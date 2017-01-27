150 TL'den fazla tutmayacak 20 dekorasyon fikri

Ev dekorasyonunda şık ve çekici bir stil oluşturmak her zaman pahalı bir işmiş gibi görünür. Oysa çoğu zaman birkaç küçük temizlik ve bakım önerisi ile bir iki ekonomik aksesuar bile dekorasyonları muhteşem gösterir. Dekorasyonlarınızda ufak ama etkili çözümlerle bir tarz oluşturmak istiyorsanız bunun için 150 TL'den daha az rakamlar kullanabilirsiniz.

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere masrafları minimumda tutacak dekorasyon önerileri sunacağız. çok para harcamadan evinizde zarif bir stil oluşturmak istiyorsanız bu çözümlerden faydalanabilirsiniz. Dekorasyon sırasında dikkat etmeniz gereken detaylara ait fikirler bulmak isterseniz ’Evinizi çirkin gösteren 9 hata’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.