Türkiye'den Amerikan tipi 7 konut projesi

Amerikan tipi ev denince akla gelen yapılar, genelde tek katlı ya da iki katlı, çoğunlukla çatı katı ya da bodrum katı bulunan, eğimli çatıı yapılardır. Amerikan tipi evlerin kalabalık aileler için çok sayıda odası olur, açık planlı geniş yaşam alanlarına sahiptirler ve garajlarından bahçlerine, her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmışlardır. Aslında bizleri düşündüğümüzde, ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm eksikliklere bire bir cevap veren ev modelleri olarak da görülebilir. Elbette farklı stillerde ve farklı dönemleri yansıtan birçok mimari akım bulunmaktadır ancak Amerikan tipi ev deyince aklımıza gelen ilk modellerden bir derleme yaptık, üstelik bu derlemede yer alan evlerin tamamı ülkemizden!
Bartınlı bir mimarlık firması tarafından tasarımı ve inşası gerçekleştirilen bu konut ise eğimli çatısı, çatı katı odaları ve siding kaplamalı dış cephesi ise tipik bir örnek! Firmanın sayfasında yer alan projelere bakarsanız, gerek çatılarıyla gerekse de diğer mimari detaylarıyla hepsi birbirinden güzel birçok farklı müstakil ev tasarımı bulabilirsiniz.
Kemer Country'de konumlanan bu ahşap malikane ise gerek eğimli çatısı ve çatı katı odaları, gerek genişliği gerekse de ahşap ve taş yapı malzemeleri ile, tam bir Amerikan tarzı kır evi görünümünde.
Bu ev her ne kadar Kaliforniya'da konumlanan ve yüzünü Pasifik Okyanusu'na çevirmiş plaj evlerinden bir gibi görünse de, aslında Mersin'in Toroslara yaslanan bölümünde yer alıyor. Atlas Teras projesi İstanbul merkezli bir mimarlık ofisi tarafından tasarlanmış. Doğa dostu ve çevreyle bütünleşen yapısının yanı sıra, modern yaşamın tüm olanaklarını da barındırması Atlas Teras projesini özel kılıyor.
Ordulu bir mimarlık ve inşaat firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev Karadeniz bölgesinin güzel kentlerinden biri olan Ordu'da konumlanmış! Kırsal tarzda dizayn edilen bu ev muhteşem görünümü, kapalı garaj ve harika bir veranda barındıran fonksiyonel mimarisi, Karadeniz bölgesinin simgelerinden biri olan yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip çevresi ile Türkiye'den Amerikan tipi evler derlememize girmeyi hak ediyor.
Eğimli çatısı ve dört bir yana bakan şık cepheleriyle dikkatlerimizi çeken bu konut ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer aıyor. 105 metrekarelik bu dubleks villa güzel mimarisinin yanında bir de sürpriz barındırıyor: Maliyeti! Yalnızca 70.000 TL'ye mal edilen bu prefabrik ev geniş verandası ve dik çatısı ile muhteşem bir görünüme sahip.
Bu devasa portikosu ile dikkatlerimizi çeken malikaneyi bir filmde, lüks ikinci konutlarıyla meşhır The Hamptons'ta konumlanmış gibi görsek şaşırmayız… Oysa bu ev İzmir'de! Antik Yunan mimarisindeki gibi üçgen alınlıklı portiko büyük ve lüks Amerikan tipi villalarda da sıklıkla kullanılıyor.
Eğimli çatısı, çatı katı odaları, kapalı garajı ve dört cephenin de tıpkı ön ya da arka cepje gibi görsel unsurlar taşıdığı bu yapı da tipik bir lüks Amerikan evi görünümünde, ama bu ev Amerika'da bir şehirde değil, ülkemizde Sakarya'da! Bu evin için fotoğraflarını ’Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir’ başlıklı yazımızda görebilirsiniz.