel tasarım unsurlarından biri.
Açık odalar, geniş mekanlar, ham duvarlar ve brütal ögelerle dekore edilen loft ortamlar yeni nesil modern dekorasyonun yüzü oluyor. Siz de tasarımınızda sıra dışı ama bir o kadar da popüler bir tarz oluşturmak istiyorsanız loft dizayna bir şans verin.
Bu dekorasyonda kullanılan televizyon ünitesi aynı zamanda mutfak için bir ek tezgah veya mutfak adası görevi de görüyor. Oturma odası ve mutfağı birbirinden ayıran ve aynı anda iki dekorasyona da katkı sağlayan oldukça yaratıcı bir çözüm.
Küçük evler için kullanışlı mobilyalar her zaman çok daha farklı, etkileyici ve yaşam kalitesini yükselten dekorasyonlar ortaya çıkarıyor. Profesyonel marangozlar tarafından odanın iç mimari özelliklerine göre uygun boyutlarda üretilen mobilyaların bazıları ise bu örnekteki çalışma masası ve pencere önü sedir alanı gibi sabit mobilyalar.
Küçük bir ev dekore ederken bulabildiğiniz her alanı depolama amacıyla kullanabilirsiniz. Bu örnekteki gibi yaratıcı çözümler size her zaman daha kullanışlı bir dekorasyon kazandırır.
Aynı odayı birden fazla amaçla kullanacaksanız paravan ve perdelerden de yararlanabilirsiniz. Pratik bir kullanımı olan aynı zamanda hesaplı bir şekilde yaptırılan paravan perdeler size daha kullanışlı dekorasyonlar kazandırabilir.
Küçük evlerde yeterli alan bulamamanın yanı sıra yanlış mobilya ve aksesuar uygulamaları da dekorasyonu kullanışsız hale getirebilir. Örneğin büyük ve çok sayıda aksesuar kullanmak küçük bir ev için büyük bir hata olabilir. Bu nedenle küçük alanlarda daha minimal tasarımlara yönelmekte fayda var. Az ve öz eşya ile hazırlanan dekorasyonlar her zaman daha kullanışlı olacaktır.
Küçük evlerde ferah bir dekorasyon yapmak için uygulamanız gereken ilk çözüm gün ışığından en iyi şekilde faydalanan bir ortam oluşturmaktır. Açık renkler kullanarak ve bol pencere ile oluşturacağınız bir dekorasyon asla kasvetli olmayacaktır.
Odanın yalnızca alanını değil yüksekliğini de kullanabilecek şekilde tasarlanan mobilyalar küçük evler için ideal. Örneğin bu kompakt yatak aynı mobilyada hem yatak, hem raf ve dolap, hem kitaplık hem de sandık alanı barındırıyor. Küçük bir yatak odası için daha iyi bir mobilya düşünülemezdi.
Farklı yükseklikleri kullanarak tasarlanan dizaynlar bir oda içerisine birden fazla odayı ustaca sığdırabiliyor. Eğer tek odalı bir eve yerleşmeyi düşünüyorsanız bu gibi tasarımlardan örnek almanızda yarar var.
Banyo ve mutfağın üzerine asma bir yatak odası inşa edilmiş bu eve yakından bir göz atın. Merdiven altlarından duvarlara, asma katlardan depolara her detayın en iyi şekilde kullanıldığı bu tasarım adeta bir mimari deha. Tek odalı bir evi geniş kullanım imkanları olan bir eve dönüştürmenin en iyi yolu.
Küçük evlerde sorunsuz dekorasyonlar oluşturmak için kullanılan en iyi yöntem katlanır mobilyalar olabilir. Dilediğiniz zaman açıp kullanıp sonra tekrar saklayabileceğiniz bu mobilyalar en küçük evleri bile genişletebilir.
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