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Türkiye'den Amerikan tipi 7 konut projesi

Özlem K. Özlem K.
İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
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Amerikan tipi ev denince akla gelen yapılar, genelde tek katlı ya da iki katlı, çoğunlukla çatı katı ya da bodrum katı bulunan, eğimli çatıı yapılardır. Amerikan tipi evlerin kalabalık aileler için çok sayıda odası olur, açık planlı geniş yaşam alanlarına sahiptirler ve garajlarından bahçlerine, her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmışlardır. Aslında bizleri düşündüğümüzde, ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm eksikliklere bire bir cevap veren ev modelleri olarak da görülebilir. Elbette farklı stillerde ve farklı dönemleri yansıtan birçok mimari akım bulunmaktadır ancak Amerikan tipi ev deyince aklımıza gelen ilk modellerden bir derleme yaptık, üstelik bu derlemede yer alan evlerin tamamı ülkemizden! 

1) Siding kaplamalı, eğimli çatılı tipik bir Amerikan ev örneği

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Bartınlı bir mimarlık firması tarafından tasarımı ve inşası gerçekleştirilen bu konut ise eğimli çatısı, çatı katı odaları ve siding kaplamalı dış cephesi ise tipik bir örnek! Firmanın sayfasında yer alan projelere bakarsanız, gerek çatılarıyla gerekse de diğer mimari detaylarıyla hepsi birbirinden güzel birçok farklı müstakil ev tasarımı bulabilirsiniz. 

2) Ahşaptan inşa edilen malikane tipi kırsal bir ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kemer Country'de konumlanan bu ahşap malikane ise gerek eğimli çatısı ve çatı katı odaları, gerek genişliği gerekse de ahşap ve taş yapı malzemeleri ile, tam bir Amerikan tarzı kır evi görünümünde.

3) Kaliforniya'da bir okyanus evi gibi

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Bu ev her ne kadar Kaliforniya'da konumlanan ve yüzünü Pasifik Okyanusu'na çevirmiş plaj evlerinden bir gibi görünse de, aslında Mersin'in Toroslara yaslanan bölümünde yer alıyor. Atlas Teras projesi İstanbul merkezli bir mimarlık ofisi tarafından tasarlanmış. Doğa dostu ve çevreyle bütünleşen yapısının yanı sıra, modern yaşamın tüm olanaklarını da barındırması Atlas Teras projesini özel kılıyor. 

4) Ordu'da tipik bir Amerikan mimarisi

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ordulu bir mimarlık ve inşaat firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev Karadeniz bölgesinin güzel kentlerinden biri olan Ordu'da konumlanmış! Kırsal tarzda dizayn edilen bu ev muhteşem görünümü, kapalı garaj ve harika bir veranda barındıran fonksiyonel mimarisi, Karadeniz bölgesinin simgelerinden biri olan yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip çevresi ile Türkiye'den Amerikan tipi evler derlememize girmeyi hak ediyor.

5) Amerikan stili bir prefabrik!

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eğimli çatısı ve dört bir yana bakan şık cepheleriyle dikkatlerimizi çeken bu konut ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer aıyor. 105 metrekarelik bu dubleks villa güzel mimarisinin yanında bir de sürpriz barındırıyor: Maliyeti! Yalnızca 70.000 TL'ye mal edilen bu prefabrik ev geniş verandası ve dik çatısı ile muhteşem bir görünüme sahip. 

6) Bu malikane lüks bir Amerikan banliyösünde değil!

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Bu devasa portikosu ile dikkatlerimizi çeken malikaneyi bir filmde, lüks ikinci konutlarıyla meşhır The Hamptons'ta konumlanmış gibi görsek şaşırmayız… Oysa bu ev İzmir'de! Antik Yunan mimarisindeki gibi üçgen alınlıklı portiko büyük ve lüks Amerikan tipi villalarda da sıklıkla kullanılıyor.

7) Bir başka muhteşem örnek

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Eğimli çatısı, çatı katı odaları, kapalı garajı ve dört cephenin de tıpkı ön ya da arka cepje gibi görsel unsurlar taşıdığı bu yapı da tipik bir lüks Amerikan evi görünümünde, ama bu ev Amerika'da bir şehirde değil, ülkemizde Sakarya'da! Bu evin için fotoğraflarını ’Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir’ başlıklı yazımızda görebilirsiniz.

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