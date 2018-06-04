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Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 8 şahane ahşap ev

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ahşap uygulamalar, İNDEKS YAPI TASARIM İNDEKS YAPI TASARIM Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
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Kalabalık şehir hayatı ve her yeri kaplayan beton binalar dayanılmaz hale geldikçe, alternatif yapı sistemleri kullanılarak üretilmiş ve sürdürülebilir özelliklere sahip evlere gösterilen ilgi de artıyor. Eğer siz de ekolojik ve modüler ahşap evlere ilgi duyuyorsanız bu yazımızda size Türkiye'den 8 güzel örnek tanıtacağız. Farklı şehirlerde bulunan ve aynı yapı sistemiyle üretilmiş olmasına rağmen farklı özelliklere sahip bu ahşap evleri çok seveceksiniz. 

Öncelikle ahşap evlerin avantajlarından kısaca bahsedelim. Öncelikle ahşap evlerin betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıya sahip olmasını, bu nedenle deprem yükü olmadığı için yıkılma riskinin de son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme evlerin ömrü demirdeki aşınmaya ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojik bir yapıya sahiptirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bu kadar avantajı bulunan bir yapı sistemi, bir de kullanışlı ve şık bir tasarıma sahipse hayallerimizin evi olmayı çoktan hal etmiştir. 

Türkiye'de bulunan müstakil evlere farklı yağı sistemlerinde üretilmiş örnekler de görmek isterseniz ’Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. 

Bu sıcacık ahşap villa Bursa'da

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homify

homify
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Bursa'da bulunan bu evin en büyük avantajlarından biri sahip olduğu eşsiz manzarasıdır. Tertemiz bir havaya sahip, yeşil bir tepede bulunan bu ev, insanın ömrüne ömür katacak cinsten. Kullanışlı iç mekanları, geniş bahçesi, şık dekorasyonu ve keyif dolu dinlenme alanlarıyla bu evi siz de gelecek planlarınız arasına ekleyebilirsiniz. Ahşap bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz vakit kaybetmeden bir mimara ya da inşaat şirketine danışarak harekete geçebilirsiniz. 

Antalya'nın en güzel bungalovları

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Rüya gibi bir tatil için ilk adres olarak bakacağınız Antalya'da böyle bir bungalov bulunuyor. Doğayla iç içe keyifli ve huzurlu bir hayat için daha iyi bir ev bulamazsınız. Modern bir evin sahip olması gereken bütün özellikleri barındıran bu yapıyı mutlaka daha yakından incelemelisiniz. 

Ankara'da bulunan harika bir ahşap ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Sitemizde en çok sevilen ahşap evlerden biri de Ankara'da bulunan bu yapı. Filmlerdeki ahşap evler kadar güzel olan bu evin iç mekanları da harika. Evi gezerken böyle bir yaşam alanına sahip olabilmek için sabırsızlanacaksınız. Dilerseniz firma sayfasından evi daha detaylı inceleyebilirsiniz. 

İstanbul'da eksiksiz bir aile evi

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu sade görünümlü aile evinin iç mekanlarını gezerken kendinizi süper lüks bir villada gibi hissedebilirsiniz. Her detayın düşünüldüğü bu eksiksiz ev İstanbul'da bulunuyor. Çocuklu aileler için ideal olan bu yapıda her türlü güvenlik ve sağlık tedbiri alınmış. 

Bu masalsı ahşap ev Bilecik'te

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Bilecik'te bulunan bir firma meraklıları için harika ahşap evler üretiyor. O evlere bir örnek de bu gördüğünüz kiremit renkli sevimli yapı. Verandası, terası, bahçesi ve sağlam çatısıyla hem ömürlük hem de masal gibi bir ev.  

Antalya'dan her şehre uygulanabilecek bir proje

Ağaç Ev, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Kırsal Evler ev,prefabrik ev,ahşap ev
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Ağaç Ev

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Antalya'da bulunan bir firma, küçük yaşam alanları olarak, birbirinden güzel ahşap modüler ev projeleri hazırlamış. Bu projeleri dilediğiniz yere kolayca uygulayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan yapı iznine sahip küçük bir arsa ve biraz da birikim. Böyle bir ev sizin emeklilik planınız olabilir.  

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Stil sahibi bu ev İstanbul'da

ahşap uygulamalar, İNDEKS YAPI TASARIM İNDEKS YAPI TASARIM Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
İNDEKS YAPI TASARIM

ahşap uygulamalar

İNDEKS YAPI TASARIM
İNDEKS YAPI TASARIM
İNDEKS YAPI TASARIM

Evin dış cephesine baktığınızda diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Karakter sahibi bir mimarisi olan bu ev eski yapısına rağmen çok sağlam ve hala göz alıyor. 

Ordu'nun en güzel binası

Yayla Evi, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Rustik Evler Ahşap Ahşap rengi
Gürsoy Kerestecilik

Yayla Evi

Gürsoy Kerestecilik
Gürsoy Kerestecilik
Gürsoy Kerestecilik

Ahşap apartman görünce biz de biraz şaşırdık doğrusu. Bu sıra dışı bina Ordu'da bulunuyor. Az katlı apartmanlar için uygulanabilecek güzel bir yöntem ile bina hem daha şık hem de daha sağlıklı bir yapıya bürünmüş.

Türkiye'den 7 kusursuz yazlık ev projesi
Bu ahşap evler arasında siz en çok hangisini beğendiniz?

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