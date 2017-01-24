Modern ve geniş 10 giysi dolabı

Giysi dolapları, bir diğer adıyla gardıroplar eğer ki ayrı bir giyinme odasına sahp değilsek, yatak odalarının olmazsa olmaz mobilyaları arasında. Günümüz şartlarında hemen hepimizin sayısız giysisi ve ayakkabısı var. Üstelik her sezon koleksiyonumuza yeni giysiler ekleniyor. Özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için ekstra zaman ve para harcamaktan kaçınmıyoruz. Şartlar böyle olunca, giysilerimizin sığması için geniş dolaplara ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce yayınlanmış olan ’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımızda dolaplarımızı mümkün olduğunca düzenli tutabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu işlemiştik. Bugün ise, birbirinden şık ve işlevsel, ve oldukça da geniş giysi dolabı modellerinden bir derleme hazırladık.
Hazır ürünler içerisinde de son derece geniş ve fonksiyonel ürünler bulmak mümkün. Mobilya ve aksesuar firmalarında askı, raf ve çekmece oranları birbirinden farklı olan, dolayısı ile farklı tercihlere hitap edecek birçok ürün var. Fotoğrafta, üç eşit parçadan oluşan bir model görüyoruz. Aslında kapalı olan bu modelin iç aksamları görünsün diye kapaksız hali resmedilmiş.
İlk örneğimiz ahşap yüzeyler ile beyaz yüzeylerin, opak yüzeylerle transparan yüzeylerin ve kapalı alanlarla açık alanların bir arada kullanıldığı, son derece sıradışı, son derece şık bir model.
İkinci örneğimiz ise son derece sıra dışı bir model. Giysi odamızın olmaması ayakkabı dolabımız olmamalı anlamına gelimiyor! Bu mükemmel ahşap desenli sürgülü kapıya sahip dolabın sağ tarafındaki eğimli raflara onlarca ayakkabı sığar!
Giysi dolabı seçerken, dolabın içindeki raf ve bölmelerin ihtiyacınıza uygun olması da önemli unsurlardan biri. Daha kullanışlı ve geniş dolap alanları yaratmak istiyorsanız standart dolabınızın içindeki raf ve bölmeleri yeniden düzenleyebilir ve ihtiyacınıza uygun hale getirebilirsiniz.
L şeklindeki bu giysi dolabının ahşap çerçeveli cam kapakları var ancak dolap yatak odasında bulunduğu ve dolap içinin mekanı karmaşık göstereceği düşünüldüğü için kapakların her birine açık renkli perdeler takılmış.
Koyu renkli, tabandan tavana kadar olan bu giysi dolabı hem yatak odalarının hem de giyinme odalarında değerlendirilebilecek nitelikte. Modern stil dekorasyonlarda şıklığıyla göz dolduran giysi dolabı ve gardroplar için ilgi çekici alternatiflerden biri. Sürgü kapak çözümüyle tasarlanan gardırop oldukça kullanışlı. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza etmek için, size göz yormayan modern stil bir oda dekorasyonu imkanı veriyor.
Bazı küçük püf noktalarıyla daha kullanışlı ve iç açan bir atmosfer yaratmak mümkün. Tamamen kapalı yalın bir tasarıma sahip olan bir giysi dolabını, açık raflarla ve çekmeceli sistemle dizayn edilen örnekleri de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen ihtiyaca ve işlevsel detaylar göre değişebilen tutumlara bağlı. Giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza ederken, küçük alanlarda şık ve modern bir gardrop modeli ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz
Gardırobu komple bir aynanın ardına gizlemek de bulunduğu odanın geniş görünmesinde etkili bir faktör. Ayna alanı geniş gösterirken, aynalı sürgülü kapı çekildiğinde ortaya gardırop çıkıyor. Bu örnekte aynanın odayı nasıl genişlettiğine şahit oluyoruz.
Giysi dolabını ayna kapaklı ya da cam kapaklı seçmiyorsanız, karyolanızla ve yatak odanızdaki diğer mobilyalarla aynı ya da uyumlu bir renkte seçmeniz mekanın daha güzel görünmesini sağlar. Duavrdan duvara ve tabandan tavana türde olan giysi dolaplarının sade bir yüzeye sahip olmasını tercih etmelisiniz ki, dolap mekanın boğucu olmasına nede olmasın.
Son örneğimiz ise çocuk ve genç odalarına uygun ve bünyesinde bir de çalışma masası ve kütüphane barındıran bir model.