Türkiye’den çağdaş ve şık antrasit mutfak modeli

Ev hanımları için bir yaşam alanı haline gelen mutfak; modern bir tasarıma sahip olduğunda evin en özel yeri olur. Günümüzde çağdaş tasarımlara sahip mutfak modelleri tasarlayarak hayata geçiren mutfak planlayıcıları ile çalıştığınızda hayal ettiğinizden daha güzel mutfaklara sahip olabilirsiniz. Modern ve çağdaş mutfaklar için antrasit mutfak modellerini tercih edebilirsiniz. Antrasit beyaz mutfak dolapları ile uyumlu mutfak mobilyaları seçerek mükemmel mutfaklar yaratabilirsiniz. Açık tonlarda antrasit mutfak dolaplarını koyu renkli mutfak mobilyaları ile kombinleyebilirsiniz.
Modern ve çağdaş mutfaklarda kullanacağınız her detay çok önemlidir. Antrasit mutfak modelleri için kullanacağınız fayansların renk uyumlarına dikkat etmeniz gerekir. Mutfağın enerjik bir iç mekan olmasını sağlayacak olan fayansları seçerken mobilya renklerini göz önünde bulundurmalısınız. Hangi fayanslar antrasit mutfak dolabı ile uyumlu olur diye düşünüyorsanız '' Mutfak dolabı ile uyumlu fayans seçimi nasıl yapılır ? '' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız.
Günün önemli bir bölümünü geçirdiğimiz mutfaklar, yeni dekorasyon stilleri ve yenilikçi mutfak fikirleri ile gün geçtikçe daha da göz alıcı hale geliyor. Kusursuz ve çağdaş bir mutfak modeline sahip olmak istediğinizde mutlaka yabancı markalara yönelmenize gerek yok. Ülkemizde de artık hayalleri süsleyecek işlevsel, modern ve şık mutfak tasarımları mevcut. Bugün size tanıtacağımız mutfak, Ada Ahşap tasarımı olup yukarıda saydığımız tüm nitelikleri taşıyor. Hazırsanız daha detaylı inceleyelim.
Antrasit mutfak modellerinde estetik kadar fonksiyonellik de çok önemlidir. Mutfak düzeni ve mutfak planı içinde yer alacak olan tüm mobilyalar fonksiyonel özelliklere sahip olmalıdır. Bu sayede mutfak kullanıcıları ve ev hanımları için pratik bir mutfak yaşamı sağlanmış olur.
İlk önce mutfağın genel görünümüne göz atıyoruz. Mutfak dekorasyonunda gri ve beyaz tonlarından oluşan bir renk paleti hakim. Resimde gördüğümüz kesitte bir duvar gri renkli iken diğer duvar beyaz renginde. Yine gri renkli duvarda dolaplar beyaz iken diğer duvardaki raflar gri renginde. Bu renk ikiliği mutfağın tamamına hakim olmuş durumda. Örneğin ada tezgahın üst yüzeyi gri olup alt kısmı beyaz renginde. Kısacası mutfakta gözü yormayan fakat son derece uyumlu bir renk kullanımı var. Aynı şekilde yer zemini dumanlı gri kaplamayla döşenmiş. Renkler dışında dekorasyon ayrıntılarına gelince… Mutfakta dolap, tezgah gibi temel ekipman hariç dekoratif aksesuarlar kullanılmış. Örneğin sol başta uzun beyaz bir vazo içerisinden yine beyaz güller yer alıyor. Ada tezgahın hemen yanında ise toprak tonlarında doğal görünümlü iki adet küçük vazo var. Kuşkusuz güzel beyaz çiçekler ve şık vazolar mutfağın şıklığını arttıran öğeler. Vazo dışında ada tezgahın üzerinde bulunmak üzere üç adet otantik heykel yer alıyor. Bu heykellerin renk seçimi de mutfağın geneliyle uyumlu. Dekoratif öğelerden söz etmişken lamba seçimini es geçmek olmaz. Mutfağın keskin ve düz hatlarıyla uyumlu olmakla birlikte üç boyutlu niteliğini vurgulayan özel bir lamba tercih edilmiş. Kısacası dekoratif objeleriyle de öne çıkan bir mutfak modeli var karşımızda.
Mutfağın ada tezgahı aynı zamanda mutfakta yer alan tek tezgah. Bu nedenle genellikle masa işlevi de gören ada tezgah modellerinden farklı olarak bir kısmı ocak olarak kullanılırken diğer kısma musluk ve lavabo eklenmiş. Tezgahın işlevselliği bunlarla sınırlı değil. Ek olarak iç kısmında çatal, bıçak gibi malzemeler için çekmeceler bulunuyor. Özellikle yemek pişirirken bu tür malzemeler sıklıkla kullanıldığından konum olarak doğru tasarlanmış.
Örnek mutfağın en büyük özelliği duvara gömülü dümdüz, pürüzsüz yüzeylerden oluşan dolaplara sahip olması. Tam da bu özelliğinden ötürü son derece çağdaş ve etkileyici bir görünüme sahip. Bu kusursuz görünümünün altında ne gibi özellikleri olduğunu ise detayları inceledikçe anlayacağız. Mesela bu resimde fırın ve mikrodalga arasında kalan parlak siyah yüzeyli bölmelerden birinin katlanabilir kapak tasarımı olduğunu görüyoruz. İçinde ise bir raf bulunuyor.
Gösterişli dolap ünitesinin alt dolaplarından biri ise dışa doğru açılan kapağa sahip. Kapağı açtığımızda ise dışa doğru uzanan iki adet metal raf uzanıyor. Raylı sistemi sayesinde en arkada bulunan malzemelere dahi rahatlıkla erişebiliyorsunuz.
Mutfak genel olarak ankastre dolap ve ada tezgah dışında bir de duvara monte edilmiş üç adet raflıktan oluşuyor. Beyaz duvara eklenen gri raflıklar şekil olarak kutuları andırıyor. Zikzaklı hizalanan raflıklarda resimde gördüğünüz üzere cam kavanozlar ve baharatlıklar yerleştirilebilir.
Çağdaş mutfağın en önemli özelliği çok sayıda depolama alanına sahip olması. Öyle ki resimde gördüğünüz gibi kiler işlevi gören dolaplar bile mevcut. Dolap ünitesinin en başında yer alan ince uzun bölümler kiler vazifesi görüyor.
Ülkemizden daha fazla mutfak örneği görmek isterseniz ’Türkiye'deki evlerden ilham veren 10 mutfak tasarımı’ başlığına göz atabilirsiniz.