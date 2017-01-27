Küçük bir daireden 9 dekorasyon ve alan tasarrufu örneği

Küçük bir daireyi dekore etmek oldukça zorlayıcı bir çalışma olabilmektedir. Hem alanı mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak hem her ihtiyacı eksiksiz karşılayabilmek, hem de göze hoş görünen, ferah bir alan yaratmak bu çalışmadaki amacımız olmalı.

Günümüzde dairelerin boyutları oldukça düşündü, dolayısıyla küçük bir dairede yaşıyor olmak bir çoğumuzun gerçeği. Özellikle şehir merkezinde yaşıyorsak, büyük bir evde yaşıyor olma ihtimalimiz epey düşük, zira arsa fiyatları ve genel olarak rant arazilerin muazzam düzeyde değerlenmesine neden oldu. Bunun sonucu olarak mobilya firmaları da küçük evlere uygun mobilyalar tasarlayıp üretmeye başladı.

Eskiden hatırlarsınız, evlerin salonları oldukça geniş, diğer odaları ise bir hayli küçük oluurdu, hele banyo ve mutfakta adım atmak imkanısz gibiydi. Günümüzde ise yeni trendler sonucu odaların dağılımları da değişti, ki bu iyi bir gelişme, mutfak, banyo ve yatak odaları nispeten büyüdü, bunun karşılığında salonlar küçüldü, açık planlı yaşam alanları yaygınlaştı. Bu alanları optimum kullanmak ve zaten ufak olan mekanlarda ölü alanlara yer vermeksizin şık bir dekorasyon yapabilmek için seçimlerimizde dikkatli olmalıyız. homify sayfalarında yer alan onlarca örnekten ilham alabilir ve kendi kusursuz dekorasyonumuzu yaratabiliriz.

Bugünkü yazımızda oldukça küçük bir daireden 9 dekorasyon ve alan tasarrufu örneğini inceleyeceğiz. Bu örnekleri aynen kopyalayabilir ya da bu örneklerden ilham alarak kendi zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir dekorasyon oluşturablirsiniz.