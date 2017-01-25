Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo

Şaşırtmaktan korkmayan, akıllı ve modern bir ev için sanatsal bir banyodan daha iyi bir tercih yok. Bu sebeple banyo duvarlarınıza sanatsal resimler asmaktan korkmayın. Ana duvarlar için kullanılan canlı yeşiller, köşede yer alan mini ağaçla birlikte canlılık hissi uyandırıyor. Bu kadar küçük bir alan için uygulanabilecek en sofistike dekorasyon stillerinden biri bu örnek.