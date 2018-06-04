Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 8 şahane ahşap ev

Kalabalık şehir hayatı ve her yeri kaplayan beton binalar dayanılmaz hale geldikçe, alternatif yapı sistemleri kullanılarak üretilmiş ve sürdürülebilir özelliklere sahip evlere gösterilen ilgi de artıyor. Eğer siz de ekolojik ve modüler ahşap evlere ilgi duyuyorsanız bu yazımızda size Türkiye'den 8 güzel örnek tanıtacağız. Farklı şehirlerde bulunan ve aynı yapı sistemiyle üretilmiş olmasına rağmen farklı özelliklere sahip bu ahşap evleri çok seveceksiniz.
Öncelikle ahşap evlerin avantajlarından kısaca bahsedelim. Öncelikle ahşap evlerin betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıya sahip olmasını, bu nedenle deprem yükü olmadığı için yıkılma riskinin de son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme evlerin ömrü demirdeki aşınmaya ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojik bir yapıya sahiptirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bu kadar avantajı bulunan bir yapı sistemi, bir de kullanışlı ve şık bir tasarıma sahipse hayallerimizin evi olmayı çoktan hal etmiştir.
Türkiye'de bulunan müstakil evlere farklı yağı sistemlerinde üretilmiş örnekler de görmek isterseniz ’Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Bursa'da bulunan bu evin en büyük avantajlarından biri sahip olduğu eşsiz manzarasıdır. Tertemiz bir havaya sahip, yeşil bir tepede bulunan bu ev, insanın ömrüne ömür katacak cinsten. Kullanışlı iç mekanları, geniş bahçesi, şık dekorasyonu ve keyif dolu dinlenme alanlarıyla bu evi siz de gelecek planlarınız arasına ekleyebilirsiniz. Ahşap bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz vakit kaybetmeden bir mimara ya da inşaat şirketine danışarak harekete geçebilirsiniz.
Rüya gibi bir tatil için ilk adres olarak bakacağınız Antalya'da böyle bir bungalov bulunuyor. Doğayla iç içe keyifli ve huzurlu bir hayat için daha iyi bir ev bulamazsınız. Modern bir evin sahip olması gereken bütün özellikleri barındıran bu yapıyı mutlaka daha yakından incelemelisiniz.
Sitemizde en çok sevilen ahşap evlerden biri de Ankara'da bulunan bu yapı. Filmlerdeki ahşap evler kadar güzel olan bu evin iç mekanları da harika. Evi gezerken böyle bir yaşam alanına sahip olabilmek için sabırsızlanacaksınız. Dilerseniz firma sayfasından evi daha detaylı inceleyebilirsiniz.
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Evin dış cephesine baktığınızda diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Karakter sahibi bir mimarisi olan bu ev eski yapısına rağmen çok sağlam ve hala göz alıyor.
Ahşap apartman görünce biz de biraz şaşırdık doğrusu. Bu sıra dışı bina Ordu'da bulunuyor. Az katlı apartmanlar için uygulanabilecek güzel bir yöntem ile bina hem daha şık hem de daha sağlıklı bir yapıya bürünmüş.