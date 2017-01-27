150 TL'den fazla tutmayacak 20 dekorasyon fikri

Ev dekorasyonunda şık ve çekici bir stil oluşturmak her zaman pahalı bir işmiş gibi görünür. Oysa çoğu zaman birkaç küçük temizlik ve bakım önerisi ile bir iki ekonomik aksesuar bile dekorasyonları muhteşem gösterir. Dekorasyonlarınızda ufak ama etkili çözümlerle bir tarz oluşturmak istiyorsanız bunun için 150 TL'den daha az rakamlar kullanabilirsiniz.
Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere masrafları minimumda tutacak dekorasyon önerileri sunacağız. çok para harcamadan evinizde zarif bir stil oluşturmak istiyorsanız bu çözümlerden faydalanabilirsiniz. Dekorasyon sırasında dikkat etmeniz gereken detaylara ait fikirler bulmak isterseniz ’Evinizi çirkin gösteren 9 hata’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Bu ferah mutfak tasarımına sıcaklık kazandıran dolap altı aydınlatmalara dikkat ettiniz mi? Ufak birkaç led lamba ile kolayca yapılabilen bu uygulama size asla pahalıya patlamaz ama dekorasyonunuza harika bir özellik katar. Daha fazla ışıklandırma önerisi için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.
Hem evinize tarz kazandıracak hem de işlevsel bir diğer ürün ise dekoratif stopperlardır. Ucuz ve pratik bu eşyalar yüzlerce farklı modelde bulabilirsiniz.
Evinizin girişini renkli, modern ve desenli paspaslarla süsleyin.
Evinizin giriş kapısı eski ve solgun görünüyorsa materyaline uygun bir kaplama ile yenilemeniz mümkün.
Rengarenk ve desenli kırlentler her odayı ve her dekorasyonu güzelleştirebilir. Oldukça ucuza bulabileceğiniz ve hatta dilerseniz kendiniz de yapabileceğiniz kırlent ve minderleri evin her köşesinde bol bol kullanabilirsiniz.
Özellikle salon ve mutfak gibi şıklığından ödün vermeyen odalarda kullandığınız deri eşyaların bakımını düzenli olarak yapmanızı tavsiye edeceğiz. Bunun için oldukça uygun fiyata deri bakım ürünleri bulabilirsiniz.
Evinizde şık bir stil oluşturmak istiyorsanız duvar dekorasyonunu asla boş geçmeyin. Yapıştırmalar, duvar kağıtları, renkli boyalar ya da süslemeler kullanarak ekonomik yoldan şık bir duvar dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
Özellikle giriş holünde ve banyolarda kullanabileceğiniz bu şık askılıkların yüzlerce farklı modelini bulabilirsiniz. Mekanları güzelleştirmek ve işlev kazandırmak için harika bir çözüm.
Cam, ayna ve seramik yüzeylerde oluşan su ve kireç lekesi banyo ve mutfak gibi alanları olduğundan daha eski ve bakımsız gösterebilir. Bu sorunu başlamadan çözmek için su itici spreyler kullanabilirsiniz.
Dekorasyonları en ucuz yoldan ve en etkili şekilde güzelleştirmenin yolu elbette canlı çiçeklerdir. Birbirinden güzel renkleri ve kokularıyla canlı çiçekler odalarınıza ferahlık ve güzellik kazandırabilir. çiçekleri ve şık vazolarını dekorasyonlarınızdan eksik etmeyin.
Duvar dekorasyonunda kullanılan etkili yöntemlerden biri de yapıştırmalardır. Dilediğiniz renk, desen ve büyüklükte yapıştırmalar alarak muhteşem duvar dizaynları yapabilirsiniz.
Sıradan lambalardan sıkıldıysanız bu renkli kağıt fenerleri tam size göre olabilir. Oldukça ucuza satılan kağıt fenerleri dilediğiniz lambanın etrafına takarak kullanabilir ve mekanlarınızı güzelleştirebilirsiniz.
Mobilyacılar veya aksesuar tasarımcılarında bulabileceğiniz basit askılık ve raflar giriş holü ve antre dekorlarınızı güzelleştirmek için oldukça iyi bir çözümdür.
Banyoda kalabalığınız çok mu fazla? O halde bu ucuz ve zarif sepetlerden edinerek banyolarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.
Odalarınızda kullandığınız lamba, spot ve ledleri düzenli olarak özel cam temizleyicileri ile temizlemeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Bu temizlik odanızın aydınlatmasını ciddi ölçüde etkileyecek.
Farklı renklerde ve etnik desenlerde yüzlerce kilim modeli birçok stile muhteşem uyum sağlıyor. Siz de bu kilimlerden bir kaç tane alarak odalarınızda özellikle sıcak mevsimlerde halı yerine kullanabilirsiniz.
Tablo, heykel ve benzeri sanat ürünlerini yalnızca salonlarda değil evin her köşesinde kullanabilirsiniz. Bütçenize göre seçeceğiniz birkaç şık tablo mutfağınızı güzelleştirebilir.
Odanızda ferah bir hava yaratmak için hoş kokulu spreylerden de faydalanabilirsiniz. Dekorasyonları güzelleştirmenin tek yolu görsel şıklık sağlamak değildir. Koku duyularınızı da dikkate almalısınız.
Banyodan mutfağa, çalışma odasından salona kadar evin her odasında değerlendirilebilecek bu renkli raflardan siz de bir tane edinmelisiniz.