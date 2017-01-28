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Bu 17 salonu gördükten sonra seninkini değiştirmek isteyeceksin… hem de derhal!

nihal e. nihal e.
Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Oturma Odası
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Günün yorgunluğunu attığımız oturma odaları yalnızca bir dinlenme alanı değil aynı zamanda konuklarımızı ağırladığımız bölümlerdir. Bu sebeple salonlar daima diğer odalardan daha çok titizlenilir. Bugünkü yazımızda farklı stil ve boyutlarda 17 salon örneğini inceliyoruz. Aşağıdaki listeyi inceleyerek siz de kendinize uygun oturma odasına karar verebilirsiniz.

1. Güven verici

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Minimalist Oturma Odası
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Bu salonun mobilyalarındaki nötr tonlar ve klasik çizgileri yansıtan sıcaklık, havayı tanıdık ve davetkâr kılar; İçinde vakit geçirmekten zevk duyacağımız mekanlardan.

2. Zarif ve gizemli

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Gri, siyah ve mor renkleri anlam bakımından çözmenin zor olduğu bir gizem taşır ve aynı zamanda dekorasyonda kullanıldığında dikkate değer bir prestiji de var. Bu dekorasyon gizemli renkleriyle harika görünüyor.

​3. Genç ve eğlenceli

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE Klasik Oturma Odası
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

Eğlencenizi ve yaratıcı yönünüzü evinizin her yerinde sunmak istiyorsanız, bu tarz sizin için ideal. Savurganlık yok. Yalnızca rengarenk, sanatsal bir salon. Bu stil hayat dolu görünüyor.

​4. Klasik unsurlar

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Oturma Odası
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Genel bağlam modern ve yenilikçi, ancak seçilen aksesuarların bazıları kesinlikle klasik ve lüks. Mobilyaların parlak detayları ve duvarlardaki ışıklandırılmış nişleri salonun bir artısı.

​5. Siyah-beyaz

Departamento Doig, Oneto/Sousa Arquitectura Interior Oneto/Sousa Arquitectura Interior Modern Oturma Odası
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Tüm renk paletindeki en modern kombinasyon olan siyah beyaz sade bir sunumla karşımızda. Basit ayrıntılara sahip, lükse kaçmayan zarif bir oda.

​6. Deniz renkleri

Ejemplos de decoración, DISEÑO INTERIOR LTDA DISEÑO INTERIOR LTDA Modern Oturma Odası
DISEÑO INTERIOR LTDA

DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA

Canlı maviler ve doğayı çağrıştıran desenleri ile bu salon dekorasyonu mükemmel görünüyor.

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​7. Klasik tarz

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov Klasik Oturma Odası Turkuaz
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Pastel renkte bir ambiyansa sahip olan bu oda, klasik mobilyalar sayesinde masal gibi görünüyor. Geleneksel şömine ile perdeler rahat ve romantik bir his katar.

​8. Doğa ile iç içe

Casa Sabaneta, Artek sas Artek sas Modern Oturma Odası Cam Yeşil
Artek sas

Artek sas
Artek sas
Artek sas

Nefes kesici bir ormanlık manzaraya sahip bu salon cam duvarları sayesinde adeta doğanın içinde gibi. Kaplandığı alan ise biraz küçük.

​9. Enerji dolu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu oda için canlı renk kombinasyonu akıllıca kullanıldı. Canlı renklerle dolu bir sanat tablosu, klasik tarzda koltuğu, göz alıcı kırmızılıkta minderler ve her şeye aykırı ahşap bir masa. Sonuç muhteşem.

​10. Sıcak tonlar

Varios, Arkiurbana Arkiurbana Klasik Oturma Odası
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

Salona daha fazla sıcaklık ve samimiyet havası katmak için turuncu ile birlikte toprak renk aralığı imdadınıza koşar. Bu salon için en iyi tanım kesinlikle huzur verici olması.

​11- İçinde ağaç olan salon

Интерьер квартиры с намеком на фэн-шуй, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Eklektik Oturma Odası
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Doğayı çok sevenler için küçük apartman daireleri bile küçük bir bahçeye dönüştürebilir. Minik bir ağaç ile doğa resimleri ruhunuzu dinledirebilir.

​12. Güçlü mesajlar

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design Modern Oturma Odası
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

Bohem ve estetik bir stil istiyorsanız duvarları kullanabilirsiniz. Bunun dışında sizi uyaran nesneler ve ilham veren bazı renkler ekleyebilirsiniz. Tıpkı bir sergi gibi.

​13. Rustik ve görkemli

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Bu geniş odanın dekorasyonunda taş şömine duvar başta olmak üzere ahşap tavan kirişleri kırsal stili şehrin en zarifliği ile birleştiriyor.

​14. Tropikal yönler

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Son derece ferah ve modern görünen bu odada pembe renkli tekli koltukların arkasında bulunan çağdaş bahçe salona tropik bir hava katıyor.

​15. Ahşap hakimiyeti

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Oturma Odası
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Resimdeki geniş oturma odası zemin döşemesi, tavan kirişleri, merdiveni ve oda kapıları ile birlikte ahşap hakimiyetini vurguluyor. Açık yaşam alanlı dizaynı ise salonu olduğundan daha ferah hale getirmiş.

​16. Radikal ve çağdaş

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Canlı renkli oturma grubundan yere değmeyen modern şöminesine dek evin tasarımı göz alıcı yaratıcılıkta. Cam kaplı devasa duvarları ile birlikte ev enfes bir manzara sahip.

​17. Lüks ve dengeli

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Kadife halısından tavan aydınlatmasına dek zengin detaylar barındıran salon şıklıktan ödün vermeyenler için harika bir örnek. Göz yormayan yumuşak renk paleti ise dekorasyonu dengeliyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Estetik ve kullanışlı 6 banyo örneği’ başlığına bakabilirsiniz.

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