Küçük bir daireden 9 dekorasyon ve alan tasarrufu örneği

Küçük bir daireyi dekore etmek oldukça zorlayıcı bir çalışma olabilmektedir. Hem alanı mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak hem her ihtiyacı eksiksiz karşılayabilmek, hem de göze hoş görünen, ferah bir alan yaratmak bu çalışmadaki amacımız olmalı.
Günümüzde dairelerin boyutları oldukça düşündü, dolayısıyla küçük bir dairede yaşıyor olmak bir çoğumuzun gerçeği. Özellikle şehir merkezinde yaşıyorsak, büyük bir evde yaşıyor olma ihtimalimiz epey düşük, zira arsa fiyatları ve genel olarak rant arazilerin muazzam düzeyde değerlenmesine neden oldu. Bunun sonucu olarak mobilya firmaları da küçük evlere uygun mobilyalar tasarlayıp üretmeye başladı.
Eskiden hatırlarsınız, evlerin salonları oldukça geniş, diğer odaları ise bir hayli küçük oluurdu, hele banyo ve mutfakta adım atmak imkanısz gibiydi. Günümüzde ise yeni trendler sonucu odaların dağılımları da değişti, ki bu iyi bir gelişme, mutfak, banyo ve yatak odaları nispeten büyüdü, bunun karşılığında salonlar küçüldü, açık planlı yaşam alanları yaygınlaştı. Bu alanları optimum kullanmak ve zaten ufak olan mekanlarda ölü alanlara yer vermeksizin şık bir dekorasyon yapabilmek için seçimlerimizde dikkatli olmalıyız. homify sayfalarında yer alan onlarca örnekten ilham alabilir ve kendi kusursuz dekorasyonumuzu yaratabiliriz.
Bugünkü yazımızda oldukça küçük bir daireden 9 dekorasyon ve alan tasarrufu örneğini inceleyeceğiz. Bu örnekleri aynen kopyalayabilir ya da bu örneklerden ilham alarak kendi zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir dekorasyon oluşturablirsiniz.
Açık planlı mutfağın en iyi şekilde kullanılabilmesi için standart modeller yerine tamamen mekana özel olarak tasrlanmış, L şeklinde sade ve şık bir tasarım kullanılmış.
Yalnızca küçük evlerde değil, tüm evlerde mobilyaların boyutunun ve şeklinin mekanın boyutuna ve şekline uyum sağlaması önemlidir. Köşe koltuk takımları ise kallavi görüntülerine rağmen, aslında küçük mekanları değerlendirmek için ideal şekle sahip mobilyalardır.
Mutfakla oturma odası arasında yer alan mutfak barının üstünde, iki sıra halinde açık raf kullanılmış.Işığı engellemeyen ve seperatör görevi gören bir depolama alanı, harika nbir fikir!
Bu daire oldukça küçük ve ana giriş direkt oturma odasına olacak şekilde, bu nedenle mekan derli toplu tutulması çok önemli.
Mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde olan ve hem tezgah hem de yemek masası gören güzel bir mutfak barı alan tasarrufu sağlamak için bire bir.
Küçük dairenin kasvetli ve boğucu olmaması için pencereler büyük tutulmuş, doğal gün ışığından azami yararlanılmış.
Küçük alanları daha geniş ve ferah göstermek için kullanılan büyük boylu bir ayna bu konutun misafir yatak odasında da yerlerini almış.
Yatak odalarında duvarla tamamen aynı renkte, tabandan tavana kadar olan dolaplar kullanmak mekanın fazla daralmış görünmesine neden olmadan büyük depolama alanları oluşturmak için ideal.
Yalnızca küçük evlerde değil, tüm evlerde aydınlatma çok önemli. Aydınlatma ne devlet dairesi gibi soğuk olmalı ne de rahatsız edici düzeyde loş ve tek noktadan. Aydınlatmayla ilgili detaylı bir yazımızını şu linkte bulabilirsiniz: ’Evinizde ideal aydınlatma için 6 ipucu’