En heyecan verici oyun odaları

Bu hem oyun odası hem de bar olarak dizayn edilen yaşam alanı modern mimari ve dekorasyonlu bir evin parçası. Bu evin bir zamanlar eski bir çiftlik evi olduğunu hayal etmek güç. Bu renkli ve eğlenceli odanın içinde bulunduğu tamamıyla yenilenmiş olan bina eski bir köy evinden oluşturulmuş. Yeni sahipleri eve yepyeni, modern, keyifli ve çağdaş bir görünüm kazandırmışlar. (Bunun gibi eski evlerin restorasyon ve yeniden tasarlanmasıyla elde edilen yeni ve modern evler dikkatinizi çekiyorsa, Almanya'daki eski bir yapının göz kamaştıran bir eve dönüşmesini incelediğimiz Köhne bir evden bir dinginlik abidesine isimli yazımıza da bakmanızı öneririz.) Yenilenmiş evin en eğlenceli ve keyifli odalarından biri de bu oyun barı. Hem günün yorgunluğunu atmak, hem kafanızı dağıtmak, hem de eğlenmek için kullanabileceğiniz bu oda, adeta çocukluğunuzda kurduğunuz hayallerin baş rolü gibi.