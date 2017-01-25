현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo

nihal e. nihal e.
WROCŁAW / OPORÓW - 200M2, razoo-architekci razoo-architekci Eklektik Banyo
Loading admin actions …

Bugünkü yazıda çoğunlukla apartman dairelerinde yer alan küçük ama çok şık 8 banyo örneği tanıtacağız. Farklı tarz ve renklere sahip bu banyolar küçük alanları nasıl güzel ve özgün hale getirebileceğinizin ispatı gibi.

​1- Kırmızı beyaz

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Oks Mimarlık tasarımı ilk banyo örneğinde renk kullanımı öne çıkıyor. Kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan banyonun zeminde ahşap kaplama kullanılacak keskin renk geçişi yumuşatılmış. Küçük banyoyu iki bölüme ayırabiliriz. Birinci bölüm lavabonun bulunduğu daha geniş bir alan. İkinci bölüm ise duşun yer aldığı daha kapalı bir bölüm. Renk paleti duş bölümünde koyu kırmızı seramik taşlar ve lavabo bölümünde beyaz duvarlardan oluşuyor.

​2- Akdeniz geleneği

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Akdeniz tarzını yansıtan unsurlar çağdaş dekorasyonda oldukça ilgi görür. Denizden esinlenilen renk ve motiflere sahip karo seramikler, tüm banyo alanını kaplamamakla birlikte banyoya karakter katan ana öğedir. Bunun dışında örnek banyoda sürgülü kapılı şeffaf duş camı hariç geniş bir lavabo tezgahı ile bolca depolama alanı bulunmaktadır. Lavaboyu tamamlayan geniş ayna ise banyoyu olduğundan daha büyük gösteriyor.

​3- Modern ve klasik

IpoHouse-Costruire sotto, SANTACROCEARCHITETTI SANTACROCEARCHITETTI Modern Banyo
SANTACROCEARCHITETTI

SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI

Tasarımın modern ve klasik arasında bir lezzet sunan her ayrıntısı önümüzdeki küçük ama bakımlı banyoların önemsiz olmadığını ortaya koyar nitelikte. Duvarların gri rengi, grafik desenlerle dönüşümlü olarak ilginç bir manzara meydana getirmiş. Sonuç olarak şık ve etkileyici bir banyo. Arka plandaki beyaz tabureler de dikkate şayan.

4- Eklektik stil

WROCŁAW / OPORÓW - 200M2, razoo-architekci razoo-architekci Eklektik Banyo
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Bu banyo modeli diğer örneklere nazaran biraz daha büyük denebilir. Ancak çatı katında bulunmasından ötürü tavanı basık. Eklektik stilde dekore edilmiş olup oldukça estetik görünüyor. Yuvarlak aynanın bulunduğu duvara eskitme görünümlü beyaz ahşap eklenmiş. Lavabo altındaki dolap da yine eskitme görünümlü ve renkli. Siyah beyaz yer zemini de çok şık bir tercih.

​5- Canlı yeşiller

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta Eklektik Banyo
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

Şaşırtmaktan korkmayan, akıllı ve modern bir ev için sanatsal bir banyodan daha iyi bir tercih yok. Bu sebeple banyo duvarlarınıza sanatsal resimler asmaktan korkmayın. Ana duvarlar için kullanılan canlı yeşiller, köşede yer alan mini ağaçla birlikte canlılık hissi uyandırıyor. Bu kadar küçük bir alan için uygulanabilecek en sofistike dekorasyon stillerinden biri bu örnek.

​6- Soluk pastel tonu

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Banyo
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Mor rengine yakın tondaki duvarların ekisi, küçük ama kesinlikle yenilikçi banyoyu karakterize ediyor. Hepsi dikdörtgen planda geliştirilen kare çizgiler doğru renk kombinasyonu ve mobilya tasarımı için benzersiz bir cazibeye sahip. Küçük banyoda her bir bölüm ayrı bir odaya açılıyor gibi. İlk önce lavabo sonra klozet en dipte ise duşu görüyoruz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​7- Siyah ve beyaz

Appartamento in Black&White a Lione, Design for Love Design for Love İskandinav Banyo
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

Sırada Fransa’da bulunan bir dairenin banyosunu görmekteyiz. Tamamen siyah ve beyazdan oluşan banyo tek kelimeyle kusursuz. İki renk arasındaki keskin geçiş başka hiçbir süslemeye gerek bırakmadan banyoyu göz alıcı kılmış. Apartman dairelerinin banyoları genellikle küçük olduğundan koyu renklerle duvarları kapatmak kötü sonuç verir. Bu örnekte de her ne kadar keskin bir geçiş olsa da fon işlevi gören tüm duvarlar beyaz renkli olup sadece eşya ve aksesuarlar siyah renklidir.

​8- İskandinav tarzı

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta İskandinav Banyo
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Son örneğimiz İskandinav stilde tasarlanmış bir banyo modeli. Kare biçiminde küçük seramik taşların kullanıldığı banyo iki bölümden oluşuyor diyebiliriz. İlk bölümde lavaboyu görüyoruz. Yarım duvarla kaplanmış daha arkada bulunan ikinci bölümde ise klozet ve duş yer alıyor. Banyo her ne kadar sade görünse de İskandinav stilin genel özelliklerini taşıyor. Beyaz duvarlar, ahşap zemin, ilginç aydınlatma ve yeşil bitkiler bu tarzın vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Banyosunu değiştirmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken 8 tadilat projesi’ başlığına bakabilirsiniz.

Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları
Bu banyoları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler