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Şıkır şıkır bir salon için Türk evlerinden 13 fikir

nihal e. nihal e.
Ysk Tadilat, Ysk Tadilat Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
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Her biri Türk tasarımcıların elinden çıkmış 13 şahane salon modeli için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

​1- Kontrast yaratın

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

İyi bir oturma odası kullanışlı olduğu kadar göze de hitap etmelidir. Özellikle modern bir salon için renklerden yararlanabilirsiniz. Siyah-beyaz güçlü bir kontrast meydana getirdiğinden her dönem modern durur ve asla demode olmaz. Bu örnekte olduğu gibi duvarlar siyah, koltuklar beyaz tercih edilirse daha ilgi çekici olur.

​2- Farklı tekstil ürünleri kullanın

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Renkler kadar salonunuzu güzelleştirecek başka unsurlar da vardır. Örneğin mat kumaşlar yerine daha göz alıcı gözüken ipek, saten, deri gibi tekstil ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu salonda ise pembe kadifeler tüm bakışları üzerine topluyor.

​3- Halıyı dikkat çekici yapın

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Dekorasyonda çok fazla renk ve aksesuar kimi zaman göz yoran bir kalabalık meydana getirebilir. Özellikle abartılı dekorasyondan hoşlanmayanlar için sade bir stil her zaman daha cazip gelir. Fakat sade bir oturma odasının sönük olma gibi bir riski vardır. Bu durumda sadece bir objeyi, örneğin halıyı dikkat çekici bir modelden seçebilirsiniz.

​4- Yaratıcı aksesuarlar alın

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Sade tarzı olanlar için durum yukarıdaki gibi. Peki ilgi çekmeyi sevenler? Onlar daha şanslı çünkü sayısız seçenek var. Duvarlardan mobilyalara dek yaratıcı pek çok model mevcut. Yine de kestirmeden gitmek isterseniz özgün ve yenilikçi aksesuarlar işinizi görecektir.

​5- Ezber bozun

Aşiyan Cephe, Decora Decora Modern Oturma Odası
Decora

Aşiyan Cephe

Decora
Decora
Decora

Koltuk takımlarının bir örnek olması artık çok sıkıcı olmadı mı? Bazen büyük kanepelerin modern sandalyelerle tamamlandığını görürüz. Ancak koltuklar hep aynı model olur. O halde risk alın ve kendi tarzınızı yaratın.

​6- Minderlerle fark yaratın

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Koltukların en önemli özelliği öncelikle konforlu olmasıdır. Daha sonra estetik olup olmasına bakılır. Özellikle büyük model koltuklar açık tonlarda tercih edilir. Zira çok yer kaplayacağı için koyu bir ton salonu kapatabilir. O halde soft tonlardaki koltuğunuzu minderlerle süsleyin. Bu sayede tüm görünümü değiştirebilirsiniz.

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​7- Ekstra oturma alanı için yekpare koltuk

Perde Tasarım PİLE PERDE Klasik Oturma Odası
PİLE PERDE

Perde Tasarım

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

Günümüzde oturma odalarında tek parçadan oluşan büyük koltukla sıkça rastlarız. Genellikle L biçiminde olan bu koltuklar ikinci bir koltuğa ihtiyaç bırakmaz. Ancak geniş bir salonunuz ve daha çok oturma alanına ihtiyacınız varsa L yerine U biçiminde bir koltuk da tercih edebilirsiniz.

​8- Koltuk arkasına konsol koyun

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Kimi salonlar öyle geniş olur ki koltuklarınızı duvara dayamak zorunda kalmazsınız. Özellikle resimdeki gibi büyük bir salonda koltuğun arkası oda girişine doğru bakıyorsa arka kısma bir konsol yerleştirmek çok daha iyi gösterecektir.

​9- Sıra dışı sehpa seçin

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Dekorasyonunuzu güzelleştirmek için ana unsur olarak sehpayı belirleyebilirsiniz. Diğer eşyaları da sehpaya göre seçip konumlandırabilir, böylece uyumlu ve de güzel bir tarz oluşturabilirsiniz.

​10- Sofistike bir salon nasıl olmalı?

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Başlıktaki sorunun belli başlı bir cevabı yok, zira sayısız seçenek var. Ancak örnekteki salon aksesuar ve renk seçimiyle kesinlikle sofistike bir model.

​11- Detaylara önem verin

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir salon ne kadar modern ve şık olursa olsun detaylara gösterdiği önemle daha da değerlenir. Örneğin bu salon gri tonlarında bir renk paletine sahip. İlk anda fark edilmeyen koltuk arkası tasarımı ise ince düşünülmüş bir ayrıntı.

​12- Yaratıcılığınızı serbest bırakın

Maltepe Tadilat Dekorasyon Şirketi Modern Oturma Odası
Dekorasyon Şirketi

Maltepe Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Eğer çağdaş bir tarzınız varsa ve yeniliklerden korkmuyorsanız kendinizi tamamen serbest bırakın. Özellikle çarpıcı mobilyalar seçeceksiniz tüm aksesuarları aynı tarzda kullanın.

​13- İlgi çekici lamba satın alın

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Sehpa dışında dekorasyonun yıldızı olarak lamba modelleri de iyi bir fikir olabilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Duvarlarınızı süslemek için hiç aklınıza gelmemiş olan 10 fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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