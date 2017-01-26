Banyo dekorasyonunda sıklıkla yapılan 6 hata

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre*, ülkemizde ortalama ömür 80 yıla yakın. Peki, her gün tuvalette ve banyoda gerçirdiğimiz süreyi üst üste koyduğumuzda, ortalama seksen yıllık ömrümüzün ne kadarını bu mekanda geçirdiğimizi hiç merak ettiniz mi? Biz ettik! Her gün için abartmadan, makul süreler vererek bir hesap yaptık, günün toplam otuz dakikasını banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımız için ayırdığımızı farz ederek (kaldı ki birçok insana göre otuz dakika az bir süre) bunu seksen yıllık bir ömre uyarladık ve… Sonuç yirmi ay çıktı! Neredeyse iki yıl. Gündüzüyle gecesiyle ömrümüzün neredeyse iki yılını banyoda – tuvalette geçiriyoruz. Üstelik bu süreye telefonlarımızla, tabletlerimizle, ya da kiyap okurken geçirdiğimiz süre dahil değil. Dahil edilmiş halini bir de siz hesaplayın…

Bu veri banyo dekorasyonunun önemini ortaya koyuyor. Banyoda geçirdiğimiz bu süreyi küçük, iyi bir aydınlatması olmayan, kötü bir tasarıma sahip, sevimsiz bir mekanda mı gerçirmeyi tercih edersiniz yoksa temiz, ferah, aydınlık, mis gibi kokan ve insana huzur veren derli toplu bir mekanda mı? Evin diğer herhangi bir odası kadar, banyo ve tuvaletlerimizin dekorasyonu da önemli. Hem hijyen açısından hem de göze hoş görünmes açısından, düzgün bir banyo dekorasyonu yapmalıyız. Bugünkü yazımızı sık yapılan banyo dekorasyonu hatalarına ve bunları düzeltmemiz için ilham alabileceğimiz kusursuz banyo dekorasyonu fotoğraflarına ayırdık. Sizler de banyonuzu gözden geçirip hatalarını düzeltebilir, ya da banyonuz bir tadilata ihtiyaç duyuyorsa, gerekli ilk adımları atmak için bu örneklerden ilham alabilirsiniz.