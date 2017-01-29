Düşük maliyet ve konfor: Tam donanımlı 3 prefabrik konut

Son olarak banyodan bir görünüm. Geniş ve ferah evlerin imkanlarını aratmayacak konforlu ve modern dizayn edilmiş şık bir banyo. Genel olarak beyazın hakim olduğu ferah banyoda, küvet alanı cam duş kabini ile kapatılıyor ve koyu renk zeminler tercih edilerek kontrast sağlıyor. Oldukça modern, temiz ve ferah bir banyo.

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