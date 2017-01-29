Düşük maliyet ve konfor: Tam donanımlı 3 prefabrik konut

Sınırlı bir bütçe ile düşük maliyetli ev alternatifleri günümüzde oldukça ilgi görüyor. Taşınabilme özelliği taşıyan prefabrik konutlar ise dönemsel ihtiyaçlar için kolaylık sağlıyor. Bu yazımızda Polonya'dan bir firmadan modern stil dizayn edilen 3 prefabrik konut modelini derledik. Geniş ve ferah alanlar sunan projelerde bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak tasarım fikirleri bulabilirsiniz.
Gri ve beyaz cephesi ile dikkat çeken ilk proje, geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alıyor. Eğimli çatı modeli cephe renkleri ile kontrast oluşturuyor. Taşınabilme özelliğinin olması, ihtiyaca göre konaklamak istediğiniz yerde, arzu ettiğiniz manzaraya karşı konum belirlemenizi sağlıyor. Tatil amaçlı da olsa uzaklara gittiğinizde eviniz uzakta kalmayacak. Dışarıdan bakıldığında dar ve uzun görünen konutun iç mekan görsellerini gözden geçirelim.
Çağdaş tasarımıyla sofistike ve göz alıcı bir ev. Açık plan tasarımı ile geniş ve ferah bir alan sunan evin oturma odasından bir görünüm. Açık mutfak ile ortak yaşam alanlarında işlevsellik sağlanıyor. Tavan zemininden duvar ve yer döşemesine açık renk tonları hakim. Renk ve dokuların uyum ve ahengi göz okşuyor.
Geniş pencere açıklıkları ile cam kapı sistemleri uygulanmış. Böylelikle ortak yaşam alanlarında daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşması kolaylaşıyor. Açık renk tonlarındaki zeminlerle kontrast sağlayan köşe koltuk modeli tercih ediliyor. Evinizde daha geniş bir görünüm sağlamak için açık renk zeminlerle kontrast mobilya ürünleri tercih ederek, dokuları öne çıkarabilirsiniz.
İki ayrı yatak odası bulunan bu konutta herkes için yer var. 3 kişinin konaklamasını sağlayan bu odada tek ranza ve karyola kullanılmış. 3 kapaklı gardırop ile yataklar evin diğer alanlarıyla uyumlu açık renk tonlarıyla tercih edilmiş. Geniş penceresiyle ferah ve aydınlık bir yatak odası.
Prefabrik bir evin muhteşem banyo dekorasyonu gözler önünde. Diğer evlerin konforunu aratmayacak muntazam bir banyo dekorasyonu dizayn edilmiş. Modern çizgilerle aydınlık ve ferah banyoda ahşap zemin kaplama kullanılmış.
Sıradaki proje, daha rustik esintiler barındırıyor. Ahşabın sıcaklığı ana cepheye tamamen hakim. Karakteristik öğeler barındıran projenin iç mekan görsellerini inceleyelim.
Hem rahat hem de sıcak bir atmosfere sahip prefabrik evin iç mekan dekorasyonunda natürel renk tonları, bej ve kahverengi tonları hakim. Duvar zemini ve tavanda aynı renk tonlarının tercih edilmesi sınır algısını yok eder ve daha geniş bir alan algısı oluşturur.
Eğer huzur dolu bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel renk ve dokular doğru adres olacaktır. Doğal ahşaptan taş ya da tuğla duvar dekorlarına, toprak tonlarından doğadan motiflere birçok unsur göz okşayan bir atmosfer oluşturacaktır.
Natürel renklerle göze hitap eden geniş odada, bir yatak odasında ihtiyaç duyulan tüm unsurlar bir araya geliyor. Ahşap dokular, krem ve yeşil rengi uyum ve ahenk sağlıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Beyaz cephesi ile kontrast oluşturacak çatı örtüsü ve pervazlar uygulanmış. Genel olarak bakıldığında üçüncü projede geniş pencerelerle yine iç mekanlar muntazam aydınlatılarak daha ferah ve geniş bir görünüm kazandırılıyor.
Daha geniş ve ferah bir alan dizayn etmek için koridorlarda iç ferahlatan açık renk tonları ve yine açık tonlarda ahşap parke kaplama uygulanmış.
Manzara ile bütünleşen pencere açıklıkları ile doğal ışık muntazam alınıyor. Soft renklerle aydınlık, serin ve havadar ortak yaşam alanları dizayn ediliyor.
Son olarak banyodan bir görünüm. Geniş ve ferah evlerin imkanlarını aratmayacak konforlu ve modern dizayn edilmiş şık bir banyo. Genel olarak beyazın hakim olduğu ferah banyoda, küvet alanı cam duş kabini ile kapatılıyor ve koyu renk zeminler tercih edilerek kontrast sağlıyor. Oldukça modern, temiz ve ferah bir banyo.
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