En heyecan verici oyun odaları

Herkesin bilgisayar oyunlarıyla büyüdüğü çağ çok da eskilere kadar gitmiyor. Ama yine de muhtemelen en genç okurlarımız son teknoloji Playstation ve Xbox'larla, biraz daha yaş almış olanlarsa Atari ve Nintendo konsollarıyla büyümüştür. Bu yazımızda ise kapmsamlı bir şey şekilde oyun odalarını ele alacağız çünkü ekrana karşı değil de oyun tahtalarıyla, tilt makineleriyle ya da mesela klasik bilardo masasıyla oyun oynamanın tadı bir başkadır. Sizin için bulduğumuz en lüks ve yaratıcı oyun ve eğlence odalarını derledik.
Bir bilardo masasının merkezde yer aldığı bu yaşam alanı olağanüstü tasarımıyla dikkat çekiyor. Odanın bu fotoğrafta görünmeyen cephesindeki duvarlarda Baba ve Yaralı Yüz filmlerinin afişleri asılı. Bu film afişleri aslında iç mimarın odanın dizaynını yaratırken aklında nasıl bir atmosfer olduğunu da ortaya koyuyor. Bilardo masasının üzerinde konumlanan o büyüleyici avizeyle klas bir görünüm elde etmiş, sert mizaçlı, loş ışıklı bir oda. Bu odada keyifle içkilerinizi yudumlayıp bir yandan da bilardo oynayabileceğiniz gibi aynı zamanda ciddi iş toplantıları ya da arkadaşlarınızla zevkli spor sohbetleri de yapabilirsiniz. Kısaca hemen her konsepte uyum sağlayabilecek bu şık, lüks ve ağırbaşlı bilardo odası Chicago'da bir evde yer alıyor.
Bu hem oyun odası hem de bar olarak dizayn edilen yaşam alanı modern mimari ve dekorasyonlu bir evin parçası. Bu evin bir zamanlar eski bir çiftlik evi olduğunu hayal etmek güç. Bu renkli ve eğlenceli odanın içinde bulunduğu tamamıyla yenilenmiş olan bina eski bir köy evinden oluşturulmuş. Yeni sahipleri eve yepyeni, modern, keyifli ve çağdaş bir görünüm kazandırmışlar. (Bunun gibi eski evlerin restorasyon ve yeniden tasarlanmasıyla elde edilen yeni ve modern evler dikkatinizi çekiyorsa, Almanya'daki eski bir yapının göz kamaştıran bir eve dönüşmesini incelediğimiz Köhne bir evden bir dinginlik abidesine isimli yazımıza da bakmanızı öneririz.) Yenilenmiş evin en eğlenceli ve keyifli odalarından biri de bu oyun barı. Hem günün yorgunluğunu atmak, hem kafanızı dağıtmak, hem de eğlenmek için kullanabileceğiniz bu oda, adeta çocukluğunuzda kurduğunuz hayallerin baş rolü gibi.
Bu fotoğraf, odanın bir başka açıdan görünüşünü ele alıyor. Renkli ışıkları, oyun konsolları, bilardo masası, langırt masası ve barıyla, bu mekâna girdiğinizde kendinizi şeker dükkânına giren bir çocuk gibi hissetmeniz çok doğal. Odanın ışıklandırması mekânın renkli ve heyecan verici atmosferini tamamlayan ve adeta bir oyunun içindeymişsiniz hissi veren son ayrıntı olma niteliği taşıyor.
Oyun odaları her zaman yukarıdaki örnekler gibi fazla hareketli, canlı ve renkli olmak zorunda değil. Bu fotoğraftaki gibi tek bir langırt masası da şık, seçkin ve eğlenceli bir amosfer sağlayabilir. En önemlisi de bu atmosferi sağlarken mekânın geri kalanındaki tasarımla uyum içinde bir oyun alanı yaratabilmek. Fotoğraftaki örnekte de buna öncelik verilmiş ve langırt masasının ahşap dokusu ve siyah ayakları sayesinde, yaşam alanının modern ve şık dizaynıyla ahenk içinde bir oyun alanı yaratılmış.
İtalyan tasarımcı Tommaso Giunchi tarafından dizayn edilen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Open Knowledge'ın ofisindeyiz. Çalışma alanının yan tarafında konumlanmış, zemin boyunca uzanan dev satranç tahtası hem duyguları hem de beyni harekete geçiriyor. Hem kafanızı dağıtmak, hem dikkatinizi toparlamak için harika bir zihin açıcı olan satrançtan daha iyi bir motivasyon aracı düşünülemez herhalde. Tasarım sayesinde de satrancın zaten var olan özellikleri katlanarak büyümüş ve oyun görsel açıdan da bir şölene ve iyi bir uyarıcıya dönüşmüş. (Motivasyon arttırıcı dizaynların böyle büyük ofislerde olduğu kadar, kendi bireysel çalışma odalarımızda da etkili olduğu aşikâr. Aklınızda çalışma odanızı yenilemek varsa mutlaka zihin açıcı parlak çalışma odaları fikirlerine bir göz atın.)