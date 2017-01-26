Banyo dekorasyonunda sıklıkla yapılan 6 hata

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre*, ülkemizde ortalama ömür 80 yıla yakın. Peki, her gün tuvalette ve banyoda gerçirdiğimiz süreyi üst üste koyduğumuzda, ortalama seksen yıllık ömrümüzün ne kadarını bu mekanda geçirdiğimizi hiç merak ettiniz mi? Biz ettik! Her gün için abartmadan, makul süreler vererek bir hesap yaptık, günün toplam otuz dakikasını banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımız için ayırdığımızı farz ederek (kaldı ki birçok insana göre otuz dakika az bir süre) bunu seksen yıllık bir ömre uyarladık ve… Sonuç yirmi ay çıktı! Neredeyse iki yıl. Gündüzüyle gecesiyle ömrümüzün neredeyse iki yılını banyoda – tuvalette geçiriyoruz. Üstelik bu süreye telefonlarımızla, tabletlerimizle, ya da kiyap okurken geçirdiğimiz süre dahil değil. Dahil edilmiş halini bir de siz hesaplayın…
Bu veri banyo dekorasyonunun önemini ortaya koyuyor. Banyoda geçirdiğimiz bu süreyi küçük, iyi bir aydınlatması olmayan, kötü bir tasarıma sahip, sevimsiz bir mekanda mı gerçirmeyi tercih edersiniz yoksa temiz, ferah, aydınlık, mis gibi kokan ve insana huzur veren derli toplu bir mekanda mı? Evin diğer herhangi bir odası kadar, banyo ve tuvaletlerimizin dekorasyonu da önemli. Hem hijyen açısından hem de göze hoş görünmes açısından, düzgün bir banyo dekorasyonu yapmalıyız. Bugünkü yazımızı sık yapılan banyo dekorasyonu hatalarına ve bunları düzeltmemiz için ilham alabileceğimiz kusursuz banyo dekorasyonu fotoğraflarına ayırdık. Sizler de banyonuzu gözden geçirip hatalarını düzeltebilir, ya da banyonuz bir tadilata ihtiyaç duyuyorsa, gerekli ilk adımları atmak için bu örneklerden ilham alabilirsiniz.
Banyolar genelde dışarı penceresi olmayan ya da küçük birer pencereleri olan, iyi ışık alamayan mekanlar. Bu nedenle basit bir tavan lambası yetmez, aydınlatmalarının çok kuvvetli ve çok noktadan olması gerekmektedir. Konuyla ilgili birçok örneğin yer aldığı ’Banyo aydınlatma seçenekleri nelerdir?’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Banyonuzda kullandığınız tüm malzemeler nemli bir ortama uygun olarak üretilmiş olmalı. Günümüzde ahşap detaylar banyolarda çok popüler, ancak kullanılan ahşabın neme dayanıklı olarak işlem gördüğünden emin olmalısınız. Aynı şey paslanma olasılığı olan metal unsurlar için de geçerli.
Tuvalet ve banyolar illa beyaz ya da nötr renklerde olmak zorunda değil. Hayatımız boyunca içinde geçirdiğimiz süre göz önünde bulundurulunca, en sevdiğimiz renkleri bu mekanlarda kullanmamamız, anca klasikleşmiş renklerle dekorasyon yapmamız saçma bir hal alıyor. Üstelik cüretkar renk kullanımı ile son derece küçük, sıradan bir dekorasyona sahip, basit ve hatta ucuz eşyalar ile döşenmiş bir mekan dahi şık, çarpıcı, davetkar, eğlenceli bir hale gelebilir.
Banyonun göze güzel görünmesi ve aynı zamanda işlevsel olması için yalnızca vitrifiye ürünlerine değil, depolama açısından gerekli parçalara da önem vermeliyiz. Banyolarımız bu alanda kullanılan birçok ürünü depoladığımız bir mekan. Havlulardan deterjanlara, makyaj malzemelerinden hijyenik malzemelerine kadar çeşitli türlede ve çok sayıda eşyayı bir çoğumuz banyomuzda saklıyoruz. Bu eşyaların el ayak altında olmaması, ortalığı dağınık göstermemesi ve eşyaların kendi hijyeni açısından düzgünce yerleştirilmeleri için, banyolara özel olarak üretilmiş değişik depolama üniteleri bulunmkatadır. Genelde lavabo altında konumlanan ve ülkemizde hilton lavabo adıyla da bilinen banyo depolama üniteleri, duvar rafı ya da çekmece seti olarak da karşımıza çıkabiliyor. Banyo tasarımcıları, banyonuz için optimum dekor ve depolama alanı tasarlayabilir.
Banyo tadilatı yaptırıken erkenden karar vermeniz gereken önemli bir detay da bir küvete ihtiyaç duyup duymadığınız. Birkaç yılda bir küvet doldurma ihtimaline karşın, banyonuzu küçültecek ve kullanımı nispeten zor olan bir küvet istiyor musnuz? Yeterli alanınız varsa her ikisini de yaptırabilirsiniz, ya da sıklıkla küvet doldurma alışkanlığınız varsa keza, fakat bunların dışında, küvet gerçek bir alan kaybı nedeni olabilir.
Tuvalet ve banyonuzu huzur ve güven içinde kullanmak için düzenli ve mümkün olduğunca sık temizliğini yapmalı ve hijyeni maksimum derecede sağlamalısınız. Ayrıca hoş kokulu kalıp sabunlar, sıvı sabunlar, oda parfümleri, çamaşır suyu türü miktop öldürücü temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, ıslak mendik, rutin olmayacak şekilde, gerektiği zamanla kullanılacak antibakteriyel ürünler, poşet geçirilmiş çöp kovası, dikkatli bir şekilde kullanması gereken kireç çözücüler tuvalet ve banyo bakımında kullanılması gereken hijyen ürünler. Ayrıca, zamanda zedelenmiş, lekelenmiş, eski görünümlü klozet kapağı, duş perdesi, sabunluk, tuvalet fırçası gibi ürünleri atmak ve yenilerini almak bu mekanlara temiz ve ferah bir hava kazandırmaya yardımcı olacaktır.