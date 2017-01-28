Bu 17 salonu gördükten sonra seninkini değiştirmek isteyeceksin… hem de derhal!

Günün yorgunluğunu attığımız oturma odaları yalnızca bir dinlenme alanı değil aynı zamanda konuklarımızı ağırladığımız bölümlerdir. Bu sebeple salonlar daima diğer odalardan daha çok titizlenilir. Bugünkü yazımızda farklı stil ve boyutlarda 17 salon örneğini inceliyoruz. Aşağıdaki listeyi inceleyerek siz de kendinize uygun oturma odasına karar verebilirsiniz.
Bu salonun mobilyalarındaki nötr tonlar ve klasik çizgileri yansıtan sıcaklık, havayı tanıdık ve davetkâr kılar; İçinde vakit geçirmekten zevk duyacağımız mekanlardan.
Gri, siyah ve mor renkleri anlam bakımından çözmenin zor olduğu bir gizem taşır ve aynı zamanda dekorasyonda kullanıldığında dikkate değer bir prestiji de var. Bu dekorasyon gizemli renkleriyle harika görünüyor.
Eğlencenizi ve yaratıcı yönünüzü evinizin her yerinde sunmak istiyorsanız, bu tarz sizin için ideal. Savurganlık yok. Yalnızca rengarenk, sanatsal bir salon. Bu stil hayat dolu görünüyor.
Genel bağlam modern ve yenilikçi, ancak seçilen aksesuarların bazıları kesinlikle klasik ve lüks. Mobilyaların parlak detayları ve duvarlardaki ışıklandırılmış nişleri salonun bir artısı.
Tüm renk paletindeki en modern kombinasyon olan siyah beyaz sade bir sunumla karşımızda. Basit ayrıntılara sahip, lükse kaçmayan zarif bir oda.
Canlı maviler ve doğayı çağrıştıran desenleri ile bu salon dekorasyonu mükemmel görünüyor.
Pastel renkte bir ambiyansa sahip olan bu oda, klasik mobilyalar sayesinde masal gibi görünüyor. Geleneksel şömine ile perdeler rahat ve romantik bir his katar.
Nefes kesici bir ormanlık manzaraya sahip bu salon cam duvarları sayesinde adeta doğanın içinde gibi. Kaplandığı alan ise biraz küçük.
Bu oda için canlı renk kombinasyonu akıllıca kullanıldı. Canlı renklerle dolu bir sanat tablosu, klasik tarzda koltuğu, göz alıcı kırmızılıkta minderler ve her şeye aykırı ahşap bir masa. Sonuç muhteşem.
Salona daha fazla sıcaklık ve samimiyet havası katmak için turuncu ile birlikte toprak renk aralığı imdadınıza koşar. Bu salon için en iyi tanım kesinlikle huzur verici olması.
Doğayı çok sevenler için küçük apartman daireleri bile küçük bir bahçeye dönüştürebilir. Minik bir ağaç ile doğa resimleri ruhunuzu dinledirebilir.
Bohem ve estetik bir stil istiyorsanız duvarları kullanabilirsiniz. Bunun dışında sizi uyaran nesneler ve ilham veren bazı renkler ekleyebilirsiniz. Tıpkı bir sergi gibi.
Bu geniş odanın dekorasyonunda taş şömine duvar başta olmak üzere ahşap tavan kirişleri kırsal stili şehrin en zarifliği ile birleştiriyor.
Son derece ferah ve modern görünen bu odada pembe renkli tekli koltukların arkasında bulunan çağdaş bahçe salona tropik bir hava katıyor.
Resimdeki geniş oturma odası zemin döşemesi, tavan kirişleri, merdiveni ve oda kapıları ile birlikte ahşap hakimiyetini vurguluyor. Açık yaşam alanlı dizaynı ise salonu olduğundan daha ferah hale getirmiş.
Canlı renkli oturma grubundan yere değmeyen modern şöminesine dek evin tasarımı göz alıcı yaratıcılıkta. Cam kaplı devasa duvarları ile birlikte ev enfes bir manzara sahip.
Kadife halısından tavan aydınlatmasına dek zengin detaylar barındıran salon şıklıktan ödün vermeyenler için harika bir örnek. Göz yormayan yumuşak renk paleti ise dekorasyonu dengeliyor.
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