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150 TL'den fazla tutmayacak 20 dekorasyon fikri

Homify Homify
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil
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Ev dekorasyonunda şık ve çekici bir stil oluşturmak her zaman pahalı bir işmiş gibi görünür. Oysa çoğu zaman birkaç küçük temizlik ve bakım önerisi ile bir iki ekonomik aksesuar bile dekorasyonları muhteşem gösterir. Dekorasyonlarınızda ufak ama etkili çözümlerle bir tarz oluşturmak istiyorsanız bunun için 150 TL'den daha az rakamlar kullanabilirsiniz. 

Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere masrafları minimumda tutacak dekorasyon önerileri sunacağız. çok para harcamadan evinizde zarif bir stil oluşturmak istiyorsanız bu çözümlerden faydalanabilirsiniz. Dekorasyon sırasında dikkat etmeniz gereken detaylara ait fikirler bulmak isterseniz ’Evinizi çirkin gösteren 9 hata’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.  

1. Led ışıklar

Kitchen DDWH Architects Modern Mutfak
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Bu ferah mutfak tasarımına sıcaklık kazandıran dolap altı aydınlatmalara dikkat ettiniz mi? Ufak birkaç led lamba ile kolayca yapılabilen bu uygulama size asla pahalıya patlamaz ama dekorasyonunuza harika bir özellik katar. Daha fazla ışıklandırma önerisi için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.    

2. Dekoratif stopperlar

Natural Rope Knot Door Stop homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

Hem evinize tarz kazandıracak hem de işlevsel bir diğer ürün ise dekoratif stopperlardır. Ucuz ve pratik bu eşyalar yüzlerce farklı modelde bulabilirsiniz.

3. Giriş için sevimli bir paspas

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Pencere & KapılarKapılar
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Evinizin girişini renkli, modern ve desenli paspaslarla süsleyin.

4. Kapı kaplamaları

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Evinizin giriş kapısı eski ve solgun görünüyorsa materyaline uygun bir kaplama ile yenilemeniz mümkün.

5. Renkli kırlentler

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Modern Oturma Odası
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Rengarenk ve desenli kırlentler her odayı ve her dekorasyonu güzelleştirebilir. Oldukça ucuza bulabileceğiniz ve hatta dilerseniz kendiniz de yapabileceğiniz kırlent ve minderleri evin her köşesinde bol bol kullanabilirsiniz. 

6. Deri koruyucuları

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil
homify

homify
homify
homify

Özellikle salon ve mutfak gibi şıklığından ödün vermeyen odalarda kullandığınız deri eşyaların bakımını düzenli olarak yapmanızı tavsiye edeceğiz. Bunun için oldukça uygun fiyata deri bakım ürünleri bulabilirsiniz. 

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7. Duvar dekorasyonu için çözümler

ABC for the Spelling Bee, Black homify İskandinav Duvar & Zemin
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

Evinizde şık bir stil oluşturmak istiyorsanız duvar dekorasyonunu asla boş geçmeyin. Yapıştırmalar, duvar kağıtları, renkli boyalar ya da süslemeler kullanarak ekonomik yoldan şık bir duvar dekorasyonu oluşturabilirsiniz. 

8. Dekoratif askılıklar

homify Ev İçiEv Aletleri
homify

homify
homify
homify

Özellikle giriş holünde ve banyolarda kullanabileceğiniz bu şık askılıkların yüzlerce farklı modelini bulabilirsiniz. Mekanları güzelleştirmek ve işlev kazandırmak için harika bir çözüm. 

9. Pas ve kireç lekelerinden kurtulmanızı sağlayacak çözümler

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Cam, ayna ve seramik yüzeylerde oluşan su ve kireç lekesi banyo ve mutfak gibi alanları olduğundan daha eski ve bakımsız gösterebilir. Bu sorunu başlamadan çözmek için su itici spreyler kullanabilirsiniz. 

10. Canlılık veren taze bitkiler ve rengarenk vazolar

Ceramic Cactus Vases rigby & mac Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Dekorasyonları en ucuz yoldan ve en etkili şekilde güzelleştirmenin yolu elbette canlı çiçeklerdir. Birbirinden güzel renkleri ve kokularıyla canlı çiçekler odalarınıza ferahlık ve güzellik kazandırabilir. çiçekleri ve şık vazolarını dekorasyonlarınızdan eksik etmeyin. 

11. Duvar yapıştırmaları

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Duvar dekorasyonunda kullanılan etkili yöntemlerden biri de yapıştırmalardır. Dilediğiniz renk, desen ve büyüklükte yapıştırmalar alarak muhteşem duvar dizaynları yapabilirsiniz.

12. Kağıt fenerler

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Sıradan lambalardan sıkıldıysanız bu renkli kağıt fenerleri tam size göre olabilir. Oldukça ucuza satılan kağıt fenerleri dilediğiniz lambanın etrafına takarak kullanabilir ve mekanlarınızı güzelleştirebilirsiniz. 

13. Basit askılık ve ayakkabılıklar

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Mobilyacılar veya aksesuar tasarımcılarında bulabileceğiniz basit askılık ve raflar giriş holü ve antre dekorlarınızı güzelleştirmek için oldukça iyi bir çözümdür. 

14. Kullanışlı hasır sepetler

Tricks laundry basket homify BanyoDepo Ahşap-Plastik Kompozit Mavi laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

Banyoda kalabalığınız çok mu fazla? O halde bu ucuz ve zarif sepetlerden edinerek banyolarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. 

15. Lamba temizliği

Bare bulb fabric flex light An Artful Life Ev İçiEv Aletleri
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

Odalarınızda kullandığınız lamba, spot ve ledleri düzenli olarak özel cam temizleyicileri ile temizlemeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Bu temizlik odanızın aydınlatmasını ciddi ölçüde etkileyecek.

16. Dekoratif kilimler

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Farklı renklerde ve etnik desenlerde yüzlerce kilim modeli birçok stile muhteşem uyum sağlıyor. Siz de bu kilimlerden bir kaç tane alarak odalarınızda özellikle sıcak mevsimlerde halı yerine kullanabilirsiniz. 

17. Mutfakta sanat ürünleri

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects Mutfak üniteleri
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Tablo, heykel ve benzeri sanat ürünlerini yalnızca salonlarda değil evin her köşesinde kullanabilirsiniz. Bütçenize göre seçeceğiniz birkaç şık tablo mutfağınızı güzelleştirebilir.

18. Oda kokuları

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Mutfak
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Odanızda ferah bir hava yaratmak için hoş kokulu spreylerden de faydalanabilirsiniz. Dekorasyonları güzelleştirmenin tek yolu görsel şıklık sağlamak değildir. Koku duyularınızı da dikkate almalısınız.

19. Renkli pratik raf ve kitaplıklar

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture Çalışma OdasıDepo
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

Banyodan mutfağa, çalışma odasından salona kadar evin her odasında değerlendirilebilecek bu renkli raflardan siz de bir tane edinmelisiniz. 

20. Beğendiğiniz her resmi çerçeveletip asabilirsiniz

HAM Screen Prints, HAM HAM SanatResim & Tablolar
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

Duvar dekorasyonu için çok düşünmenize ve hatta masraf yapmanıza gerek yok. Beğendiğiniz her resmi ya da kendi çizimlerinizi kolayca çerçeveletip kullanabilirsiniz. 

45 metrekareye sığan büyük güzellik
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