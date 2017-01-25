Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo

Bugünkü yazıda çoğunlukla apartman dairelerinde yer alan küçük ama çok şık 8 banyo örneği tanıtacağız. Farklı tarz ve renklere sahip bu banyolar küçük alanları nasıl güzel ve özgün hale getirebileceğinizin ispatı gibi.
Oks Mimarlık tasarımı ilk banyo örneğinde renk kullanımı öne çıkıyor. Kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan banyonun zeminde ahşap kaplama kullanılacak keskin renk geçişi yumuşatılmış. Küçük banyoyu iki bölüme ayırabiliriz. Birinci bölüm lavabonun bulunduğu daha geniş bir alan. İkinci bölüm ise duşun yer aldığı daha kapalı bir bölüm. Renk paleti duş bölümünde koyu kırmızı seramik taşlar ve lavabo bölümünde beyaz duvarlardan oluşuyor.
Akdeniz tarzını yansıtan unsurlar çağdaş dekorasyonda oldukça ilgi görür. Denizden esinlenilen renk ve motiflere sahip karo seramikler, tüm banyo alanını kaplamamakla birlikte banyoya karakter katan ana öğedir. Bunun dışında örnek banyoda sürgülü kapılı şeffaf duş camı hariç geniş bir lavabo tezgahı ile bolca depolama alanı bulunmaktadır. Lavaboyu tamamlayan geniş ayna ise banyoyu olduğundan daha büyük gösteriyor.
Tasarımın modern ve klasik arasında bir lezzet sunan her ayrıntısı önümüzdeki küçük ama bakımlı banyoların önemsiz olmadığını ortaya koyar nitelikte. Duvarların gri rengi, grafik desenlerle dönüşümlü olarak ilginç bir manzara meydana getirmiş. Sonuç olarak şık ve etkileyici bir banyo. Arka plandaki beyaz tabureler de dikkate şayan.
Bu banyo modeli diğer örneklere nazaran biraz daha büyük denebilir. Ancak çatı katında bulunmasından ötürü tavanı basık. Eklektik stilde dekore edilmiş olup oldukça estetik görünüyor. Yuvarlak aynanın bulunduğu duvara eskitme görünümlü beyaz ahşap eklenmiş. Lavabo altındaki dolap da yine eskitme görünümlü ve renkli. Siyah beyaz yer zemini de çok şık bir tercih.
Şaşırtmaktan korkmayan, akıllı ve modern bir ev için sanatsal bir banyodan daha iyi bir tercih yok. Bu sebeple banyo duvarlarınıza sanatsal resimler asmaktan korkmayın. Ana duvarlar için kullanılan canlı yeşiller, köşede yer alan mini ağaçla birlikte canlılık hissi uyandırıyor. Bu kadar küçük bir alan için uygulanabilecek en sofistike dekorasyon stillerinden biri bu örnek.
Mor rengine yakın tondaki duvarların ekisi, küçük ama kesinlikle yenilikçi banyoyu karakterize ediyor. Hepsi dikdörtgen planda geliştirilen kare çizgiler doğru renk kombinasyonu ve mobilya tasarımı için benzersiz bir cazibeye sahip. Küçük banyoda her bir bölüm ayrı bir odaya açılıyor gibi. İlk önce lavabo sonra klozet en dipte ise duşu görüyoruz.
Sırada Fransa’da bulunan bir dairenin banyosunu görmekteyiz. Tamamen siyah ve beyazdan oluşan banyo tek kelimeyle kusursuz. İki renk arasındaki keskin geçiş başka hiçbir süslemeye gerek bırakmadan banyoyu göz alıcı kılmış. Apartman dairelerinin banyoları genellikle küçük olduğundan koyu renklerle duvarları kapatmak kötü sonuç verir. Bu örnekte de her ne kadar keskin bir geçiş olsa da fon işlevi gören tüm duvarlar beyaz renkli olup sadece eşya ve aksesuarlar siyah renklidir.
Son örneğimiz İskandinav stilde tasarlanmış bir banyo modeli. Kare biçiminde küçük seramik taşların kullanıldığı banyo iki bölümden oluşuyor diyebiliriz. İlk bölümde lavaboyu görüyoruz. Yarım duvarla kaplanmış daha arkada bulunan ikinci bölümde ise klozet ve duş yer alıyor. Banyo her ne kadar sade görünse de İskandinav stilin genel özelliklerini taşıyor. Beyaz duvarlar, ahşap zemin, ilginç aydınlatma ve yeşil bitkiler bu tarzın vazgeçilmezleri arasında yer alır.
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