Herkesin evinize hayran olmasını sağlayacak 10 dekoratif öneri

Kim daha şık, daha konforlu, daha sıra dışı ve ilgi çekici bir ev dekorasyonuna sahip olmak istemez ki? Nedense evimizi güzelleştirmenin yolunun büyük bütçeler gerektirdiğine bir şekilde fazlasıyla ikna olmuş durumdayız ve bu yüzden de genellikle evlerimizde değişiklik yapmayı erteliyoruz. Ama unutmayın ki dekorasyonun en önemli özelliklerinden biri her koşulda ve bazen imkansızlıkların içinde bile imkanlar yaratan yenilikçi ve sanatsal bakış açısıdır. Yoksa yüksek bütçeler ve geniş alanlarda güzel bir görünüm yaratmak çok kolay olurdu değil mi? İşte arkadaşlarınızı, ailenizi, misafirlerinizi kendine hayran bırakacak bir ev için 10 pratik ve ekonomik dekorasyon fikri!
Uzmanlara göre 2017 yılının en öne çıkan rengi doğal yeşil olacak. Doğal yeşilden kastımız tabii ki ağaçların, çimenlerin, yaprakların canlılığına sahip yeşil tonları. Bu renk tonlarının en çok yakışacağı yaşam alanı ise şüphesiz ki banyolar. Eğer evinizin banyosuna yepyeni ve trend bir dokunuş katmak istiyorsanız bu tonlarda bir duş perdesi, yeni bir duşakabin kapısı ya da bir duvara uygulayacağınız duvar kağıdı ile dekorasyon modasını takip edebilirsiniz.
Merdiven boşlukları çoğunlukla pek bir şey ifade etmeyen ve boş bırakılan alanlardır. Sıklıkla da bisiklet, elektrik süpürgesi ya da kullanılmayan eşyaların konulduğu, estetik olarak hiç önem verilmeyen bir depo alanı olarak değerlendirilir. Oysa merdiven boşluklarını çok daha şık şekillerde değerlendirmek mümkün. Örneğin merdiven boşluğunuzu bu örnekteki gibi yalnızca bir minder ve birkaç kırlent ile salonunuzun göz kamaştırıcı bir parçası haline getirebilirsiniz. Tabii bu yalnızca merdiven boşlukları için değil, yaşam alanlarınızın kullanılmayan tüm bölgeleri için geçerli.
Oturduğumuz evde bir terasın ya da balkonun olması bile başlı başına bir konfor ve keyif ögesi değil mi? O halde balkonunuza o her yerde gördüğümüz çirkin plastik sandalye ve masaları atmak yerine biraz daha ayrıntılı bir dekorasyon oluşturmaya ne dersiniz? Böylelikle çok daha keyifli ve çok daha göz alıcı bir yaşam alanı ortaya çıkaracağınız kesin.
Temizlik ve düzen bir evi güzelleştiren en önemli unsurdur. Evinizde şık bir değişiklik yapmak istiyorsanız bunun en pratik yolu öncelikle etrafa şöyle bir bakıp evinizde kalabalık bir görünüme neden olan ve dağınıklık yaratan ne olduğunu tespit edip bunlara yönelik çözüm üretmek olacaktır. Atıl alanlara yerleştireceğiniz depolama üniteleri ile çok daha organize bir eve sahip olabilirsiniz.
Unutmayın ki bir evin duvarları o ev hakkında her şeyi değiştirebilir. Siz de dekorasyonunuzdan sıkıldıysanız ama mobilyalarınızı değiştirmek için yeterli bütçeniz yoksa merak etmeyin, çok daha kolayı var! Yaşam alanlarınızın bir duvarlarını kaplayacak sanatsal desenli resim gibi duvar kağıtları tüm atmosferi bir anda değiştirmeye yetecektir!
Kum, çakıl ve kayalardan oluşturulan Zen bahçeleri içinde bulundukları her yaşam alanını farklı kılmayı başarıyor. Üstelik atmosfere daha huzurlu ve dingin bir katkıda da bulunuyorlar.
Dizayn konusunda pek önemsenmeyin alanlardan biri de antreler. Oysa unutmayın ki evi gösteren girişidir ve bu yüzden antrenizde yapacağınız ufak değişimler bile tüm evinize temiz bir hava ve yenilik katmayı başaracaktır.
Eğer çocuğunuz varsa hem onu hem de sizi mutlu etmenin en güzel yollarından biri de çocuk odasına küçük bir çadır yerleştirmektir. Çocuklar çadırlarda oynamaya bayılır!
Şömineli bir evde yaşamak artık tamamen şans işi diyebiliriz. Ancak elektrikli, duvara monte, farklı tasarım ve genişliklerdeki modern şömine üniteleri ile siz de apartman dairenizde şömine keyfi yaşayabilirsiniz.
Yenileyin derken, tüm mutfağı yıkıp yeniden yaptırmanızdan bahsetmiyoruz. Ama mutfak özellikle yemek yapmaktan hoşlananlar için en aktif kullanılan yaşam alanıdır ve bu yüzden en çok değişime mutfaklar ihtiyaç duyar. Mutfak dolaplarınızı boyayarak, duvara yeni bir doku katacak bir duvar kağıdıyla ya da aydınlatma unsurlarını yenileyerek mutfağınızı canlandırabilirsiniz.