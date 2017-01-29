Herkesin evinize hayran olmasını sağlayacak 10 dekoratif öneri

Kim daha şık, daha konforlu, daha sıra dışı ve ilgi çekici bir ev dekorasyonuna sahip olmak istemez ki? Nedense evimizi güzelleştirmenin yolunun büyük bütçeler gerektirdiğine bir şekilde fazlasıyla ikna olmuş durumdayız ve bu yüzden de genellikle evlerimizde değişiklik yapmayı erteliyoruz. Ama unutmayın ki dekorasyonun en önemli özelliklerinden biri her koşulda ve bazen imkansızlıkların içinde bile imkanlar yaratan yenilikçi ve sanatsal bakış açısıdır. Yoksa yüksek bütçeler ve geniş alanlarda güzel bir görünüm yaratmak çok kolay olurdu değil mi? İşte arkadaşlarınızı, ailenizi, misafirlerinizi kendine hayran bırakacak bir ev için 10 pratik ve ekonomik dekorasyon fikri!