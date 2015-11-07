Ev dekorasyonunda nasıl fazladan alan elde ederim?

Ev dekorasyonu üzerine çalışırken karşılaşacağınız en zorlu gerçeklerden biri de kullanacağınız alanın kafanızdaki dekor için asla yeterli gelmeyeceğidir. Son derece geniş bir eve sahip olsanız bile kullanmak istediğiniz bir mobilya ya da aksesuara yer bulamamakla mutlaka yüzleşirsiniz. Peki evi gerçekten dar olanlar ve ana mobilyalar için dahi alan ayırmakta zorlananlar bu sorunla nasıl baş edebilir? Ev dekorasyonunun en temel kurallarından biri alanı verimli kullanmak ve düzenli bir merkezi dağılım oluşturabilmektir. Ancak bunu sağlayabilmek için de planlı bir dekorasyona ve az da olsa ekstra alana ihtiyacınız olacaktır. Planlı bir dekorasyon ve doğru alan kullanımı konusunda size yardım olacak fikirler için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da, dar salonunuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken birkaç detay için “Küçük salonlar için dekorasyon önerileri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Mimar ve tasarımcılar dar alanlar üzerinde çalışırken, alanın verimli kullanılmasını sağlayan birçok yenilikçi çözüm üretiyorlar, bu tarz tasarımları incelemeniz, size dekorasyonunuzun birçok detayı için ilham verecektir.

Peki, planlı bir dekorasyon ve doğru alan kullanımının yanı sıra, ekstra alan kazanmak için neler yapılabilir? Ev dekorasyonunda alan tasarrufunu nasıl sağlarım veya nasıl fazladan alan elde edebilirim gibi sorularınız varsa, bu yazımızda bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Evinize ekstra alan kazandırmanın en kesin yolu elbette ki üst kata veya bahçeye ek bir bina çıkmaktır ancak biz daha kolay uygulanabilir çözümler üzerinde duracağız zira ek bina başlı başına bir iştir ve ustalık gerektiren ummalı bir çalışma ister. Evinize fazladan alan kazandırmak için; garaj, kiler, hangar, bodrum, çatı katı gibi depo amaçlı alanları düzenleyerek kullanıma açabilir veya balkon, veranda, teras gibi alanlarınızı katlanır cam sistemleri ile oda haline getirebilirsiniz. Ayrıca kiler gibi alanları veya balkon ve verandaları, ara duvarlarını yıkarak bitişik odaya da ekleyebilirsiniz ancak bu yine masraflı ve uğraştırıcı bir iş olacaktır. Herhangi bir yıkım, yapım gerektirmeden sadece uygulama ile yer kazanmak için de bir kaç küçük önerimiz olacak.