Evinizde uygulayabileceğiniz 7 farklı açık dolap örneği

İyi ve fonksiyonel bir dolap her zaman faydalı olan ve eşyalarınızın tamamını düzenli bir şekilde muhafaza eden bir mobilyadır. Elbiselerinizin tamamını muhafaza etmesi açısından genişlik ve yeterli boşluğun bulunması çok önemlidir. Evinizde giysi odanızda kullanacağınız dolaplar artık açık ve kapağı olmayan dolap modeli olarak da üretilmektedir. Bu sayede hem yapacağınız dekorasyonun zarif ve 24 saat düzenli olmasını sağlayabiliyorsunuz hem de modern dolap modellerinden birine sahip olmuş oluyorsunuz. Homify yatak odası ve giysi odası dekorasyonlarında yoğun olarak kullanılan açık dolap örneklerini inceleyerek evinize en yakışan modele siz karar verin.
Giysi dolabına özenle tasarlanmış bir alan ayırarak istediğiniz ölçülerde olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dolabın ve yatak odanızın zarafetini artırmak için kapakları olmayan ve şık bir tasarıma sahip olan örnek dolapları tercih edebilirsiniz. İşlevsel özellikleri olan ve kapağı olmadığı için çok şık duran giysi dolabı giyinme odasının zarafetini katlamış.
Her şeyden önce giysi dolabının tasarımı çok önemlidir. İyi ve kullanışlı bir dolap istiyorsanız öncelikle ihtiyaçlarınızı sıralamalı ve sonrasında tasarım yapmalısınız. Tasarım sırasında kapakları plana dahil etmeyip yatak odanızda hem kullanımı kolay hem de aksesuarlarınızın renkli dünyasının gözler önünde olduğu bir giysi dolabına sahip olabilirsiniz.
Bir dolap tasarımı için yeterli yer ve zamanınız varsa özel bir mekan içinde çok özel bir dolap yapabilirsiniz. Birbirinden bağımsız farklı kombinasyonlar ile ayakkabı bölümü ayrı giysi bölümü ayrı olan şık ve insanı etkileyen bir giysi dolabı ve ayakkabı dolabı sahibi olabilirsiniz. Özel ayakkabılıklar yerine tercih edeceğiniz açık giysi dolapları giysi odalarınızı daha zengin gösterecektir.
Mekan içi aydınlatmaları dolaplar içinde çok önemlidir. Dolabın estetiği, görselliği ve zarafeti aydınlatma ile pekiştirilebileceği gibi kötü bir aydınlatma ile bu zarafet tamamen yok edilebilir. Bu örnek açık dolapta olduğu gibi her açıdan eşit bir şekilde yapacağınız aydınlatma ile dolap ve dolap içindeki eşyalarınız bir vitrin gibi ışıl ışıl olacaktır.
Açık giysi dolapları için ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarım yaparken geniş boşluklar bırakmanız sizin faydanıza olacaktır. Özellikle aksesuar ve ayakkabı kutuları için geniş alanlar bırakmanız ve bu alanları çekmeceler ile desteklemeniz giysi dolabınızın işlevselliğini artıracağı gibi görselliğine de katkı da bulunacaktır. Kutu alanları ile çekmecelerin yerleri tasarım türüne göre farklılık gösterebilir.
Evlerinizde yer alan merdivenlerin altında kalan ölü alanları kapaksız birer dolap haline getirerek ölü alanlardan bir giysi dolabı elde etmiş olursunuz. Kapaksız giysi dolabı merdiven altını dekorasyona dahil etmenizi sağladığı gibi şık bir açık giysi dolabı sahibi olmanızı da sağlar.
Banyolarda kullanılan giysi dolapları için kapaksız giysi dolabı tercih edilmesi kullanım kolaylığı açısından avantaj oluşturur. Özellikle banyo aksesuarı olan havlu bornoz gibi eşyaların kolay bir şekilde kullanılmasını sağlayan bu dolaplar tasarım zenginlikleri ile de dekorasyonun daha estetik olmasına katkı sağlıyor.