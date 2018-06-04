Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 8 şahane ahşap ev

Kalabalık şehir hayatı ve her yeri kaplayan beton binalar dayanılmaz hale geldikçe, alternatif yapı sistemleri kullanılarak üretilmiş ve sürdürülebilir özelliklere sahip evlere gösterilen ilgi de artıyor. Eğer siz de ekolojik ve modüler ahşap evlere ilgi duyuyorsanız bu yazımızda size Türkiye'den 8 güzel örnek tanıtacağız. Farklı şehirlerde bulunan ve aynı yapı sistemiyle üretilmiş olmasına rağmen farklı özelliklere sahip bu ahşap evleri çok seveceksiniz.

Öncelikle ahşap evlerin avantajlarından kısaca bahsedelim. Öncelikle ahşap evlerin betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıya sahip olmasını, bu nedenle deprem yükü olmadığı için yıkılma riskinin de son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme evlerin ömrü demirdeki aşınmaya ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojik bir yapıya sahiptirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bu kadar avantajı bulunan bir yapı sistemi, bir de kullanışlı ve şık bir tasarıma sahipse hayallerimizin evi olmayı çoktan hal etmiştir.

Türkiye'de bulunan müstakil evlere farklı yağı sistemlerinde üretilmiş örnekler de görmek isterseniz ’Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.