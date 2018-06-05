Türkiye'den Amerikan tipi 7 konut projesi

Amerikan tipi ev denince akla gelen yapılar, genelde tek katlı ya da iki katlı, çoğunlukla çatı katı ya da bodrum katı bulunan, eğimli çatıı yapılardır. Amerikan tipi evlerin kalabalık aileler için çok sayıda odası olur, açık planlı geniş yaşam alanlarına sahiptirler ve garajlarından bahçlerine, her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmışlardır. Aslında bizleri düşündüğümüzde, ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm eksikliklere bire bir cevap veren ev modelleri olarak da görülebilir. Elbette farklı stillerde ve farklı dönemleri yansıtan birçok mimari akım bulunmaktadır ancak Amerikan tipi ev deyince aklımıza gelen ilk modellerden bir derleme yaptık, üstelik bu derlemede yer alan evlerin tamamı ülkemizden!