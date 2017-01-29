Evinizde uygulayabileceğiniz 7 farklı açık dolap örneği

İyi ve fonksiyonel bir dolap her zaman faydalı olan ve eşyalarınızın tamamını düzenli bir şekilde muhafaza eden bir mobilyadır. Elbiselerinizin tamamını muhafaza etmesi açısından genişlik ve yeterli boşluğun bulunması çok önemlidir. Evinizde giysi odanızda kullanacağınız dolaplar artık açık ve kapağı olmayan dolap modeli olarak da üretilmektedir. Bu sayede hem yapacağınız dekorasyonun zarif ve 24 saat düzenli olmasını sağlayabiliyorsunuz hem de modern dolap modellerinden birine sahip olmuş oluyorsunuz. Homify yatak odası ve giysi odası dekorasyonlarında yoğun olarak kullanılan açık dolap örneklerini inceleyerek evinize en yakışan modele siz karar verin.