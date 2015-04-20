Zeminlerde ahşap sıcaklığı

Beyaz deri oturma grubu ve klasik bir çizgideki aksesuarlarla dekore edilmiş bu şık oturma odasının ön plana çıkan özellikleri arasında ince bir işçiliğe sahip şömine uygulaması ve geleneksel motiflerle süslenmiş geniş halı bulunuyor. Yumuşak pastel tonların hakim olduğu, gözü ve ruhu yormayan bir tarza sahip bu mekanı sıcak bir ahşap zeminle bütünleştirme fikrinin arkasındaki isim ise Cihat Özdemir.

Bir başka doğal zemin uygulaması için Doğal taş zeminler yazımıza da göz atabilirsiniz.