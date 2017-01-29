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Evinizde uygulayabileceğiniz 7 farklı açık dolap örneği

umit atdağ umit atdağ
MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
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İyi ve fonksiyonel bir dolap her zaman faydalı olan ve eşyalarınızın tamamını düzenli bir şekilde muhafaza eden bir mobilyadır.  Elbiselerinizin tamamını muhafaza etmesi açısından genişlik ve yeterli boşluğun bulunması çok önemlidir. Evinizde giysi odanızda kullanacağınız dolaplar artık açık ve kapağı olmayan dolap modeli olarak da üretilmektedir. Bu sayede hem yapacağınız dekorasyonun zarif ve 24 saat düzenli olmasını sağlayabiliyorsunuz hem de modern dolap modellerinden birine sahip olmuş oluyorsunuz. Homify yatak odası ve giysi odası dekorasyonlarında yoğun olarak kullanılan açık dolap örneklerini inceleyerek evinize en yakışan modele siz karar verin.

İdeal giysi dolapları

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Giyinme Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Giysi dolabına özenle tasarlanmış bir alan ayırarak istediğiniz ölçülerde olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dolabın ve yatak odanızın zarafetini artırmak için kapakları olmayan ve şık bir tasarıma sahip olan örnek dolapları tercih edebilirsiniz. İşlevsel özellikleri olan ve kapağı olmadığı için çok şık duran giysi dolabı giyinme odasının zarafetini katlamış.

Özel tasarımlar

PROYECTO MOBILIARIO HOGAR - APARTAMENTO, La Carpinteria - Mobiliario Comercial La Carpinteria - Mobiliario Comercial Modern Yatak Odası
La Carpinteria – Mobiliario Comercial

La Carpinteria - Mobiliario Comercial
La Carpinteria – Mobiliario Comercial
La Carpinteria - Mobiliario Comercial

Her şeyden önce giysi dolabının tasarımı çok önemlidir. İyi ve kullanışlı bir dolap istiyorsanız öncelikle ihtiyaçlarınızı sıralamalı ve sonrasında tasarım yapmalısınız. Tasarım sırasında kapakları plana dahil etmeyip yatak odanızda hem kullanımı kolay hem de aksesuarlarınızın renkli dünyasının gözler önünde olduğu bir giysi dolabına sahip olabilirsiniz.

Bağımsız kombinasyonlar

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Bir dolap tasarımı için yeterli yer ve zamanınız varsa özel bir mekan içinde çok özel bir dolap yapabilirsiniz. Birbirinden bağımsız farklı kombinasyonlar ile ayakkabı bölümü ayrı giysi bölümü ayrı olan  şık ve insanı etkileyen bir giysi dolabı ve ayakkabı dolabı sahibi olabilirsiniz. Özel ayakkabılıklar yerine tercih edeceğiniz açık giysi dolapları giysi odalarınızı daha zengin gösterecektir.

Özel aydınlatmalar

St. Mary Abbots, Coupdeville Coupdeville Modern Giyinme Odası
Coupdeville

St. Mary Abbots

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

Mekan içi aydınlatmaları dolaplar içinde çok önemlidir. Dolabın estetiği, görselliği ve zarafeti aydınlatma ile pekiştirilebileceği gibi kötü bir aydınlatma ile bu zarafet tamamen yok edilebilir. Bu örnek açık dolapta olduğu gibi her açıdan eşit bir şekilde yapacağınız aydınlatma ile dolap ve dolap içindeki eşyalarınız bir vitrin gibi  ışıl ışıl olacaktır.

Kutular ve çekmeceler

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Açık giysi dolapları için ihtiyaçlarınız doğrultusunda  tasarım yaparken geniş boşluklar bırakmanız sizin faydanıza olacaktır. Özellikle aksesuar ve ayakkabı kutuları için geniş alanlar bırakmanız  ve bu alanları çekmeceler ile desteklemeniz giysi dolabınızın  işlevselliğini artıracağı gibi görselliğine de katkı da bulunacaktır. Kutu alanları ile çekmecelerin yerleri tasarım türüne göre farklılık gösterebilir.

Merdiven altı dolaplar

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Evlerinizde yer alan merdivenlerin altında kalan ölü alanları kapaksız birer dolap haline getirerek  ölü alanlardan bir giysi dolabı elde etmiş olursunuz.  Kapaksız giysi dolabı merdiven altını  dekorasyona dahil etmenizi sağladığı gibi şık bir açık giysi dolabı sahibi olmanızı da sağlar.

Banyo dolapları

HF 1148, PHia PHia Modern Giyinme Odası
PHia

PHia
PHia
PHia

Banyolarda kullanılan giysi dolapları için kapaksız giysi dolabı tercih edilmesi kullanım kolaylığı açısından avantaj oluşturur. Özellikle banyo aksesuarı olan havlu bornoz gibi eşyaların kolay bir şekilde kullanılmasını sağlayan bu dolaplar tasarım zenginlikleri ile de dekorasyonun daha estetik olmasına katkı sağlıyor.

Geleneksel bir kır evinin doyumsuz güzelliği
Bu elbise dolabı modellerini siz nasıl buldunuz?

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