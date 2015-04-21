Dahiyane geri dönüşüm tasarımları

Eski jaluziler, bozuk storlar, fi tarihinden kalma bavullar, yer döşemelerinden artan seramik karolar, su boruları, artık kullanılmayacak durumdaki eski araba lastikleri… Çöpe gitmesi gereken eşyaları sıralıyoruz sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Tüm bunlar ve çok daha fazlası, yani kullanılmış, eskimiş, artık orijinal işleviyle kullanılamayacak olan pek çok eşyanın malzemeleri, yepyeni ve tasarım harikası başka eşyalar yaratabilir. Veya taşıma paletleri… Büyük yüklerin taşınması amacıyla üretilen ahşap paletlerden nasıl harika dizaynlar çıkabileceğini hayal bile edemezsiniz! Aslında modern yaşamda kullanılıp sonra da hoyratça “çöp” olarak kenara atılan bir sürü nesne, yeni bakış açılarıyla yorumlanıp dahiyane tasarımlarla yeniden hayata döndürülebilir. İstanbul, Kadıköy'de konumlanan Atölye Butka da bu geri dönüşüm eşyalarını en iyi tasarlayanlardan. İşte eskiyi yeni kılan, kullanışsız malzemeleri işlevli ve şık bir tasarımla hayata kazandıran atölyenin görür görmez kendi evinizde de olmasını isteyeceğiniz ürünlerinden bazıları…
Tasarladıkları eşyaların çoğunda ahşap malzeme kullanıyor Atölye Butka'nın tasarımcıları. Ahşabın doğallığı ve şıklığıyla, eskiden gelen yaşam enerjisi birleştiğinde ortaya sıra dışı tasarımlar çıkıyor tabii. Bulunduğu yatak odasına modern, doğal ve minimal bir karakter katacak olan bu abajur da köknar ağacından yapılmış. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken abajurun şapka kısmı ise eski stor yaprakları kullanılarak yapılmış.
Fotoğrafa bakınca insan ıssız bir ormanın içinde, içkisini yudumlayıp şöminenin sıcaklığıyla ısındığı bir dağ evinde, doğanın içinde huzurla uyuduğu yatak odasındaymış gibi hissediyor değil mi? Bu hissi bize veren şey, hiç şüphesiz yatak ünitesinde kullanılan malzemelerin doğallığı ve dokusunun etkisi. Özel sipariş üzerine tasarlanmış olan bu çift kişilik yatak odası takımının bazasından yatak başına, komodininden raflarına her şeyi taşıma paletlerinden üretilmiş. Şehrin telaşının ortasında da doğal ve huzurlu bir ortam yaratmak isteyenler için harika bir fikir! (Yatak odalarında kullanılan diğer şahane tasarım fikirlerine de göz gezdirmek için yatak odaları sayfalarımıza uğramanızı tavsiye ederiz.)
Bu eşsiz tasarımıyla göz dolduran komodinse, artık modası çoktan geçmiş ve bir hayli yıpranmış olan eski bir tahta bavuldan üretilmiş. İnanılmaz değil mi? Tasarım dizayn edildikten sonra tahta bavulun temizliği ve bakımı yapılmış ve uygulaması tamamlanarak yeniden kullanıma kazandırılmış. Böylesi bir tasarım örneğini hiç kullanılmamış yeni mobilyaların arasında göremeyeceğiniz bu bavuldan üretilen komodin, geri dönüşüm tasarımlarının yalnızca doğal ve çevreye yararlı değil, aynı zamanda nadide, şık ve seçkin olduklarının da bir göstergesi.
Eski malzemelerden elde edilen bu tür geri dönüşüm tasarımlarındaki en önemli özelliklerden biri de ortaya çıkan ürünün tamamıyla eşsiz olması. Eşsiz kelimesini, yalnızca çok seçkin ve güzel anlamında değil, aynı zamanda gerçekten bir ikincisinin olmaması anlamında da kullanıyoruz. Mesela fotoğrafta gördüğümüz bu masa, eski bir dikiş makinesinden elde edilmiş ve göz alıcı tasarımıyla kendine hayran bırakan eşsiz bir masa olma niteliği taşıyor. Eskimiş dikiş makinesinin ayağı temizlendikten ve bakımı yapıldıktan sonra üzerine gri beyaz eskitme tablası uygulanarak elde edilmiş olan bu harika masayı çalışma odasında da, oturma odalarında da kullanmak mümkün.
Bu altılı avizeyse, Atölye Butka'nın mekâna özel olarak tasarladığı aydınlatma öğelerinden biri. Yine ahşap kullanımıyla dikkat çeken avizenin minimal ve sade yapısı modern bir salon için harika bir seçim olmasını sağlıyor. Rustik bir tasarımla dizayn edilmiş olan avize, sade ve işlenmemiş düz bir ahşap tabaka ve ondan uzanan lambalarla sınırlı olmasına rağmen dekorasyonda oldukça kuvvetli bir etkiye sahip. Bu minimal tasarımda tabii ki dizaynın doğal etkisini sürdürebilmek için sarı ışık kullanılması önemli.
Bunun gibi farklı aydınlatma tasarımları için Eşsiz aydınlatma fikirleri başlıklı yazımıza da bekleriz.