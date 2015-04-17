Japon tarzı bir yatak odası oluşturmanın 5 yolu

Japonya deyince kiminin aklına koca gözlü çizgi film karakterleri, kimininkine samuraylar ya da geyşalar, kiminin aklına da elbette Japonların dar ve sıkışık mekânlarda yaşama yetenekleri gelir. Şehirleşme oranının yüksek olduğu ve büyük bir nüfusun konsantre biçimde şehirlere yığıldığı ülkede, dar mekânlar bir tercihten çok koşulların dayattığı bir zorunluluk. Ama zaman içinde bu minimalizm ve dar mekânda rahat edebilme becerisi Japon mimari ve dekorasyon kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda. Sitemizdeki Japon mimarların projelerini şöyle bir gözden geçirince gerçekten de küçük mekânlar için gayet zekice ve göze hoş görünen birçok çözüm göreceksiniz. Biz de bu yazıda Japonya'dan değil Türkiye'den seçtiğimiz örneklerle, minalizm ve Zen felsefesini harmanlayan Japon tarzı bir yatak odası oluşturmanın yöntemlerine bakacağız.