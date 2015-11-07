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Ev dekorasyonunda nasıl fazladan alan elde ederim?

Homify Homify
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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Ev dekorasyonu üzerine çalışırken karşılaşacağınız en zorlu gerçeklerden biri de kullanacağınız alanın kafanızdaki dekor için asla yeterli gelmeyeceğidir. Son derece geniş bir eve sahip olsanız bile kullanmak istediğiniz bir mobilya ya da aksesuara yer bulamamakla mutlaka yüzleşirsiniz. Peki evi gerçekten dar olanlar ve ana mobilyalar için dahi alan ayırmakta zorlananlar bu sorunla nasıl baş edebilir? Ev dekorasyonunun en temel kurallarından biri alanı verimli kullanmak ve düzenli bir merkezi dağılım oluşturabilmektir. Ancak bunu sağlayabilmek için de planlı bir dekorasyona ve az da olsa ekstra alana ihtiyacınız olacaktır. Planlı bir dekorasyon ve doğru alan kullanımı konusunda size yardım olacak fikirler için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da, dar salonunuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken birkaç detay için “Küçük salonlar için dekorasyon önerileri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Mimar ve tasarımcılar dar alanlar üzerinde çalışırken, alanın verimli kullanılmasını sağlayan birçok yenilikçi çözüm üretiyorlar, bu tarz tasarımları incelemeniz, size dekorasyonunuzun birçok detayı için ilham verecektir.

Peki, planlı bir dekorasyon ve doğru alan kullanımının yanı sıra, ekstra alan kazanmak için neler yapılabilir? Ev dekorasyonunda alan tasarrufunu nasıl sağlarım veya nasıl fazladan alan elde edebilirim gibi sorularınız varsa, bu yazımızda bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Evinize ekstra alan kazandırmanın en kesin yolu elbette ki üst kata veya bahçeye ek bir bina çıkmaktır ancak biz daha kolay uygulanabilir çözümler üzerinde duracağız zira ek bina başlı başına bir iştir ve ustalık gerektiren ummalı bir çalışma ister. Evinize fazladan alan kazandırmak için; garaj, kiler, hangar, bodrum, çatı katı gibi depo amaçlı alanları düzenleyerek kullanıma açabilir veya balkon, veranda, teras gibi alanlarınızı katlanır cam sistemleri ile oda haline getirebilirsiniz. Ayrıca kiler gibi alanları veya balkon ve verandaları, ara duvarlarını yıkarak bitişik odaya da ekleyebilirsiniz ancak bu yine masraflı ve uğraştırıcı bir iş olacaktır. Herhangi bir yıkım, yapım gerektirmeden sadece uygulama ile yer kazanmak için de bir kaç küçük önerimiz olacak.

Garaj, hangar gibi alanları kullanıma açın

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Garaj / Hangar
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Müstakil evlerin neredeyse hepsinde, apartman dairelerinin ise bazılarında, kiler, hangar, bodrum, çatı katı veya garaj gibi depo amaçlı kullanılacak alanlar mevcuttur. Evimizde depo amaçlı alanlara da ihtiyaç duyacağımız aşikar ancak günlük kullanım alanı açığımız varsa depo alanlarını gözden çıkarabiliriz. Bu durumda yapılacak şey belli, gözden çıkarttığınız depo alanını güzelce bir temizleyip ufak bir iki tadilat ile oda haline getirebilirsiniz. Ayrıca depoda bulunan ıvır zıvır eşyalarınız için gömme dolaplar veya baza gibi saklama alanı bulunduran mobilyalar işinizi görecektir. Bu dekorasyon garajdan çevrilmiş bir mutfağa ait. Birkaç mutfak ekipmanı ve detaylı bir düzenleme ile bahçeye açılan harika bir mutfak kazanabilirsiniz. Bahçenizde düzenleyeceğiniz davet ve yemekler için ideal bir mutfak.

Çatı katını değerlendirin

Gallery Hart Design and Construction Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Hart Design and Construction

Gallery

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Genelde çatı katları, düşük tavanı ve tahta tavan taşıyıcıları nedeniyle oda olarak pek kullanılmaz. Oysa ki bu özellikler birçok stilde dekorasyonun altın çizgisi olabilir. Tasarımcılar yeni nesil evlerde çatı katı alanlarına öyle muazzam dekorasyonlar yapıyorlar ki bu alanı depo amaçlı kullanma fikri giderek anlamsızlaşıyor. Sizin de evinizde depo amaçlı kullandığınız bir çatı katı varsa derhal boşaltıp, tadilata girişebilirsiniz. Detaylı bir temizlik ve bakım ile çatı katınızı istediğiniz odaya çevirebilirsiniz. Sitemizde çatı katlarının, salon, yatak odası, mutfak ve hatta banyo olarak kullanımına örnekler bulabilirsiniz. Bu dekorda çatı katının, cam ve ahşap ögeleri birleştiren, modern bir dinlenme alanına dönüştüğünü görüyorsunuz.

Merdiven altlarını değerlendirin

Escalier bois et métal, Passion Escaliers Passion Escaliers Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap
Passion Escaliers

Passion Escaliers
Passion Escaliers
Passion Escaliers

Yeni nesil ev dekorasyonlarında, merdiven altı boşluklarının, dolap, raf ve kitaplık hatta çalışma veya okuma alanı olarak kullanıldığı örneklere sıkça rastlıyoruz. Alandan kazanmanın en zahmetsiz ve pratik yollarından biri olarak merdiven altlarını değerlendirmek, aynı zamanda evinize dekoratif özellikler kazandırmanızı da sağlayacaktır. Bu dekorda merdiven altının basit lake raf sistemi ile kitaplık ve vitrin olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Hem aksesuarlarınızı sergilemek hem de kitaplık sığdıramayacağınız odanıza şık bir kitaplık kazandırmak için oldukça uygun bir yöntem.

Bahçeye açılan cam kapılar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Veranda veya bahçeye açılan alanları katlanır cam sistemleri ile eve kazandırmak en sık uygulanan oda genişletme yöntemlerinden biridir. Evin mimari özellikleri göz önünde bulundurularak yapılacak ufak yapısal değişiklikler alanlarınızı çok daha verimli hale getirebilir. Bu tip bir uygulamaya girişmeden önce mutlaka bir mimardan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.

İstanbul'da bulunan, Emirimer imzalı bu evin dekorasyonu, modern çizgisi, dengeli yerleşimi ve kullanışlı alanları ile göz dolduruyor. Ana ve yan mobilyalarda sade ve keskin çizgilerin kullanıldığı, başarılı renk dengesi ile de dikkat çeken bir çalışma. Bahçeye açılan yemek odası alanının cam kapısı odayı daha aydınlık ve geniş bir görünüme kavuşturmuş. Gerektiği zaman camekan uygulamalar ile daha da genişletilebilir.

Raflı ve gömme dolaplar yaptırın

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Modern Mutfak
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Hayal Mutfak

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Mutfak dekorasyonunda fazladan alan kazanmanın en etkili yolu yemek odasını ayırmak gibi görünüyor ancak bunun için de yemek odası olarak kullanacağınız bir odaya ihtiyacınız olacak. Eğer yemek alanını da mutfağınızda konumlandırmanız gerekiyorsa, mutfak yerleşiminizi daha derli toplu hale getirmek zorunda kalabilirsiniz. Mutfak yerleşiminde düzeni sağlamanın en pratik yolu raflı ve çekmeceli kiler sistemleridir. Son zamanlarda hazır mutfak uygulamalarında bu detaya oldukça dikkat ediliyor. Gömme dolap şeklinde duvara konumlandırılan geniş dolaplar, raf ve çekmece sistemleri ile başlı başına kiler özelliği sağlıyor. Mutfağınızda bunun gibi kiler dolapları yaptırmak düzenli bir yerleşimin altın anahtarıdır.

Veranda veya balkoları odaya dönüştürün

Özel Konut Tasarımı, Deco Mimarlik Deco Mimarlik Modern Balkon, Veranda & Teras
Deco Mimarlik

Özel Konut Tasarımı

Deco Mimarlik
Deco Mimarlik
Deco Mimarlik

Özellikle apartman dairelerinde alan kazanmanın en popüler yöntemidir. Balkonlara uygulanan katlanır cam sistemleri sayesinde balkonlar camla çevrili ferah bir odaya dönüşüyor. Üstelik açılır kapanır özelliği sayesinde yazın balkon, kışın oda olarak kullanabileceğiniz bir alan yaratmış oluyorsunuz. Camekan sistemin alanınızı gökyüzü ile buluşturan şeffaf yapısı, gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanızı da sağlıyor. Bu dekor, hatırı sayılır genişlikte bir balkonun muhteşem bir oturma / dinlenme odasına dönüşümünü gösteriyor. Müstakil evlerde verandaları, katlarda balkonları camekan odalara dönüştürerek muhteşem alanlar kazanabilirsiniz. Ayrıca kış bahçesi gibi de kullanabileceğiniz mekanlarınız olur.

Bonus: Yerden tasarruf ettiren mobilyalar

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Evlerde alan kazanmanın yolu her zaman ekstra alan bulmaktan geçmiyor elbette. Kullanacağınız mobilya ve eşyalar da alan kazanma ve düzenli yerleşim sağlayabilir. Açılır kapanır masalar, baza, çekyat gibi mobilyalar, duvara gömülebilen yataklar, iki katlı ranzalar ve benzeri birçok mobilya alan konusundaki sıkıntılarınıza çözüm sağlayabilir. Mobilya seçerken kullanacağınız alanın özelliklerini ve genişliğini hesaplayarak davranırsanız, dekorasyon sırasında yerleşim sıkıntısı yaşamazsınız. Bu dekorda içerisinde açılır kapanır masa bulunduran bir orta tezgah görüyorsunuz. Dar mutfaklar için biçilmiş kaftan olan bu orta tezgah, mutfak dekorasyonunuz için ilhamınız olabilir. Ayrıca geniş ve kütleli sandalyeler yerine ufak, pratik tabure veya bar sandalyeleri kullanmak da mutfağınızı ferahlatacaktır.

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