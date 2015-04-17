Japon tarzı bir yatak odası oluşturmanın 5 yolu

Japonya deyince kiminin aklına koca gözlü çizgi film karakterleri, kimininkine samuraylar ya da geyşalar, kiminin aklına da elbette Japonların dar ve sıkışık mekânlarda yaşama yetenekleri gelir. Şehirleşme oranının yüksek olduğu ve büyük bir nüfusun konsantre biçimde şehirlere yığıldığı ülkede, dar mekânlar bir tercihten çok koşulların dayattığı bir zorunluluk. Ama zaman içinde bu minimalizm ve dar mekânda rahat edebilme becerisi Japon mimari ve dekorasyon kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda. Sitemizdeki Japon mimarların projelerini şöyle bir gözden geçirince gerçekten de küçük mekânlar için gayet zekice ve göze hoş görünen birçok çözüm göreceksiniz. Biz de bu yazıda Japonya'dan değil Türkiye'den seçtiğimiz örneklerle, minalizm ve Zen felsefesini harmanlayan Japon tarzı bir yatak odası oluşturmanın yöntemlerine bakacağız.
Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası, küçük bir alanda, monokrom bir renk paletiyle, hem yatak, hem de dolabı zevkli bir görsellikle buluşturabilmiş. Yatağın merkezinde yer aldığı bu tasarımda, odanın sıradışı kesiminin bir dezavantaj oluşturulması arka plandaki dolapla engellenerek mekânın tamamı odanın kullanım alanına dahil edilmiş. Kısmen minimalist sayılabilecek dokunuşlar, ahşabın sıcaklığıyla birleşince ortaya hem göze hitap eden, hem de konfor vaât eden bir yatak odası çıkıyor.
Japon kültürünün yapıtaşlarından biri de doğaya duyulan saygıdır. Dolayısıyla eğer evinizin yeri ve penceleri müsaitse, Japon dinginliğini yatak odanıza taşımanın en iyi yollarından biri dış mekânla iç mekân arasındaki ayrımı minimuma indirmek. Bursa'da bulunan İnan Aydoğan Interiors tarafından tasarlanan bu aydınlık ve ferah yatak odasında kendinizi içeride değil doğanın tam ortasında gibi hissetmeniz mümkün.
Japon tarzı bir yatak odası ya da herhangi bir mekân oluşturacaksınız, dikkat etmeniz gereken temel unsurlardan biri de basitliği ön planda tutmak ve gereksizliklerden kaçınmaktır. İstanbul merkezli Gkhnerdgn Architecture Office tarafından tasarlanan ve minimalist bir anlayışla, ince işçiliğin, dolaysıyıla da basit ama işlevli mobilyaların öne çıktığı bu yatak odası, söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Arka plandaki ahşap paneller sayesinde, bazı sade ve minimalist mekânlardaki soğukluk da önlenmiş oluyor. Hem basit, hem estetik yetkinliğe sahip, hem de rahatlık sunan bir yatak odası.
Yine Japon tarzı dekorasyonun vazgeçilmezlerinden biri de paravanlar ya da paravan biçiminde görünen, jaluziyi andıran dolap kapaklarıdır. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bir başka yatak odasında bu tercihin arka planda görülen dolap kapaklarına başarıyla uygulandığını ve mekâna ayrı bir hava kattığını görebiliyoruz.
Japon tarzını minimalizm ve yer tasarrufunun estetikle buluşması olarak özetlemiş olsak da, skalayı biraz daha geniş tutup Asyatik ya da oryantal bir tarza gidecek olursak, yatak odanızı süslemek de bir yöntem olabilir. İstanbul merkezli Hakan Helvacıoğlu / H2C'nin bu tasarımında olduğu gibi belli bir tarzın etrafında dönen çeşitli süsler ve dekoratif eşyalarla, küçük sayılabilecek bir yatak odasını hem göze hitap eden, hem de maksimum kullanbileceğiniz bir alana dönüştürmeniz mümkün.
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