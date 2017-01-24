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Modern ve geniş 10 giysi dolabı

Özlem K. Özlem K.
Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
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Giysi dolapları, bir diğer adıyla gardıroplar eğer ki ayrı bir giyinme odasına sahp değilsek, yatak odalarının olmazsa olmaz mobilyaları arasında. Günümüz şartlarında hemen hepimizin sayısız giysisi ve ayakkabısı var. Üstelik her sezon koleksiyonumuza yeni giysiler ekleniyor. Özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için ekstra zaman ve para harcamaktan kaçınmıyoruz. Şartlar böyle olunca, giysilerimizin sığması için geniş dolaplara ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce yayınlanmış olan ’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımızda dolaplarımızı mümkün olduğunca düzenli tutabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu işlemiştik. Bugün ise, birbirinden şık ve işlevsel, ve oldukça da geniş giysi dolabı modellerinden bir derleme hazırladık. 

1. Hazır dolap da bulabilirsiniz, kendiniz de yaptırabilirsiniz

VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Hazır ürünler içerisinde de son derece geniş ve fonksiyonel ürünler bulmak mümkün. Mobilya ve aksesuar firmalarında askı, raf ve çekmece oranları birbirinden farklı olan, dolayısı ile farklı tercihlere hitap edecek birçok ürün var. Fotoğrafta, üç eşit parçadan oluşan bir model görüyoruz. Aslında kapalı olan bu modelin iç aksamları görünsün diye kapaksız hali resmedilmiş.

2. Ahşap ve beyaz yüzeylere sahip, L şeklinde bir gardırop

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

İlk örneğimiz ahşap yüzeyler ile beyaz yüzeylerin, opak yüzeylerle transparan yüzeylerin ve kapalı alanlarla açık alanların bir arada kullanıldığı, son derece sıradışı, son derece şık bir model.

3. Yarısı ayakkabılık, yarısı giysi dolabı

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

İkinci örneğimiz ise son derece sıra dışı bir model. Giysi odamızın olmaması ayakkabı dolabımız olmamalı anlamına gelimiyor! Bu mükemmel ahşap desenli sürgülü kapıya sahip dolabın sağ tarafındaki eğimli raflara onlarca ayakkabı sığar!

4. Opak cam kapaklar sürgülü kapılar

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Giysi dolabı seçerken, dolabın içindeki raf ve bölmelerin ihtiyacınıza uygun olması da önemli unsurlardan biri. Daha kullanışlı ve geniş dolap alanları yaratmak istiyorsanız standart dolabınızın içindeki raf ve bölmeleri yeniden düzenleyebilir ve ihtiyacınıza uygun hale getirebilirsiniz.

5. Cam kapaklı, perdeli bir model

ARMARIOS, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

L şeklindeki bu giysi dolabının ahşap çerçeveli cam kapakları var ancak dolap yatak odasında bulunduğu ve dolap içinin mekanı karmaşık göstereceği düşünüldüğü için kapakların her birine açık renkli perdeler takılmış.

6. Koyu renkli, mondern stiller

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Koyu renkli, tabandan tavana kadar olan bu giysi dolabı hem yatak odalarının hem de giyinme odalarında değerlendirilebilecek nitelikte. Modern stil dekorasyonlarda şıklığıyla göz dolduran giysi dolabı ve gardroplar için ilgi çekici alternatiflerden biri. Sürgü kapak çözümüyle tasarlanan gardırop oldukça kullanışlı. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza etmek için, size göz yormayan modern stil bir oda dekorasyonu imkanı veriyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Küçük odalara da geniş giysi dolapları yaptırmak mümkün

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Yatak Odası
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Bazı küçük püf noktalarıyla daha kullanışlı ve iç açan bir atmosfer yaratmak mümkün. Tamamen kapalı yalın bir tasarıma sahip olan bir giysi dolabını, açık raflarla ve çekmeceli sistemle dizayn edilen örnekleri de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen ihtiyaca ve işlevsel detaylar göre değişebilen tutumlara bağlı. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza ederken, küçük alanlarda şık ve modern bir gardrop modeli ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz

8. Tamamen ayna kapaklar

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Gardırobu komple bir aynanın ardına gizlemek de bulunduğu odanın geniş görünmesinde etkili bir faktör. Ayna alanı geniş gösterirken, aynalı sürgülü kapı çekildiğinde ortaya gardırop çıkıyor. Bu örnekte aynanın odayı nasıl genişlettiğine şahit oluyoruz.

9. Karyola ile takım olan modeller

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Giysi dolabını ayna kapaklı ya da cam kapaklı seçmiyorsanız, karyolanızla ve yatak odanızdaki diğer mobilyalarla aynı ya da uyumlu bir renkte seçmeniz mekanın daha güzel görünmesini sağlar. Duavrdan duvara ve tabandan tavana türde olan giysi dolaplarının sade bir yüzeye sahip olmasını tercih etmelisiniz ki, dolap mekanın boğucu olmasına nede olmasın.

10. Genç odası için çalışma masasıyla entegre bir model

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Son örneğimiz ise çocuk ve genç odalarına uygun ve bünyesinde bir de çalışma masası ve kütüphane barındıran bir model.

Sıradışı renk ve tasarımlarıyla dikkat çeken 9 ahşap ev
Bu giysi dolabı modellerini siz nasıl buldunuz?

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