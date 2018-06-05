Şıkır şıkır bir salon için Türk evlerinden 13 fikir

İyi bir oturma odası kullanışlı olduğu kadar göze de hitap etmelidir. Özellikle modern bir salon için renklerden yararlanabilirsiniz. Siyah-beyaz güçlü bir kontrast meydana getirdiğinden her dönem modern durur ve asla demode olmaz. Bu örnekte olduğu gibi duvarlar siyah, koltuklar beyaz tercih edilirse daha ilgi çekici olur.