Zeminlerde ahşap sıcaklığı

Ahşap, yüz yıllardır, hatta bin yıllardır insanlığın en önemli yapı malzemeleri arasında yer alıyor. Toprağın pişirilmesiyle elde edilen çeşitli formlarını hariç tutarsak, belki de insanın işleyerek kullandığı ilk yapı malzemesinin de ahşap olduğu söylenebilir. Bunun yanında, günümüzde belki bir nebze unutulmuş olsa da, ahşap aslında son derece dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir. Betonarme evler bile yirmi beş ila otuz yıl sonra ciddi bakımdan geçmedikleri takdirde güvenlik sıkıntısı yaratabilirken, doğru inşa edilmiş ahşap yapılar yüzlerce yıl ayakta kalabilmektedir. Aynı şey elbette ahşap zeminler için de söz konusu. Bugün geleneksel ahşap zeminler yerlerini büyük ölçüde laminant parke ve benzeri işlenmiş ürünlere bırakmış olsa da, kaliteden ve stilden taviz vermeyen ev sahipleri ve iç mekan tasarımcıları klasik ahşap zeminlerden vazgeçmiyor. Bu ısrarlarında ne kadar haklı olduklarını kanıtlar nitelikte olan birbirinden şık ahşap zemin örneklerine sahip mekanları derledik sizler için.
Bugün modern kent yaşamının baş döndürücü hızı ve koşturmacası içerisinde pek çoğumuz artık farkında olmasak veya hatırlamasak bile, en büyük, en muhteşem ve en rakipsiz tasarımcı aslında doğanın kendisidir. Doğadaki renkler, o renklerin birbiriyle uyumu, ahengi ve sonsuzluğu, insan için yakalanması çok güç, hatta imkansız bir şeydir. Şehrin hengamesi içinde evimizi ya da ofisimizi yenilememiz gerektiğinde, yapay ve işlenmiş malzemelerdeki renk, desen, kalite alternatifleri bizi aldatır zaman zaman. Elimizin altında çok fazla seçenek olduğunu düşünürüz. Oysa doğadaki kadar çok seçeneği hiçbir fabrika üretemez. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası taşıyan bu oturma odasında, siyah ve kahverenginin hakim olduğu mobilya ve halı tercihi ile büyük bir uyum gösteren ahşap zemin uygulaması bunu kanıtlar nitelikte. Nasıl bir dekorasyon yapıyorsanız, doğada onunla uyum olacak bir ahşap alternatifi vardır mutlaka.
As Tasarım – Mimarlık imzası taşıyan bu son derece şık ve modern giyinme odasında siyahın tartışmasız bir hakimiyeti var. Kentli ve zarif bir hava yakalanmasına vesile olan bu siyah tercihi, onu renklendiren çeşitli aksesuarlar ve beraberinde metal şeritlerle tamamlanmış. Zeminde kullanılan yüksek kaliteli açık renk ahşap uygulaması ise siyah mobilyaları adeta bir kat daha vurguluyor. Aynı zamanda giyinme odasında ihtiyaç olan rahat ve sıcak atmosferin ykalanmasına da vesile oluyor.
Ofis mobilyalarında ve dekorasyonunda firmanın karakterine yansıtan bir tarz benimsemek ne kadar önemli ise, konuklara itibar ve güven duygusunu aşılayacak bir kalite tutturmak da o kadar önemlidir. Ofis için adeta bir firmanın vitrinidir demek sanıyoruz yanlış olmaz. Ar Mimarlık imzasını taşıyan bu ofise bakınca ne demek istediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. Her yönüyle iddialı ve heybetli bu ofisteki asaletin en büyük kaynağı ise gerek mobilyalarda gerekse de zeminde kullanılan ahşap malzemeler.
1989 yılında başladığı faaliyetine halen devam etmekte olan sektörün önde gelen firmalarından Lantana Parke imzası taşıyan bu rustik ahşap zemin uygulaması, ahşabın sınırsız olanaklarını anlayabilmemiz açısından çok geniş bir ufuk açıyor önümüzde. On dokuzuncu yüzyıl Rusya'sına ait bir mekan izlenimi veren bu oda aslında son derece modern ve çağdaş malzemeler kullanılarak döşenmiş. Rustik uygulamalardan hoşlananlar için harika bir ahşap zemin seçeneği.
Beyaz deri oturma grubu ve klasik bir çizgideki aksesuarlarla dekore edilmiş bu şık oturma odasının ön plana çıkan özellikleri arasında ince bir işçiliğe sahip şömine uygulaması ve geleneksel motiflerle süslenmiş geniş halı bulunuyor. Yumuşak pastel tonların hakim olduğu, gözü ve ruhu yormayan bir tarza sahip bu mekanı sıcak bir ahşap zeminle bütünleştirme fikrinin arkasındaki isim ise Cihat Özdemir.
Bir başka doğal zemin uygulaması için Doğal taş zeminler yazımıza da göz atabilirsiniz.