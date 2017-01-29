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Düşük maliyet ve konfor: Tam donanımlı 3 prefabrik konut

Meral Eser Meral Eser
Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Prefabrik ev Ahşap Kahverengi
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Sınırlı bir bütçe ile düşük maliyetli ev alternatifleri günümüzde oldukça ilgi görüyor. Taşınabilme özelliği taşıyan prefabrik konutlar ise dönemsel ihtiyaçlar için kolaylık sağlıyor. Bu yazımızda Polonya'dan bir firmadan modern stil dizayn edilen 3 prefabrik konut modelini derledik. Geniş ve ferah alanlar sunan projelerde bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak tasarım fikirleri bulabilirsiniz.

1. Basit, modern ve konforlu

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Prefabrik ev İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Gri ve beyaz cephesi ile dikkat çeken ilk proje, geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Eğimli çatı modeli cephe renkleri ile kontrast oluşturuyor. Taşınabilme özelliğinin olması, ihtiyaca göre konaklamak istediğiniz yerde, arzu ettiğiniz manzaraya karşı konum belirlemenizi sağlıyor. Tatil amaçlı da olsa uzaklara gittiğinizde eviniz uzakta kalmayacak. Dışarıdan bakıldığında dar ve uzun görünen konutun iç mekan görsellerini gözden geçirelim. 

Açık plan tasarım

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa İskandinav Mutfak Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Çağdaş tasarımıyla sofistike ve göz alıcı bir ev. Açık plan tasarımı ile geniş ve ferah bir alan sunan evin oturma odasından bir görünüm. Açık mutfak ile ortak yaşam alanlarında işlevsellik sağlanıyor. Tavan zemininden duvar ve yer döşemesine açık renk tonları hakim. Renk ve dokuların uyum ve ahengi göz okşuyor.

Aydınlık ve ferah

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa İskandinav Oturma Odası Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Geniş pencere açıklıkları ile cam kapı sistemleri uygulanmış. Böylelikle ortak yaşam alanlarında daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşması kolaylaşıyor. Açık renk tonlarındaki zeminlerle kontrast sağlayan köşe koltuk modeli tercih ediliyor. Evinizde daha geniş bir görünüm sağlamak için açık renk zeminlerle kontrast mobilya ürünleri tercih ederek, dokuları öne çıkarabilirsiniz.

3 kişilik yatak odası

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa İskandinav Çocuk Odası Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

İki ayrı yatak odası bulunan bu konutta herkes için yer var. 3 kişinin konaklamasını sağlayan bu odada tek ranza ve karyola kullanılmış. 3 kapaklı gardırop ile yataklar evin diğer alanlarıyla uyumlu açık renk tonlarıyla tercih edilmiş. Geniş penceresiyle ferah ve aydınlık bir yatak odası.

Modern banyo

homify Klasik Banyo Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Prefabrik bir evin muhteşem banyo dekorasyonu gözler önünde. Diğer evlerin konforunu aratmayacak muntazam bir banyo dekorasyonu dizayn edilmiş. Modern çizgilerle aydınlık ve ferah banyoda ahşap zemin kaplama kullanılmış.

2. Karakteristik ve büyüleyici

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Prefabrik ev Ahşap Kahverengi
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Sıradaki proje, daha rustik esintiler barındırıyor. Ahşabın sıcaklığı ana cepheye tamamen hakim. Karakteristik öğeler barındıran projenin iç mekan görsellerini inceleyelim.

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Rahat ve konuksever

homify Klasik Oturma Odası Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Hem rahat hem de sıcak bir atmosfere sahip prefabrik evin iç mekan dekorasyonunda natürel renk tonları, bej ve kahverengi tonları hakim. Duvar zemini ve tavanda aynı renk tonlarının tercih edilmesi sınır algısını yok eder ve daha geniş bir alan algısı oluşturur.

Toprak tonlarıyla sıcak atmosfer

homify Klasik Oturma Odası Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Eğer huzur dolu bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel renk ve dokular doğru adres olacaktır. Doğal ahşaptan taş ya da tuğla duvar dekorlarına, toprak tonlarından doğadan motiflere birçok unsur göz okşayan bir atmosfer oluşturacaktır.

Geniş yatak odası

homify Klasik Yatak Odası Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Natürel renklerle göze hitap eden geniş odada, bir yatak odasında ihtiyaç duyulan tüm unsurlar bir araya geliyor. Ahşap dokular, krem ve yeşil rengi uyum ve ahenk sağlıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Klasik stil

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Prefabrik ev Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Beyaz cephesi ile kontrast oluşturacak çatı örtüsü ve pervazlar uygulanmış. Genel olarak bakıldığında üçüncü projede geniş pencerelerle yine iç mekanlar muntazam aydınlatılarak daha ferah ve geniş bir görünüm kazandırılıyor. 

Açık renk tonlarıyla koridor

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Daha geniş ve ferah bir alan dizayn etmek için koridorlarda iç ferahlatan açık renk tonları ve yine açık tonlarda ahşap parke kaplama uygulanmış.

Beyazlara bürünen iç mekan

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Modern Oturma Odası Beyaz
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Manzara ile bütünleşen pencere açıklıkları ile doğal ışık muntazam alınıyor. Soft renklerle aydınlık, serin ve havadar ortak yaşam alanları dizayn ediliyor. 

Duş ve küvet keyfi

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Modern Banyo Rengarenk
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Son olarak banyodan bir görünüm. Geniş ve ferah evlerin imkanlarını aratmayacak konforlu ve modern dizayn edilmiş şık bir banyo. Genel olarak beyazın hakim olduğu ferah banyoda, küvet alanı cam duş kabini ile kapatılıyor ve koyu renk zeminler tercih edilerek kontrast sağlıyor. Oldukça modern, temiz ve ferah bir banyo.

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