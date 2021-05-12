Türkiye’den çağdaş ve şık antrasit mutfak modeli

Ev hanımları için bir yaşam alanı haline gelen mutfak; modern bir tasarıma sahip olduğunda evin en özel yeri olur. Günümüzde çağdaş tasarımlara sahip mutfak modelleri tasarlayarak hayata geçiren mutfak planlayıcıları ile çalıştığınızda hayal ettiğinizden daha güzel mutfaklara sahip olabilirsiniz. Modern ve çağdaş mutfaklar için antrasit mutfak modellerini tercih edebilirsiniz. Antrasit beyaz mutfak dolapları ile uyumlu mutfak mobilyaları seçerek mükemmel mutfaklar yaratabilirsiniz. Açık tonlarda antrasit mutfak dolaplarını koyu renkli mutfak mobilyaları ile kombinleyebilirsiniz.

Modern ve çağdaş mutfaklarda kullanacağınız her detay çok önemlidir. Antrasit mutfak modelleri için kullanacağınız fayansların renk uyumlarına dikkat etmeniz gerekir. Mutfağın enerjik bir iç mekan olmasını sağlayacak olan fayansları seçerken mobilya renklerini göz önünde bulundurmalısınız. Hangi fayanslar antrasit mutfak dolabı ile uyumlu olur diye düşünüyorsanız '' Mutfak dolabı ile uyumlu fayans seçimi nasıl yapılır ? '' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Günün önemli bir bölümünü geçirdiğimiz mutfaklar, yeni dekorasyon stilleri ve yenilikçi mutfak fikirleri ile gün geçtikçe daha da göz alıcı hale geliyor. Kusursuz ve çağdaş bir mutfak modeline sahip olmak istediğinizde mutlaka yabancı markalara yönelmenize gerek yok. Ülkemizde de artık hayalleri süsleyecek işlevsel, modern ve şık mutfak tasarımları mevcut. Bugün size tanıtacağımız mutfak, Ada Ahşap tasarımı olup yukarıda saydığımız tüm nitelikleri taşıyor. Hazırsanız daha detaylı inceleyelim.