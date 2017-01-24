Modern ve geniş 10 giysi dolabı

Giysi dolapları, bir diğer adıyla gardıroplar eğer ki ayrı bir giyinme odasına sahp değilsek, yatak odalarının olmazsa olmaz mobilyaları arasında. Günümüz şartlarında hemen hepimizin sayısız giysisi ve ayakkabısı var. Üstelik her sezon koleksiyonumuza yeni giysiler ekleniyor. Özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için ekstra zaman ve para harcamaktan kaçınmıyoruz. Şartlar böyle olunca, giysilerimizin sığması için geniş dolaplara ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce yayınlanmış olan ’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımızda dolaplarımızı mümkün olduğunca düzenli tutabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu işlemiştik. Bugün ise, birbirinden şık ve işlevsel, ve oldukça da geniş giysi dolabı modellerinden bir derleme hazırladık.