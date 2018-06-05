Şıkır şıkır bir salon için Türk evlerinden 13 fikir

Her biri Türk tasarımcıların elinden çıkmış 13 şahane salon modeli için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
İyi bir oturma odası kullanışlı olduğu kadar göze de hitap etmelidir. Özellikle modern bir salon için renklerden yararlanabilirsiniz. Siyah-beyaz güçlü bir kontrast meydana getirdiğinden her dönem modern durur ve asla demode olmaz. Bu örnekte olduğu gibi duvarlar siyah, koltuklar beyaz tercih edilirse daha ilgi çekici olur.
Renkler kadar salonunuzu güzelleştirecek başka unsurlar da vardır. Örneğin mat kumaşlar yerine daha göz alıcı gözüken ipek, saten, deri gibi tekstil ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu salonda ise pembe kadifeler tüm bakışları üzerine topluyor.
Dekorasyonda çok fazla renk ve aksesuar kimi zaman göz yoran bir kalabalık meydana getirebilir. Özellikle abartılı dekorasyondan hoşlanmayanlar için sade bir stil her zaman daha cazip gelir. Fakat sade bir oturma odasının sönük olma gibi bir riski vardır. Bu durumda sadece bir objeyi, örneğin halıyı dikkat çekici bir modelden seçebilirsiniz.
Sade tarzı olanlar için durum yukarıdaki gibi. Peki ilgi çekmeyi sevenler? Onlar daha şanslı çünkü sayısız seçenek var. Duvarlardan mobilyalara dek yaratıcı pek çok model mevcut. Yine de kestirmeden gitmek isterseniz özgün ve yenilikçi aksesuarlar işinizi görecektir.
Koltuk takımlarının bir örnek olması artık çok sıkıcı olmadı mı? Bazen büyük kanepelerin modern sandalyelerle tamamlandığını görürüz. Ancak koltuklar hep aynı model olur. O halde risk alın ve kendi tarzınızı yaratın.
Koltukların en önemli özelliği öncelikle konforlu olmasıdır. Daha sonra estetik olup olmasına bakılır. Özellikle büyük model koltuklar açık tonlarda tercih edilir. Zira çok yer kaplayacağı için koyu bir ton salonu kapatabilir. O halde soft tonlardaki koltuğunuzu minderlerle süsleyin. Bu sayede tüm görünümü değiştirebilirsiniz.
Günümüzde oturma odalarında tek parçadan oluşan büyük koltukla sıkça rastlarız. Genellikle L biçiminde olan bu koltuklar ikinci bir koltuğa ihtiyaç bırakmaz. Ancak geniş bir salonunuz ve daha çok oturma alanına ihtiyacınız varsa L yerine U biçiminde bir koltuk da tercih edebilirsiniz.
Kimi salonlar öyle geniş olur ki koltuklarınızı duvara dayamak zorunda kalmazsınız. Özellikle resimdeki gibi büyük bir salonda koltuğun arkası oda girişine doğru bakıyorsa arka kısma bir konsol yerleştirmek çok daha iyi gösterecektir.
Dekorasyonunuzu güzelleştirmek için ana unsur olarak sehpayı belirleyebilirsiniz. Diğer eşyaları da sehpaya göre seçip konumlandırabilir, böylece uyumlu ve de güzel bir tarz oluşturabilirsiniz.
Başlıktaki sorunun belli başlı bir cevabı yok, zira sayısız seçenek var. Ancak örnekteki salon aksesuar ve renk seçimiyle kesinlikle sofistike bir model.
Bir salon ne kadar modern ve şık olursa olsun detaylara gösterdiği önemle daha da değerlenir. Örneğin bu salon gri tonlarında bir renk paletine sahip. İlk anda fark edilmeyen koltuk arkası tasarımı ise ince düşünülmüş bir ayrıntı.
Eğer çağdaş bir tarzınız varsa ve yeniliklerden korkmuyorsanız kendinizi tamamen serbest bırakın. Özellikle çarpıcı mobilyalar seçeceksiniz tüm aksesuarları aynı tarzda kullanın.
Sehpa dışında dekorasyonun yıldızı olarak lamba modelleri de iyi bir fikir olabilir.
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