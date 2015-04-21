Dahiyane geri dönüşüm tasarımları

Bu altılı avizeyse, Atölye Butka'nın mekâna özel olarak tasarladığı aydınlatma öğelerinden biri. Yine ahşap kullanımıyla dikkat çeken avizenin minimal ve sade yapısı modern bir salon için harika bir seçim olmasını sağlıyor. Rustik bir tasarımla dizayn edilmiş olan avize, sade ve işlenmemiş düz bir ahşap tabaka ve ondan uzanan lambalarla sınırlı olmasına rağmen dekorasyonda oldukça kuvvetli bir etkiye sahip. Bu minimal tasarımda tabii ki dizaynın doğal etkisini sürdürebilmek için sarı ışık kullanılması önemli.

Bunun gibi farklı aydınlatma tasarımları için Eşsiz aydınlatma fikirleri başlıklı yazımıza da bekleriz.